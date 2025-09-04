Lái xe tải lĩnh án giết người vì đánh nhân viên điều phối công trường

Vận chuyển bùn đất và vật liệu xây dựng, Vinh mâu thuẫn với người điều phối công trường nên dùng búa giải quyết ân oán.

Ngày 4/9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Quang Vinh (sinh năm 1983, trú ở xã Mỹ Đức, TP Hà Nội) 5 năm tù về tội "Giết người", quy định tại khoản 2, Điều 123 Bộ luật Hình sự. Bị hại trong vụ án là ông Mai Văn Tập (sinh năm 1968, trú tại Hà Nội).

Quá trình xét xử cho thấy, khoảng 8h ngày 29/11/2024, Lê Quang Vinh điều khiển ôtô đến công trường đường máng A212, thuộc thôn Thống Nhất, xã Ứng Hòa, Hà Nội. Tại đây, bị cáo lùi xe vào để vận chuyển đất và vật liệu xây dựng.

Bị cáo Lê Quang Vinh bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Lúc này, ông Mai Văn Tập (thuộc một đơn vị tư nhân lấy bùn đất bỏ đi từ công trình đưa đến nơi tập kết) đang cầm thanh bương bằng tre đứng gần đó điều hướng cho các ôtô ra vào công trường, đã ra hiệu cho xe của Vinh dừng lại.

Khoảng 30 phút sau, xe của Vinh vẫn chưa được di chuyển, nên bị cáo "to tiếng", cãi nhau với ông Tập. Khi Vinh đang xuống xe nhìn đường, thì bị ông Tập cầm thanh bương đánh vào vùng lưng.

Vinh giơ tay lên đỡ và bị đối phương đánh thêm nhiều cái vào vùng vai, tay. Bực tức do bị đánh, Vinh lấy búa giơ lên đỡ. Thấy vậy, ông Tập đi bộ lùi về phía đuôi xe.

Trong khi đó, Vinh tiếp tục tiến đến cầm búa đánh, khua ngang mặt ông Tập và đập trúng vùng trán làm đối phương ngã xuống đường.

Sau đó, ông Tập được một số công nhân đưa đi viện cấp cứu. Về phía Vinh, sau khi đánh ông Tập đã cất búa vào chỗ cũ rồi đến Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức khám, điều trị. Ngày 3/4/2025, Lê Quang Vinh bị bắt tạm giam...