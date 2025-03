Lái xe gây tai nạn sau khi uống bia, nam du khách lĩnh án 12 tháng tù

Sau khi uống bia và không có bằng lái, nhưng nam du khách người nước ngoài vẫn điều khiển xe máy chở bạn từ khách sạn ở thị xã Điện Bàn để vào Hội An đi chơi.

Ngày 20/3, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Chong Fu Kit (32 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) 12 tháng tù vì tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, điều 260 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, ngày 7/5/2024, Chong Fu Kit cùng 3 người bạn đến Quảng Nam du lịch. Nhóm thuê khách sạn ở thị xã Điện Bàn. Chong Fu Kit thuê xe máy của ông Nguyễn Đông Quân (52 tuổi, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) làm phương tiện đi lại.

Khoảng 22h49 cùng ngày, Chong Fu Kit sau khi đã sử dụng bia rượu và không có không có giấy phép lái xe, nhưng đã điều khiển môtô BKS 43C1-207.38 chở Cruz Wing Sze ngồi sau xuất phát từ khách sạn đi Hội An. Cả hai không đội mũ bảo hiểm.

Bị cáo Chong Fu Kit tại tòa.

Khoảng 23h khi đi đến địa phận thuộc tổ 2, khối An Bàng, phường Cẩm An, thành phố Hội An, do không làm chủ tốc độ khiến xe va vào dải phân cách cố định giữa đường gây tai nạn. Hậu quả Cruz Wing Sze tử vong tại chỗ, Chong Fu Kit bị thương đưa được cấp cứu, kết quả nồng độ trong máu là 220 mg/dl.

Liên quan đến vụ án, ông Nguyễn Đông Quân cũng bị tuyên phạt 9 tháng tù treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".