Kỷ lục thú vị trong lịch sử IMO

IMO được tổ chức lần đầu vào năm 1959, tại Romania. Đây là kỳ thi Toán lớn nhất thế giới dành cho học sinh phổ thông. Hàng năm, hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. 66 năm qua, tổng cộng 22.320 thí sinh dự thi, khoảng 50% đoạt giải. Ảnh: IMO 2025.

Việt Nam bắt đầu tham gia IMO từ năm 1974 đến nay và đã có 49 lần cử đội tham gia (không tham gia các kì IMO 1977 và 1981). Với 294 thí sinh dự thi (trong đó có 19 thí sinh nữ), Việt Nam đạt thành tích 277 huy chương (71 vàng, 120 bạc, 86 đồng). Trong suốt lịch sử 51 năm, 10 học sinh được 2 huy chương vàng. Xét theo thành tích đồng đội không chính thức, đội Việt Nam nằm trong top 10 thế giới trong phần lớn các năm dự thi.

Trong 51 năm tham gia Olympic Toán Quốc tế, Việt Nam có 10 thí sinh đạt điểm tuyệt đối. TS Lê Bá Khánh Trình là người đầu tiên, ông đạt 40/40 điểm vào năm 1979, đồng thời đoạt giải đặc biệt về lời giải độc đáo trong kỳ thi này. Những người còn lại là GS Lê Tự Quốc Thắng (năm 1982), GS Đàm Thanh Sơn (năm 1984), GS Ngô Bảo Châu (năm 1988), GS Đinh Tiến Cường (năm 1989), GS Ngô Đắc Tuấn (năm 1995), GS Đỗ Quốc Anh (năm 1997), GS Lê Hùng Việt Bảo và GS Nguyễn Trọng Cảnh (năm 2003), Ngô Quý Đăng (2022). Ảnh: Freepik.

Theo Bộ GD&ĐT, Việt Nam từng có 4 bài toán được chọn vào đề thi chính thức của IMO. Lần gần nhất là IMO 2025, bài toán số 2 (bài hình học duy nhất trong đề thi) do thầy Trần Quang Hùng, giáo viên trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội), đề xuất. Ảnh: Pexels.

Bài toán đầu tiên của Việt Nam vào kỳ thi IMO năm 1977, của tác giả Phan Đức Chính. PGS.TS Phan Đức Chính là một trong những người thầy đầu tiên của lớp chuyên Toán đầu tiên của Việt Nam (lớp chuyên Toán A0, khóa 1, Đại học Tổng hợp Hà Nội). Ông đã tham gia đào tạo nhiều học sinh giỏi, được huy chương Toán quốc tế và cũng là người đã viết, dịch nhiều giáo trình Toán học kinh điển ở Việt Nam. Ảnh: HUS.

Terence Tao (sinh năm 1975, người Australia gốc Hoa), thiên tài toán học nổi tiếng thế giới, là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong lịch sử IMO khi tham gia thi đấu lúc mới 10 tuổi 363 ngày. Tổng cộng, ông giành 3 huy chương đồng, bạc, vàng vào 3 năm lần lượt là 1986, 1987, 1988. Sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 1991, ông Tao tiếp tục nhận bằng thạc sĩ, tiến sĩ và giảng dạy tại Đại học California (Mỹ). Đến năm 2000, ông nhận danh hiệu giáo sư và trở thành người trẻ nhất trường làm được điều này. Chưa dừng lại ở đó, vào năm 31 tuổi, giáo sư Terence Tao nhận giải thưởng Fields - giải thưởng được coi là Nobel của lĩnh vực toán học. Ảnh: Pexels.

Trước khi bước chân vào chính trường, ông Nicusor Dan, Tổng thống Romania, đã ghi dấu ấn trong giới toán học quốc tế. Theo trang web chính thức của Olympic Toán quốc tế, ông đã giành huy chương vàng vào các năm 1987 và 1988, đạt điểm tuyệt đối 42/42 trong cả hai lần tham dự khi còn là học sinh trung học. Thời kỳ đó, Romania liên tục nằm trong nhóm các quốc gia có thành tích cao nhất tại cuộc thi. Sau khi tỏa sáng tại đấu trường Olympic, ông theo học ngành Toán tại Đại học Bucharest và sau đó là École Normale Supérieure ở Paris - một trong những cơ sở giáo dục danh tiếng nhất nước Pháp. Ông sở hữu bằng thạc sĩ từ École Normale Supérieure và bằng tiến sĩ Toán tại Đại học Sorbonne Paris Nord (Paris 13) năm 1998. Sau khi trở về từ Paris, Nicusor Dan hoạt động tích cực trong lĩnh vực xã hội dân sự và dần bước vào con đường chính trị. Ảnh: 21news.

