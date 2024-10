Lai lịch đối tượng cộm cán Bình 'đen' nổ súng tại bến xe ở Hải Phòng

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam nhấn mạnh việc bắt Bùi Đức Bình (tức Bình "đen") chứng minh cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ở Hải Phòng là không có vùng cấm.

Chiều 28/10, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, đại diện lãnh đạo thành phố chủ trì hội nghị khen thưởng, biểu dương lực lượng công an thành phố đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, liên quan đến vụ việc Bùi Đức Bình (tức Bình "đen", SN 1973, trú tại quận Lê Chân) nổ súng tại Bến xe Vĩnh Niệm.

2 khẩu súng của Bình "đen" được công an thu giữ. Ảnh: Công an quận Lê Chân.

Cùng kinh doanh vận tải ôtô khách, mâu thuẫn trong làm ăn

Thượng tá Trần Đình An, Trưởng Công an quận Lê Chân, cho biết ngay khi tiếp nhận tin báo về vụ nổ súng, xác định đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, đối tượng manh động, Ban Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo lực lượng Công an quận phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, truy bắt, sớm phá án để đảm bảo an ninh trật tự, củng cố niềm tin trong nhân dân.

Theo Thượng tá Trần Đình An, khoảng 22h ngày 17/10, Công an quận nhận được tin báo: Ông N.T.A (sinh năm 1977, trú tại quận Kiến An) điều khiển ôtô cá nhân từ Bến xe Vĩnh Niệm ra đường Bùi Viện, thì bị một đối tượng dùng súng chặn đầu xe và bắn.

Đối tượng bịt mặt, mặc áo có mũ trùm đầu, đã dùng súng tấn công rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Ôtô của nạn nhân bị trúng đạn.

"Từ các tài liệu thu thập được thấy nổi lên đối tượng Bùi Đức Bình (tức Bình "đen"). Bình từng có tiền án về hành vi gây rối trật tự công cộng cùng nhiều tiền sự. Chưa đầy 24 giờ, Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với Bình cùng các đối tượng có liên quan", Thượng tá Trần Đình An cho hay.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Bình và nạn nhân quen biết nhau từ trước, cùng kinh doanh vận tải ôtô khách. Trong quá trình làm ăn, cả hai đã phát sinh mâu thuẫn dẫn đến việc Bình ra tay trả thù.

Gây án xong, Bình đã vứt khẩu súng xuống sông Lạch Tray. 5 ngày sau, lực lượng công an đã tìm được toàn bộ số vũ khí gây án bao gồm 2 khẩu súng, 2 con dao.

Ngày 26/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Đức Bình và 7 đối tượng khác để điều tra về hành vi Giết người, Gây rối trật tự công cộng.

Khẩu súng được công an trục vớt từ lòng sông lên để phục vụ phá án. Ảnh: H.A.

Bắt Bình "đen" là thể hiện đấu tranh với tội phạm không có vùng cấm

Tại hội nghị, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, đánh giá cao nỗ lực của lực lượng Công an thành phố trong việc nhanh chóng điều tra, làm rõ nhóm đối tượng do Bùi Đức Bình cầm đầu gây ra vụ nổ súng tại bến xe Vĩnh Niệm.

Ông Nam ghi nhận, biểu dương thành tích xuất sắc, tinh thần chủ động tấn công, trấn áp tội phạm của lực lượng Công an. Việc phá vụ án này góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, giữ gìn bình yên trên địa bàn, phấn đấu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố đáng sống, đáng đầu tư.

Theo ông Nam, việc bắt giữ đối tượng cộm cán Bình “đen” là minh chứng cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ở Hải Phòng không có vùng cấm, không có bất cứ ai chống lưng, bao che.

UBND TP Hải Phòng đã trao thưởng 100 triệu đồng cho lực lượng Công an thành phố vì đã nhanh chóng điều tra, khám phá vụ án nổ súng tại bến xe Vĩnh Niệm.

Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, nhấn mạnh: "Thời gian qua, Hải Phòng đã triệt xóa nhiều ổ, nhóm tội phạm nguy hiểm. Việc nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ án liên quan đến Bình “đen” thể hiện rõ quyết tâm đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an thành phố. Dù các đối tượng có thủ đoạn tinh vi đến đâu, chúng ta cũng sẽ kiên quyết đấu tranh, làm rõ, không để tạo tiền lệ xấu, đồng thời xử lý nghiêm minh để cảnh tỉnh, răn đe".