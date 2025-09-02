Lâm Đồng lên tiếng việc một số trường bất ngờ ngừng tổ chức bán trú

Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng đã có thông báo chính thức về việc một số trường tiểu học ở phường Phan Thiết ngừng tổ chức bán trú cho trẻ.

Một số trường ở phường Phan Thiết ngừng tổ chức bán trú. Ảnh: Báo Lâm Đồng.

Những ngày qua, nhiều phụ huynh có con theo học tại một số trường tiểu học trên địa bàn phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ khi nhận thông báo nhà trường không tổ chức bán trú mà chỉ dạy 2 buổi/ngày, theo Báo Lâm Đồng.

Theo thông báo, học sinh sẽ học buổi sáng từ 7h đến 10h25, sau đó phụ huynh đón về; buổi chiều học từ 14h đến 16h25. Lý do được đưa ra là chưa có chỉ đạo cụ thể về việc tổ chức bán trú, cũng như các thủ tục liên quan thu chi và hợp đồng nhân viên phục vụ. Thông tin này khiến nhiều phụ huynh lo lắng vì chưa thể sắp xếp thời gian đưa đón con.

Trước phản ánh của các phụ huynh, bà Lê Thị Bích Liên, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng, khẳng định sở không ban hành bất kỳ văn bản nào yêu cầu tạm dừng hoặc không tổ chức bán trú trong năm học 2025-2026.

Trước đó, vào ngày 26/8, Sở GD&ĐT đã ban hành văn bản số 570 hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với cấp tiểu học.

Theo đó, nếu đủ điều kiện cơ sở vật chất và phù hợp thực tế, trên cơ sở thống nhất, tự nguyện của phụ huynh và học sinh, các trường có thể xây dựng kế hoạch bán trú, trình UBND xã, phường phê duyệt trước khi triển khai.

Đồng thời, để đảm bảo đúng quy định pháp luật về cung cấp bữa ăn học đường, sở đã ban hành hướng dẫn lựa chọn nhà thầu theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 4/8/2025 của Chính phủ. Sở cũng đang gấp rút ban hành văn bản hướng dẫn triển khai các khoản thu đầu năm học.

Cùng với đó, vào ngày 28/8, HĐND tỉnh Lâm Đồng ban hành Nghị quyết số 21 về việc áp dụng và bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND ba tỉnh Bình Thuận, Đắk Nông và Lâm Đồng (cũ) ban hành trước khi sáp nhập. Trong đó, HĐND tiếp tục duy trì hiệu lực Nghị quyết 385/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của HĐND tỉnh Lâm Đồng (cũ), quy định danh mục, mức thu và cơ chế quản lý thu chi các dịch vụ hỗ trợ giáo dục tại cơ sở công lập.

Hiện Sở GD&ĐT tỉnh đang yêu cầu các trường và địa phương báo cáo cụ thể lý do thông báo tạm dừng bán trú, đồng thời tổng hợp khó khăn trong việc tổ chức để kịp thời có giải pháp tháo gỡ, đảm bảo quyền lợi học sinh và phụ huynh.