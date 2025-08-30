Kỳ tích hồi sinh trong phòng ICU Đà Nẵng những ngày Tết Độc lập

Sau cú điện giật, bệnh nhân 25 tuổi rơi vào hôn mê sâu, tim ngừng đập hơn 30 phút. Tưởng chừng không thể qua khỏi, chàng trai được các bác sĩ Đà Nẵng chạy đua từng giây giành lại sự sống.

Bệnh nhân phải chạy ECMO trong giai đoạn nguy kịch. Ảnh: BVCC.

Đầu tháng 8, Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận một bệnh nhân trẻ bị điện giật dẫn đến ngừng tim, được chuyển đến từ Trung tâm Cấp cứu 115. Người bệnh nhập viện trong tình trạng ngưng tuần hoàn kéo dài, hôn mê sâu và tím tái toàn thân.

Ngay lập tức, hệ thống báo động đỏ liên khoa được kích hoạt. Các bác sĩ khoa Cấp cứu tiến hành ép tim, bóp bóng hỗ trợ hô hấp, trong khi ê-kíp Ngoại Tim mạch, Gây mê Hồi sức và Hồi sức Tích cực - Chống độc khẩn trương thiết lập hệ thống tim phổi nhân tạo (ECMO) để duy trì tuần hoàn và hô hấp.

Bác sĩ chuyên khoa II Hà Sơn Bình, Trưởng khoa Hồi sức Tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ngừng tim kéo dài hơn 30 phút - ngưỡng “cửa tử” mà tỷ lệ sống sót gần như bằng không.

Dù vậy, ê-kíp đã huy động mọi biện pháp hồi sức tối khẩn, từ ép tim ngoài lồng ngực, sốc điện nhiều lần, cho đến chỉ định ECMO (thay thế tuần hoàn và hô hấp cho người bệnh). Song song đó, ban lãnh đạo bệnh viện quyết định phê duyệt tạm ứng toàn bộ chi phí điều trị khi chưa liên lạc được với thân nhân, để kịp thời giành giật từng giây cho sự sống.

Sau gần ba tuần điều trị tích cực, bệnh nhân hồi phục ngoạn mục, xuất viện với tri giác và chức năng vận động hoàn toàn bình phục, trong niềm xúc động của gia đình và tập thể y bác sĩ.

"Đây thực sự là một sự hồi sinh ngoạn mục, từ cõi chết trở về. May mắn là người bệnh còn trẻ và đã được cấp cứu ép tim chuẩn xác ngay từ đầu", bác sĩ chuyên khoa II Hà Sơn Bình, Trưởng khoa Hồi sức Tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng, chia sẻ.

Bác sĩ Hà Sơn Bình nhấn mạnh thành công này là kết quả phối hợp nhịp nhàng của nhiều chuyên khoa và sự kiên trì của toàn bộ ê-kíp trong cuộc chạy đua với thời gian. Sự việc được xem là món quà ý nghĩa nhân dịp "Tết Độc lập" - kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Bác sĩ Hà Sơn Bình lưu ý người dân cần bình tĩnh và xử lý đúng cách khi phát hiện người bị điện giật

Đảm bảo an toàn trước tiên: Ngắt cầu dao, aptomat hoặc dùng vật khô, cách điện (gỗ, nhựa) để tách nạn nhân khỏi nguồn điện. Tuyệt đối không chạm trực tiếp khi chưa cắt điện.

Ngắt cầu dao, aptomat hoặc dùng vật khô, cách điện (gỗ, nhựa) để tách nạn nhân khỏi nguồn điện. Tuyệt đối không chạm trực tiếp khi chưa cắt điện. Gọi cấp cứu 115 ngay: Hô hoán người xung quanh hỗ trợ, đồng thời gọi Trung tâm Cấp cứu 115 để được hướng dẫn và đưa xe cấp cứu đến.

Hô hoán người xung quanh hỗ trợ, đồng thời gọi Trung tâm Cấp cứu 115 để được hướng dẫn và đưa xe cấp cứu đến. Cấp cứu tại chỗ: Nếu nạn nhân bất tỉnh, ngừng thở, cần ép tim ngoài lồng ngực ngay lập tức, kết hợp thổi ngạt. Tiếp tục thực hiện cho đến khi nhân viên y tế có mặt hoặc nạn nhân hồi phục.