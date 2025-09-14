Kỹ sư ở Singapore kiên trì 'cưa' cô gái TP.HCM dù bị ngó lơ suốt 2 năm

Một bức thư cảnh báo lừa đảo cùng hộp quà bí ẩn đã mở ra câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa cô gái TP.HCM và chàng kỹ sư làm việc tại Singapore.

Hồng Hơn chinh phục trái tim của Hoàng Anh bằng sự chân thành và kiên trì.

Vào một ngày năm 2019, Hoàng Anh (sinh năm 1999, TP.HCM) bất ngờ nhận được một bức thư điện tử từ người lạ. Người gửi tự giới thiệu là Hồng Hơn, hơn cô 3 tuổi, hiện là kỹ sư phần mềm tại Singapore.

Trong thư, Hơn kể từng trò chuyện với một tài khoản sử dụng hình ảnh của Hoàng Anh. Đến khi thấy trang chính chủ xuất hiện, kẻ mạo danh vội vã cắt đứt liên lạc. Trong suốt thời gian ấy, Hơn đã bị cuốn hút bởi vẻ ngoài dễ thương và những nét tính cách mà anh tưởng thuộc về cô gái trong ảnh.

Khi đó, Hoàng Anh đã sang Thụy Sĩ du học, sau một năm học tập tại Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM.

2 năm kiên trì dù không được hồi đáp

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Hoàng Anh cho hay thoạt đầu, cô không mấy bận tâm đến lá thư, bởi thời sinh viên thường xuyên bị người khác lấy hình ảnh giả mạo. Vì cảnh giác, cô đã chọn cách im lặng, không phản hồi.

Khoảng một tuần sau, khi đã trở về Việt Nam, Hoàng anh bất ngờ khi có shipper gõ cửa, nói mang quà từ "một người giấu mặt". Ban đầu, cô hoảng sợ, không dám mở cửa. Người giao hàng vẫn kiên nhẫn đứng chờ. Chỉ đến khi nghe nhắc đến tên "Pinky" - biệt danh Hơn từng để lại ở cuối email - Hoàng Anh mới giật mình ngờ ngợ.

Lo lắng cho con gái, ba Hoàng Anh yêu cầu mở quà ngay tại chỗ. Bên trong hộp chỉ là một chú gấu bông, chocolate và cuốn sổ với 6 trang thư tay trải lòng do Hơn viết.

Hồng Hơn làm quen Hoàng Anh qua email và tạo ấn tượng cho cô bằng món quà bất ngờ.

Điều đặc biệt là cách Hơn tìm ra địa chỉ nhà Hoàng Anh. Thời sinh viên, cô từng lập một trang bán đồ thanh lý. Anh đã mượn tài khoản của bạn, giả làm khách nữ để mua một chiếc áo.

Nhờ đó, Hơn có được địa chỉ và bắt đầu gửi quà, khi thì hoa, lúc lại là trái cây, gấu bông hay chocolate, dù chưa bao giờ nhận được hồi âm.

"Suốt 2 năm, tôi không trả lời bất cứ tin nhắn nào. Thậm chí có lúc còn nói khá nặng lời để anh ấy đừng làm phiền nữa. Nhưng lần nào anh cũng quay lại bằng một món quà nhỏ, kèm lời nhắn chân thành. Sự kiên trì đó đã khiến tôi dần thay đổi suy nghĩ", Hoàng Anh kể.

Ở Thụy Sĩ, Hoàng Anh quyết định gửi tin nhắn đầu tiên cho Hơn. Từ những dòng chữ dè dặt ban đầu, cả hai dần trở nên gần gũi. Cô gái từng không tin vào tình yêu qua mạng giờ lại thấy trái tim mình mềm lại trước một người chưa từng buông bỏ.

