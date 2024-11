Kỹ thuật viên trưởng Trung tâm y tế ở Quảng Ngãi trộm hơn một tấn chì

Lợi dụng sơ hở trong thời gian Trung tâm Y tế Quân - Dân y kết hợp Lý Sơn chuyển trụ sở, M.L.H.V trộm cắp một tấn chì rồi mang bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 11/11, Công an huyện Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện này tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với M.L.H.V. (38 tuổi, trú thôn Đông An Hải, huyện Lý Sơn) về tội trộm cắp tài sản.

Thời điểm bị khởi tố, M.L.H.V đang là kỹ thuật viên trưởng của Khoa Dược cận lâm sàng, làm việc tại phòng chụp X-Quang thuộc Trung tâm Y tế Quân - Dân y kết hợp huyện Lý Sơn.

Cán bộ Công an huyện Lý Sơn tuyên đọc các quyết định khởi tố đối với M.L.H.V. Ảnh: CA Lý Sơn.

Theo điều tra của cơ quan Công an, ngày 11/5, khi Trung tâm Y tế Quân - Dân y kết hợp huyện Lý Sơn chuyển qua trụ sở mới, một số tài sản tại phòng chụp X-Quang thuộc trụ sở tạm thời vẫn chưa được chuyển đi.

Lợi dụng sơ hở trong thời gian trung tâm y tế chuyển trụ sở, V. trộm cắp một tấn chì. Số chì trộm cắp này, V. đem về nhà rồi mang bán lấy tiền sử dụng vào mục đích cá nhân.

