Kỷ lục gây sửng sốt ở Hàn Quốc

Số liệu mới từ Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho thấy bạo lực học đường ở học sinh đang gia tăng với nhiều diễn biến phức tạp, từ lạm dụng tình dục đến bạo lực trực tuyến.

Số vụ bạo lực học dường tại Hàn Quốc tăng chóng mặt. Ảnh: Netflix.

Korea Herald đưa tin số vụ bạo lực học đường tại Hàn Quốc đang có chiều hướng gia tăng đáng lo ngại. Cụ thể, theo số liệu của Bộ Giáo dục Hàn Quốc công bố ngày 8/9, trong năm 2024, cơ quan giáo dục nước này tiếp nhận 58.502 báo cáo về bạo lực học đường, tăng gấp đôi so với con số 25.903 vụ trong năm 2020.

Đáng chú ý, chỉ trong giai đoạn 2020-2024, nước này đã ghi nhận hơn 9.000 trường hợp liên quan lạm dụng tình dục và bạo lực học đường trực tuyến. Cụ thể, bạo lực tình dục được thống kê có đến 4.588 vụ còn bạo lực mạng là 4.534 trường hợp.

Các báo cáo của Bộ Giáo dục Hàn Quốc cũng chỉ ra xu hướng bạo lực ở trẻ vị thành niên đang dịch chuyển từ bạo lực thể chất sang bạo lực tinh thần, phổ biến là phỉ báng, vu khống và lạm dụng tình dục bằng công nghệ deepfake.

Dữ liệu của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia (NPA) cho thấy bạo lực thể chất trong nhóm thanh thiếu niên đã giảm từ 1.586 vụ trong năm 2015 xuống còn 1.286 vụ ở năm 2024. Ngược lại, trong cùng giai đoạn này, tội phạm tình dục sử dụng deepfake tăng vọt từ 192 vụ lên 709 vụ.

Bên cạnh đó, bạo lực trong quan hệ tình cảm ở lứa tuổi học sinh cũng có xu hướng leo thang. Năm 2024, cảnh sát Hàn Quốc điều tra 626 thanh thiếu niên liên quan bạo lực hẹn hò. Số trường hợp liên quan đã tăng liên tục từ 280 vụ kể từ 2022.

Số liệu này cho thấy ngày càng nhiều học sinh dính líu đến các tội phạm tình dục và bạo lực trong quan hệ, đồng thời phản ánh số nạn nhân bị tổn thương cũng nhiều hơn trước.

Riêng năm 2024, Hàn Quốc có 27.835 vụ bạo lực học đường được đưa ra xem xét, gấp ba lần con số 8.357 vụ của năm 2020.

Theo quy định, hiệu trưởng chỉ được xử lý các vụ việc nhẹ, còn những trường hợp nghiêm trọng phải do các ủy ban thuộc văn phòng giáo dục khu vực thụ lý. Con số thống kê cho thấy số vụ việc cần sự can thiệp của cơ quan chức năng đã tăng đáng kể trong bốn năm qua.

Không chỉ gia tăng trong trường học, bạo lực học đường còn kéo theo nhiều tranh chấp pháp lý. Số vụ kiện do học sinh bị nghi ngờ là thủ phạm đã tăng từ 202 vụ trong năm 2021 lên 444 vụ vào năm 2024. Số nạn nhân cũng khởi kiện nhiều hơn, từ 53 lên 96 vụ.

Theo quy trình, học sinh và phụ huynh có thể chấp nhận quyết định của cơ quan giáo dục hoặc kháng cáo tại tòa án hành chính. Tuy nhiên, số liệu cho thấy cả nạn nhân lẫn người bị buộc tội ngày càng bày tỏ sự nghi ngờ về cách các cơ quan chức năng xử lý vấn đề bạo lực học đường.