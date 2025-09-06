Kỷ lục cụ ông 102 tuổi leo núi Phú Sĩ

Ông Kokichi Akuzawa suýt bỏ cuộc trước khi lập kỷ lục Guinness, trở thành người lớn tuổi nhất chinh phục đỉnh núi Phú Sĩ vào đầu tháng 8.

Trước khi chinh phục núi Phú Sĩ ở tuổi 102, ông dành 3 tháng tập luyện nghiêm ngặt. Ảnh: Guinness World Records.

Cụ ông Kokichi Akuzawa chính thức được Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là người cao tuổi nhất chinh phục đỉnh núi Phú Sĩ (Nhật Bản) sau khi ông đặt chân lên đỉnh núi vào ngày 5/8.

Ở tuổi 102, hành trình này không hề dễ dàng. Akuzawa thừa nhận ông nhiều lần muốn bỏ cuộc giữa chừng. "Việc lên đến đỉnh rất khó khăn, nhưng bạn bè và người thân đã động viên tôi tiếp tục. Tôi chỉ có thể hoàn thành nhờ sự ủng hộ và giúp đỡ của mọi người", ông chia sẻ với AP.

Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận ông Kokichi Akuzawa là người cao tuổi nhất chinh phục đỉnh núi Phú Sĩ. Ảnh: Guinness World Records.

Trong chuyến đi, Akuzawa đồng hành cùng con gái 70 tuổi Motoe, cháu gái, chồng cháu gái và 4 người bạn từ câu lạc bộ leo núi địa phương. Đoàn cắm trại hai đêm trên đường mòn trước khi chinh phục ngọn núi cao nhất Nhật Bản với độ cao 3.776 m.

"Tôi rất ấn tượng vì bản thân vẫn leo được như vậy ở tuổi này”, ông nói. Do bị lãng tai, Akuzawa phải trò chuyện với mọi người thông qua con gái Yukiko, 75 tuổi - người liên tục truyền đạt câu hỏi vào tai ông.

Ông chia sẻ thêm: “Bất kể bạn bao nhiêu tuổi, hãy leo núi khi bạn vẫn còn có thể”.

Năm 96 tuổi, ông Akuzawa lần đầu tiên lập kỷ lục là người cao tuổi nhất leo lên Phú Sĩ. Sáu năm qua, ông vượt qua nhiều vấn đề sức khỏe, từ bệnh tim, zona cho đến chấn thương do ngã.

Để chuẩn bị cho hành trình năm nay, ông dành 3 tháng tập luyện nghiêm ngặt, mỗi ngày thức dậy lúc 5h để đi bộ một giờ và leo ít nhất một ngọn núi mỗi tuần quanh tỉnh Nagano, miền trung Nhật Bản.

Tình yêu leo núi đã theo ông từ 88 năm trước, khi ông lần đầu đặt chân lên những con đường mòn. Sống tại Maebashi, cách Tokyo khoảng 241 km, ông Akuzawa luôn gắn bó với núi non. Với ông, điều cuốn hút nhất không chỉ là cảnh sắc hùng vĩ mà còn là tình bạn gắn kết trên hành trình chinh phục.

“Tôi leo núi vì tôi yêu thích điều đó. Kết bạn trên núi rất dễ dàng”, ông nói.

Ông Akuzawa chia sẻ quá trình leo núi ở tuổi 102 đã vượt qua giới hạn sức khỏe, thứ giúp ông đến đích là ý chí và đồng đội. Ảnh: Guinness World Records.

Akuzawa từng là sinh viên xuất sắc, sau trở thành kỹ sư thiết kế động cơ, rồi chuyển sang công việc thụ tinh nhân tạo cho gia súc - công việc ông gắn bó đến năm 85 tuổi. Ông tâm sự: “Trên núi, trí thông minh không còn quan trọng. Tất cả chúng tôi đều bình đẳng, cùng nhau tiến bước”.

Trước đây, Akuzawa thường leo núi một mình. Tuy nhiên, sức khỏe giảm sút buộc ông phải nhờ đến sự hỗ trợ của mọi người.

Ông thừa nhận chuyến đi này là thử thách khó khăn nhất từng trải qua: “Phú Sĩ vốn không phải là ngọn núi quá khó, nhưng lần này còn vất vả hơn nhiều so với sáu năm trước. Tôi chưa bao giờ cảm thấy yếu đuối như vậy. Không đau đớn, nhưng tôi cứ tự hỏi tại sao mình lại chậm chạp, tại sao không còn sức bền. Tôi đã vượt qua giới hạn thể chất từ lâu và chỉ nhờ sức mạnh tập thể tôi mới đi đến cùng”.

Khoảnh khắc ông Akuzawa chạm đỉnh núi Phú Sĩ ở tuổi 102. Ảnh: Guinness World Records.

Khi được hỏi liệu có muốn thử sức lần nữa, Akuzawa chỉ mỉm cười: “Tôi muốn leo núi mãi mãi, nhưng có lẽ không thể nữa rồi. Giờ tôi chỉ nhắm đến những ngọn núi thấp hơn, như núi Akagi gần nhà, chỉ cao khoảng một nửa Phú Sĩ”.