Làm gì để bảo vệ sức khỏe trong mùa mưa?

Trong mùa mưa, nhiệt độ giảm và độ ẩm tăng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho virus cúm và cảm lạnh phát triển.

Dưới đây là những lời khuyên thiết thực và dễ áp dụng giúp bạn luôn khỏe mạnh, bất chấp thời tiết:

Luôn chuẩn bị kỹ khi ra ngoài

Hãy mang theo áo mưa, áo dù hoặc áo khoác chống nước. Điều này giúp bạn tránh bị ướt do mưa bất ngờ – nguyên nhân hàng đầu dẫn đến cảm lạnh và sốt.

Giữ ấm cơ thể đúng cách để phòng bệnh

Đặc biệt giữ ấm các vùng nhạy cảm như cổ, ngực và bàn chân. Đây là những vị trí dễ bị nhiễm lạnh, ảnh hưởng đến đường hô hấp.

Vệ sinh cá nhân và nhà cửa sạch sẽ

Rửa tay thường xuyên: Biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả để ngăn chặn sự lây lan của vi khuẩn và virus. Hãy sử dụng xà phòng và nước sạch để rửa tay trước khi ăn, chế biến thực phẩm và sau khi đi vệ sinh. Khi ra ngoài có thể sử dụng dung dịch rửa tay chứa cồn.

Giữ gìn nhà cửa khô ráo, sạch sẽ: Tránh để nước đọng, thường xuyên lau chùi, khử trùng các bề mặt, đặc biệt là những nơi ẩm ướt. Hạn chế tích trữ nước trong các xô, chậu.

Hạn chế nguy cơ lây nhiễm từ thói quen hàng ngày

Tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng: Vì vi khuẩn và virus có thể xâm nhập qua các bộ phận này. Hãy dùng khăn giấy hoặc khăn vải sạch nếu cần. Đồng thời nên rửa mặt thường xuyên để loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn và nhỏ mắt bằng nước muối sinh lý NaCl 0.9%.

Tăng cường sức đề kháng

Ăn chín, uống chín: Đảm bảo thực phẩm được nấu kỹ và nước uống được đun sôi để nguội nhằm tránh nhiễm khuẩn.

Bổ sung vitamin và khoáng chất: Tăng cường hệ miễn dịch bằng cách ăn nhiều rau xanh, trái cây tươi chứa vitamin C và khoáng chất thiết yếu.

Uống đủ nước: Nước giúp thanh lọc cơ thể và hỗ trợ loại bỏ vi trùng, vi khuẩn, từ đó ngăn ngừa cảm lạnh, cảm cúm.

Phòng chống bệnh do muỗi đốt trong mùa mưa

Giăng mùng khi ngủ: Dù ban ngày hay ban đêm, sử dụng mùng giúp giảm nguy cơ bị muỗi đốt.

Dọn dẹp môi trường xung quanh: Loại bỏ các vũng nước đọng, sử dụng hóa chất diệt muỗi và đốt nhang muỗi khi cần thiết.

Duy trì lối sống lành mạnh mỗi ngày

Ngủ đủ giấc, ăn uống cân bằng và tập luyện nhẹ nhàng tại nhà là những cách hiệu quả để giữ hệ miễn dịch khỏe mạnh.

Mỗi hành động nhỏ hôm nay là cách bạn tự chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bản thân – để dù mưa gió bên ngoài, bạn vẫn luôn an toàn và vững vàng.

Theo dõi sức khỏe thường xuyên, không chủ quan

Khám sức khỏe định kỳ: Giúp phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe và có biện pháp điều trị kịp thời.

Tự theo dõi các triệu chứng: Nếu cảm thấy mệt mỏi, sốt hoặc có các biểu hiện bất thường, hãy đến cơ sở y tế để được kiểm tra và điều trị.

Một số lưu ý khác để bảo vệ sức khỏe

Tránh vùng ngập nước: Nước bẩn đọng lại sau mưa bão có thể gây ra các bệnh như bệnh tiêu chảy, cúm, tả, nhiễm trùng da và nấm. Khi đi ra ngoài, nên mang theo áo mưa và giày ủng để giữ cho cơ thể khô ráo, tránh tiếp xúc với nước bẩn.

Tìm nơi trú khi trời mưa: Khi mưa lớn, nên tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh để cơ thể bị ướt. Không nên đứng gần cột điện hoặc dưới gốc cây để phòng tránh rủi ro.

Giữ ấm hợp lý, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột: Đặc biệt khi từ môi trường máy lạnh bước ra ngoài trời, dễ xảy ra sốc nhiệt. Cần điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh phù hợp và hạn chế ra ngoài vào thời điểm nắng nóng gay gắt.