"Trước đây, tôi nghĩ tình yêu trên mạng chỉ là ảo giác. Nhưng anh ấy khác. Hai năm không một lời đáp lại, vẫn đều đặn quan tâm, không vụ lợi. Điều ấy khiến tôi nhận ra đôi khi tình yêu thật sự đến từ sự kiên nhẫn và chân thành", cô tâm sự.

Cầu hôn trên trực thăng

Đến khi dịch Covid-19 bùng phát, Hoàng Anh tạm về Việt Nam. Các chuyến bay thương mại gần như tê liệt, nhưng Hơn vẫn tìm mọi cách để bay từ Singapore về TP.HCM trên chuyến bay giải cứu.

Cách ngày Hoàng Anh trở lại Thụy Sĩ chừng 2 tuần, Hơn quyết định thuê một căn nhà ngay gần nhà cô để có thể thường xuyên sang thăm.

“Ngày nào anh ấy cũng sang ăn trưa cùng gia đình. Ba mẹ tôi sau khi tìm hiểu rõ về học vấn, lý lịch thì yên tâm, thậm chí còn ‘đẩy thuyền’ nhiệt tình”, Hoàng Anh nhớ lại.

Tình cảm của cả hai ngày càng gắn bó. Trong những năm Hoàng Anh du học ở Thụy Sĩ, Hơn đều sắp xếp sang thăm 2-3 lần mỗi năm, mỗi lần ở lại cả tháng để vừa làm việc từ xa vừa đồng hành cùng cô. Có lần, Hoàng Anh tỉnh giấc lúc 3h sáng và bắt gặp bạn trai vẫn lặng lẽ làm việc, gồng mình theo múi giờ Singapore.

"Từ khoảnh khắc đó, tôi thấy tình yêu của mình dành cho anh lớn dần", cô nói.

Hồng Hơn và Hoàng Anh yêu xa 6 năm trước khi quyết định về chung một nhà.

Khi yêu xa, cặp đôi chọn sự tôn trọng và tin tưởng thay vì kiểm soát. Ngày thường, họ chỉ nhắn tin khoảng một tiếng vì bận rộn, cuối tuần nếu không gặp nhau trực tiếp thì gọi điện hàng giờ để bù đắp.

Tình yêu xa nào cũng có thử thách, và với cả hai, những mâu thuẫn đôi khi cũng để lại kỷ niệm khó quên.

Có lần, thay vì tranh cãi qua điện thoại, Hơn bất ngờ bay về Việt Nam mang theo "bài thuyết trình" hơn 20 trang khổ A3 để giãi bày với Hoàng Anh và bố mẹ. Cách làm chân thành và khác thường ấy khiến cô vừa bật cười vừa xúc động

Cùng đam mê du lịch, cặp đôi ghi dấu hành trình yêu xa bằng nhiều bộ ảnh lãng mạn ở nhiều nơi. Trong chuyến đi Bali (Indonesia) tháng 7 vừa qua, Hơn đã biến chuyến đi thành một cột mốc mới: màn cầu hôn trong mơ.

Anh thuê trực thăng đưa bạn gái ngắm cảnh đảo. Khi Hoàng Anh đang mải mê trước khung cảnh, anh bất ngờ rút nhẫn cầu hôn. Đặc biệt, Hơn còn chuẩn bị dòng chữ khổng lồ "Will you marry me Anh?" in trên bãi cỏ ven biển.

"Khoảnh khắc ấy khiến tôi xúc động không thể quên. Anh biết tôi thích những điều bất ngờ và khác thường, nhưng tôi không nghĩ anh lại lãng mạn đến vậy", cô xúc động kể.

Đến nay, tình yêu xa của họ kéo dài suốt 6 năm, được nối liền bằng những chuyến bay qua lại giữa hai đất nước. Cặp đôi dự định tổ chức đám cưới vào năm sau, như một dấu mốc trọn vẹn cho hành trình bền bỉ và tin tưởng mà cả hai đã cùng nhau trải qua.

Cặp đôi có màn cầu hôn lãng mạn trên trực thăng ở Bali đầu tháng 7.