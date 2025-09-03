Làm giả ảnh người chết rồi thúc gia đình nạn nhân chuyển phí mai táng

Đối tượng lừa đảo chụp ảnh người đang làm việc ở Campuchia, cắt ghép, giả là thi thể nạn nhân chưa được an táng rồi gửi cho người nhà ở Việt Nam, đề nghị chuyển tiền để chuyển thi thể về quê.

Bà Lê Thị Hoàng, ngụ xã Xuân Trường - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, cho biết nhờ có sự can thiệp kịp thời của lực lượng Công an, gia đình bà đã tránh khỏi một vụ lừa đảo tàn nhẫn và tinh vi.

Theo bà Hoàng, giữa tháng 8/2025 vừa qua, một người tự xưng là đồng nghiệp của anh Nguyễn Thành Đồng (em trai của chồng bà Hoàng) ở Campuchia, gửi cho gia đình bà Hoàng hình ảnh anh Đồng đang nằm trên tấm gỗ, xung quanh bố trí nhang đèn. Người này thông báo anh Đồng đã chết và không có tiền để đưa thi thể về quê nhà Việt Nam.

Đối tượng nhắn tin qua lại với bà Hoàng, tỏ ra nỉ non tiếc thương, đồng cảm với số phận của anh Đồng. Sau đó, người này đề nghị gia đình bà Hoàng chuyển cho đối tượng 40 triệu đồng để làm thủ tục đưa thi thể anh Đồng về Việt Nam mai táng.

Dùng ảnh cắt ghép, giả nạn nhân đã chết để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Minh họa.

Với tâm trạng hoang mang, lo lắng cho tình trạng của anh Đồng, ngay trong đêm, gia đình bà Hoàng đã đến Công an xã Trường Xuân - Đà Lạt trình báo sự việc. Tiếp nhận thông tin, Công an xã Xuân Trường - Đà Lạt đã hướng dẫn gia đình bà Hoàng cách thức kiểm tra độ chính xác của sự việc, đồng thời thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn việc các đối tượng xấu thực hiện hành vi lừa đảo. Công an xã Xuân Trường - Đà Lạt cũng đề nghị gia đình bà Hoàng không chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng.

Một ngày sau, anh Đồng đã liên lạc về với gia đình, nói rõ vẫn đang làm công nhân ở Campuchia. Điện thoại của anh Đồng bị mất trộm. Hình ảnh anh nằm trên phản gỗ là ảnh anh đi làm về mệt, nằm nghỉ nên bị người khác chụp ảnh lại. Kẻ xấu đã dùng ảnh này chỉnh sửa thành nội dung anh đã chết rồi gửi cho gia đình nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhờ có sự phát hiện, can thiệp kịp thời của lực lượng Công an, gia đình bà Lê Thị Hoàng đã tránh khỏi một vụ lừa đảo tàn nhẫn và tinh vi, đánh vào sự lo lắng, hoang mang của các nạn nhân.