Lại thêm chiêu lừa đảo nhập học nhắm vào tân sinh viên

Những kẻ lừa đảo tiếp tục liên lạc với tân sinh viên, yêu cầu đóng phí để nhận giấy báo trúng tuyển hoặc chứng minh tài chính để nhận suất du học đặc biệt.

Kẻ lừa đảo tiếp tục nhắm vào thí sinh, tân sinh viên. Ảnh: Shutter Stock.

Chiều 24/8, Đại học Ngân hàng TP.HCM phát cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào tân sinh viên.

Cụ thể, kẻ lừa đảo mạo danh Bộ GD&ĐT, gửi email thông báo cho tân sinh viên của trường về việc trúng tuyển sớm và trao học bổng trải nghiệm quốc tế trong năm 2025.

Trong email này, kẻ lừa đảo đính kèm file thông báo, nói rằng chỉ có 15 suất được trải nghiệm học tập quốc tế tại Hàn Quốc, thời gian kéo dài trong 3 tháng và dự kiến xuất cảnh vào ngày 15/10.

Kẻ lừa đảo mạo danh Bộ GD&ĐT để gửi email cho các tân sinh viên Đại học Ngân hàng TP.HCM. Ảnh: HUB.

Kẻ lừa đảo còn yêu cầu tân sinh viên tham một cuộc họp phổ biến chương trình và các thủ tục, hồ sơ cần thiết. Đặc biệt, tân sinh viên được yêu cầu có số dư tối thiểu 325 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng để chứng minh tài chính. Thời hạn hoàn thành hồ sơ là trước ngày 25/8.

"Toàn bộ thủ tục về việc đóng học phí, lệ phí và các khoản phí chỉ thực hiện tại trường vào ngày nhập học (3-4/9). Thí sinh trúng tuyển không đóng bất kỳ khoản tiền nào trước ngày nhập học trên", nhà trường nhấn mạnh.

Trong khi đó, Đại học Nông - Lâm Bắc Giang cho biết nhiều thí sinh đã nhận được cuộc gọi yêu cầu chuyển khoản để nhận giấy báo nhập học.

Nhà trường khẳng định đây là cuộc gọi lừa đảo vì trường không thu phí, mọi khoản cước đã được trường thanh toán cho bên chuyển phát. Trong trường hợp cần thiết, thí sinh cần trao đổi với thầy cô của trường hoặc liên hệ qua hotline 0363074886.

Học viện Cán bộ TP.HCM cũng phải cảnh báo về tình trạng lừa đảo nhắm vào tân sinh viên trong giai đoạn làm thủ tục nhập học.

Cụ thể, nhà trường khuyến cáo tân sinh viên và phụ huynh cần cảnh giác với những thủ đoạn mạo danh, nhất là trên mạng xã hội. Mọi khoản phí xác nhận nhập học chỉ thực hiện qua tài khoản chính thức của trường.

Nhà trường khẳng định không bao giờ yêu cầu sinh viên xác minh danh tính qua Zalo, video call với người lạ, cũng như không gửi link lạ để khai báo thông tin cá nhân hoặc thu các khoản phí bất hợp lý.

Tân sinh viên cũng cần thường xuyên theo dõi website, fanpage chính thức và các văn bản do học viện công bố để cập nhật thông tin chính xác, đồng thời không cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân, tài khoản ngân hàng hay mã OTP cho các đối tượng không rõ ràng, cũng như không chuyển tiền đặt cọc thuê trọ qua trung gian không được xác minh.

Theo kế hoạch, giấy báo trúng tuyển và hướng dẫn nhập học sẽ được gửi về địa chỉ thí sinh đăng ký trên cổng Bộ GD&ĐT còn thời gian nhập học trực tiếp diễn ra trong hai ngày 18 và 19/9. Trước đó, thí sinh bắt buộc phải xác nhận nhập học trực tuyến trên cổng thông tin của Bộ GD&ĐT.