Lạc đà tắc đường, khách 'nhiều hơn cát' ở sa mạc Trung Quốc

Trong kỳ nghỉ Quốc khánh, cồn cát Minh Sa - Hồ Nguyệt Nha ở Đôn Hoàng chật kín du khách, lạc đà nối đuôi hàng dặm tạo nên cảnh tượng đông đúc hiếm thấy giữa sa mạc.

Dòng người chờ đợi để được cưỡi lạc đã trên cồn cát Minh Sa - Hồ Nguyệt Nha ở Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc sáng 2/10. Ảnh: China Press.

9h ngày 2/10, trên cồn cát khu thắng cảnh Minh Sa - Hồ Nguyệt Nha ở Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc (Trung Quốc), hàng trăm con lạc đà nối đuôi nhau chậm rãi di chuyển. Du khách ngồi san sát, chụp ảnh, trò chuyện trong tiếng cười rộn rã.

Cô Từ, du khách đến từ Sơn Đông, vừa giữ chặt dây cương vừa hài hước nói: “Tôi muốn trải nghiệm cảnh ‘lẻ loi giữa sa mạc’, ai ngờ lại rơi vào giờ cao điểm. Ngay cả lạc đà cũng phải chờ đèn giao thông!”.

Theo ban quản lý, chỉ riêng ngày 2/10, khu thắng cảnh ghi nhận 12.000 lượt cưỡi lạc đà, đạt công suất tối đa. Vào buổi chiều, du khách phải xếp hàng hơn 30 phút để được tham gia, mỗi chuyến đi kéo dài khoảng 40 phút với đội hình 5 người và một người điều khiển dẫn đầu.

Hình ảnh từ flycam cho thấy năm tuyến đường song song đầy ắp lạc đà, đông nghẹt người. Từng đoàn du khách nối dài trên lối leo, dưới chân cồn cát cũng có hàng trăm con lạc đà xếp hàng chờ chở khách. Nhiều người ví cảnh tượng này như “kẹt xe” ở sa mạc, chỉ khác là toàn… lạc đà

Theo Jimu News, trong hai ngày đầu kỳ nghỉ Quốc khánh của Trung Quốc, khu vực Minh Sa - Hồ Nguyệt Nha đón 116.000 lượt khách, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2023. Lưu lượng khách tăng mạnh khiến ban quản lý phải tạm ngừng bán vé vì quá tải.

Lạc đà bị "tắc đường" cả km vì quá tải và chờ đèn đỏ. Ảnh: China Press.

Ban quản lý khu thắng cảnh khuyến cáo du khách nên đặt vé sớm và theo dõi thông báo về giới hạn lưu lượng để tránh tình trạng “kẹt người, kẹt lạc đà” giữa sa mạc Đôn Hoàng.

Hiện khu thắng cảnh có khoảng 2.400 con lạc đà. Mỗi con thực hiện 8 chuyến/ngày, chở trung bình 100 kg, di chuyển quãng đường 4 km mỗi chuyến.

“Vào giờ cao điểm, thời gian nghỉ bị rút xuống còn 20 phút, một số con bắt đầu bỏ ăn”, ông Dương Cái, phụ trách dự án vận chuyển lạc đà, chia sẻ.

Sau khi từng phải tạm ngưng hoạt động vì lạc đà kiệt sức hồi năm 2023, ban quản lý đã triển khai hàng loạt biện pháp: “đèn giao thông dành cho lạc đà”, “đường ưu tiên lạc đà” và “hệ thống kỹ thuật số cưỡi lạc đà”.

Du khách mua vé tại ki-ốt tự động, được cấp “số thứ tự kỹ thuật số” để theo dõi hàng chờ trên điện thoại. Nhờ đó, thời gian chờ trung bình giảm 15 phút so với năm ngoái.

Đặc biệt, “đèn giao thông lạc đà” - với biểu tượng hình lạc đà hiển thị xanh, đỏ - giúp điều tiết dòng người và đoàn thú tại giao lộ, nâng hiệu quả vận hành lên 40%. Ngoài ra, khu vực bãi đỗ xe được mở rộng thêm 7.000 chỗ, 12 máy bán vé được lắp đặt và giờ hoạt động kéo dài đến 20h30 mỗi ngày.

Đèn giao thông lạc đà được chính quyền địa phương ở Đôn Hoàng lắp đặt vào năm 2023, nhằm điều tiết di chuyển du lịch tại đây. Ảnh: China Daily.

Năm nay, khu thắng cảnh Minh Sa - Hồ Nguyệt Nha không chỉ đông khách ban ngày. Buổi hòa nhạc “Đêm đầy sao ở Hồ Bán Nguyệt” tối 1/10 thu hút hơn 20.000 người, với màn trình diễn drone và bài I Love You, China đạt hơn 100 triệu lượt xem trên mạng. Nhiều người muốn cưỡi lạc đà ngắm sao sau buổi diễn, khiến hàng chờ kéo dài đến tận giờ đóng cửa.

Theo Sở Văn hóa và Du lịch Đôn Hoàng, lượng khách tới địa phương tăng 58% so với năm 2023, thời gian lưu trú trung bình tăng từ 1,5 lên 2,8 ngày. Các hoạt động như “Tour đêm sa mạc”, “Cắm trại dưới trời sao”, “Chợ đêm văn hóa” đang biến khu vực này thành điểm đến biểu tượng của du lịch văn hóa Tây Bắc Trung Quốc.