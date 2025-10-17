Lactacyd ra mắt triển lãm ‘Điều làn da muốn nói’

Lần đầu xuất hiện tại Việt Nam, triển lãm “Điều làn da muốn nói” của Lactacyd mang đến hành trình khám phá làn da qua 2 góc nhìn: Cảm xúc và khoa học.

Nhãn hàng chăm sóc da Lactacyd vừa tổ chức triển lãm “Museum of Speaking Skin - Điều làn da muốn nói” tại đường Đồng Khởi (phường Sài Gòn, TP.HCM). Đây là triển lãm tương tác kết hợp giữa nghệ thuật thị giác, công nghệ và triết lý chăm sóc da hiện đại, nơi mỗi loại da được thể hiện “tiếng nói” riêng. Ở đó, làn da không đơn thuần là lớp bảo vệ cơ thể, mà được tôn vinh như một người kể chuyện đầy cảm hứng. Triển lãm giúp người xem hiểu hơn thông tin về khoa học sức khỏe, cách chăm sóc và khía cạnh cảm xúc làn da - vốn ít được quan tâm.

Triển lãm cũng đánh dấu sự ra mắt chính thức của dòng sữa tắm Lactacyd mới: Lactacyd Healthy Bright và Lactacyd Ever Fresh, được phát triển với công thức Lactobiome+. Trong đó, Lactobiome+ là sự kết hợp của thành phần Lactoserum tự nhiên và Lactic Acid hữu cơ, với độ pH tự nhiên tương thích độ pH của làn da, hỗ trợ kích thích tăng ceramide tự nhiên, đồng thời dưỡng ẩm và chăm sóc da khỏe mạnh. Theo đại diện Lactacyd, đây là bước tiến mới trong hành trình chăm sóc da toàn diện của thương hiệu, mang đến giải pháp dịu nhẹ, an toàn và hiệu quả cho mọi loại da.

Trong suốt hành trình, khách tham quan có cơ hội trải nghiệm dòng sữa tắm mới tại khu vực tương tác, đồng thời nhận tư vấn từ chuyên gia về cách chăm sóc da. Việc kết hợp trải nghiệm nghệ thuật và sản phẩm thực tế giúp người tham dự không chỉ cảm nhận mà còn hiểu sâu hơn về vai trò của Lactobiome+, từ đó hình thành thói quen chăm sóc da khoa học hơn mỗi ngày.

Khách mời trải nghiệm không gian triển lãm của Lactacyd.

Đây cũng là lần đầu thương hiệu chăm sóc da đưa làn da trở thành trung tâm của triển lãm nghệ thuật - công nghệ tương tác. Triển lãm kết hợp nghệ thuật thị giác, công nghệ và cảm quan đa chiều giúp khơi mở tiếng nói riêng của từng loại da.

Điểm nhấn là không gian “Trải nghiệm đa giác quan” (Immersive Room) được thiết kế với hệ thống LED bao quanh, kết hợp video 3D, âm thanh và mùi hương, đưa người tham dự vào hành trình trải nghiệm toàn diện. Mỗi khu vực đều mang thông điệp riêng thể hiện qua cách bài trí và sáng tạo nghệ thuật. Nhờ đó, người xem có thể vừa chiêm ngưỡng, vừa suy ngẫm về mối liên hệ giữa làn da, cảm xúc và cách chăm sóc hàng ngày.

Điểm nhấn của triển lãm nằm ở 3 không gian chính: “Hành trình yêu thương làn da” - tái hiện quá trình thay đổi từ sơ sinh đến trưởng thành với cách chăm sóc riêng cho từng giai đoạn; “Góc cảm xúc của da” - sử dụng công nghệ âm thanh và cảm biến để mô phỏng “tiếng nói” của làn da; “Không gian lắng nghe” - nơi mỗi bức tranh kể một câu chuyện cảm xúc từ vẻ đẹp của da.

Ngoài ra, hành trình được tiếp nối với không gian cảm xúc, phòng trải nghiệm đa giác quan, khu vui chơi cho trẻ em, phòng thư giãn để làn da ngân nga. Khép lại trải nghiệm, người tham quan sẽ nhận được những món quà tại cửa hàng lưu niệm nằm ở cuối hành trình.

Không gian trải nghiệm nghệ thuật tại triển lãm “Điều làn da muốn nói”.

Bà Valentina - Tổng giám đốc Opella Việt Nam và Campuchia - chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng tự chăm sóc sức khỏe phải là điều dễ tiếp cận, tự nhiên và mang tính cá nhân. Dù thông qua sản phẩm hay trải nghiệm, chúng tôi luôn hướng đến mục tiêu đưa việc tự chăm sóc sức khỏe trở thành một phần trong nhịp sống hàng ngày của mỗi người”.

Hơn 75 năm đồng hành cùng phụ nữ trên toàn thế giới, thương hiệu Lactacyd kiên định với hành trình chăm sóc làn da, lắng nghe những nhu cầu riêng biệt của cơ thể. Không chỉ là thương hiệu cung cấp sản phẩm dịu nhẹ và an toàn, Lactacyd còn là bạn đồng hành trên hành trình yêu thương bản thân của hàng triệu phụ nữ Việt.

Theo đại diện thương hiệu, triển lãm lần này là một phần trong chiến dịch “Lắng nghe điều làn da muốn nói”, đánh dấu bước tiến mới của Lactacyd trong việc kết nối giữa khoa học chăm sóc da và cảm xúc con người. Qua đó, thương hiệu khẳng định vai trò trong việc đưa nghệ thuật và công nghệ vào hành trình chăm sóc làn da.