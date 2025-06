Làm giả hàng nghìn giấy chứng nhận kiểm định

Thông qua công tác nghiệp vụ, Công an Phú Thọ phát hiện hành vi làm giả hàng loạt giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật, giấy chứng nhận sản phẩm hợp quy chuẩn xảy ra tại các đơn vị được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực kiểm định an toàn lao động.

Cụ thể, trong tháng 4/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can là lãnh đạo, kiểm định viên tại Trung tâm kiểm định an toàn kỹ thuật khu vực II trước đây thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (từ ngày 1/3/2025 thuộc Cục việc làm - Bộ Nội vụ) và khởi tố 5 bị can là Giám đốc, kiểm định viên tại Công ty TNHH MTV kiểm định máy xây dựng Việt Nam và Công ty TNHH MTV kiểm định thiết bị Hà Nội về các tội "Giả mạo trong công tác" và "Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức" xảy ra tại Phú Thọ và các tỉnh, thành trong cả nước. Quá trình điều tra xác định: Theo quy định của pháp luật về an toàn lao động, các loại máy móc, thiết bị phải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trước khi đưa vào sử dụng hoặc định kỳ phải được cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm định, đánh giá đạt các tiêu chuẩn chất lượng, cấp giấy chứng nhận kiểm định thì mới đủ điều kiện hoạt động. Một số hình ảnh về quá trình bắt giữ các đối tượng. Tuy nhiên, khi khách hàng có nhu cầu "mua" giấy tờ kiểm định với mục đích hợp thức cho các máy móc, thiết bị không đạt yêu cầu kiểm định hoặc sử dụng lập hồ sơ năng lực tham gia đầu thầu, thi công các công trình xây dựng, các đối tượng là kiểm định viên, giám đốc đơn vị kiểm định đã thiết lập khống các hồ sơ kiểm định, cấp các giấy tờ giả là giấy chứng nhận kiểm định, giấy chứng nhận sản phẩm hợp quy chuẩn cho khách hàng. Qua điều tra vụ án nêu trên xác định trong thời gian từ năm 2018 đến năm 2024, các đối tượng đã phát hành hàng nghìn giấy chứng nhận kiểm định giả, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng. Việc phát hành các giấy chứng nhận kiểm định, giấy chứng nhận sản phẩm hợp quy chuẩn giả để các đơn vị, doanh nghiệp sử dụng đưa máy móc, thiết bị không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thực hiện thi công xây dựng các công trình, các dự án đầu tư sử dụng các nguồn vốn khác nhau, trong đó có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước dẫn đến nguy cơ mất an toàn lao động là rất cao, gây thiệt hại về người và tài sản. Ngoài ra, các doanh nghiệp dùng các giấy tờ giả nêu trên để lập hồ sơ chứng minh năng lực để tham gia đấu thầu dự án từ đó xâm phạm đến hoạt động đúng đắn trong công tác đấu thầu. Thông qua việc phát hiện, điều tra các vụ án trên, Công an tỉnh Phú Thọ kiến nghị các cơ quan quản lý Nhà nước cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với các đơn vị tổ chức được cấp phép hoạt động kiểm định và các đơn vị sử dụng phương tiện, máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Công an tỉnh Phú Thọ cũng đề nghị các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án khi kiểm tra, đánh giá hồ sơ dự thầu cần chú trọng kiểm tra hồ sơ thiết bị máy móc, trong đó có các giấy chứng nhận kiểm định, chứng nhận sản phẩm hợp quy chuẩn để phát hiện vi phạm kịp thời chuyển cho cơ quan chức năng xác minh làm rõ. Đồng thời, cũng khuyến cáo các doanh nghiệp, cá nhân thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về an toàn lao động, nhất là trong việc kiểm định, thử nghiệm các máy móc thiết bị có quy định nghiêm ngặt về an toàn lao động để tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc; tạo môi trường lành mạnh trong việc tham gia đấu thầu, thi công các dự án xây dựng công trình.

