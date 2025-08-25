Lái ôtô cũ vừa mua tông móp Maserati, chủ xe Trung Quốc gặp cú sốc

Tông vào đuôi chiếc Maserati sau khi vừa mới nhận xe, chủ chiếc ôtô cũ ở Trung Quốc bị sốc khi công ty bảo hiểm thông báo sẽ phải tự bồi thường toàn bộ.

Chiếc xe cũ (bên phải) hư hỏng nặng phần đầu, trong khi chiếc Maserati bị móp và trầy xước ở phần đuôi. Ảnh: QQ.com.

Theo Đài truyền hình Chiết Giang, một người đàn ông họ Ma đến từ Thái Châu (tỉnh Chiết Giang) đã vay 115.000 nhân dân tệ ( 16.000 USD ) để mua chiếc ôtô cũ. Ngày 4/8, Ma lấy xe khỏi showroom và mua bảo hiểm thương mại với giá 3.995 nhân dân tệ ( 560 USD ).

Tối cùng ngày, anh đâm vào đuôi một chiếc SUV Maserati trị giá khoảng 1,1 triệu nhân dân tệ ( 153.000 USD ). Không có ai bị thương, nhưng bằng chứng cho thấy Ma là người có lỗi.

Các bức ảnh hiện trường cho thấy phần đầu xe của anh bị hư hỏng nặng, trong khi phần sau của chiếc Maserati bị móp và trầy xước.

Ma chưa có nhiều ikinh nghiệm lái xe. Ở Trung Quốc, người mới lái xe có thể lấy được bằng lái chỉ trong vòng 45 ngày sau khi vượt qua 4 kỳ thi. Ước tính chi phí sửa chữa cho chiếc Maserati sẽ vào khoảng 60.000 nhân dân tệ ( 8.400 USD ), và khoảng 40.000 nhân dân tệ ( 5.500 USD ) cho chiếc xe của anh.

Người đàn ông lập tức nộp đơn yêu cầu bồi thường, nhưng công ty bảo hiểm đã từ chối, nói rằng vụ tai nạn xảy ra lúc 18h53 phút, cách 7 phút trước khi hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực.

Ma được thông báo phải chi trả toàn bộ chi phí, khiến anh gặp áp lực tài chính lớn. Lin, quản lý bán xe cũ, cho biết xe của Ma đáp ứng mọi yêu cầu để được phép lưu hành hợp pháp. "Anh ấy nên kiểm tra kỹ các điều khoản bảo hiểm", Lin nói thêm.

Nhân viên bảo hiểm cho biết họ có thể hỗ trợ Ma sau khi biết về những khó khăn tài chính của anh, đồng thời thừa nhận rằng họ nên nhắc nhở anh không lái xe trước khi chính sách có hiệu lực lúc 19h.

Tuy nhiên, Ma khẳng định anh đã nhiều lần xác nhận với nhân viên bán hàng rằng bảo hiểm sẽ có hiệu lực ngay sau khi anh mua xe.

Tại thời điểm SCMP đưa tin, chủ xe vẫn đang đàm phán với công ty bảo hiểm. Trung tâm Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng địa phương cũng làm trung gian hòa giải.

Vụ việc tạo nên làn sóng tranh luận trên mạng xã hội. "Ma là một người lái xe bất cẩn, và đại lý xe hơi cũng như công ty bảo hiểm cũng không nhắc nhở anh ấy đúng cách", "Người duy nhất vô tội là chủ sở hữu chiếc Maserati", dân mạng bày tỏ.