'Lạm phát nàng thơ' tại Mù Cang Chải

Mùa lúa chín biến Mù Cang Chải (Yên Bái) thành điểm đến “nóng” nhất miền Bắc. Cuối tuần qua, đường lên Đồi Móng Ngựa tắc cứng, điểm lưu trú hết phòng đến năm 2026.

Khách ùn ùn 'săn' lúa, Mù Cang Chải tắc đường hàng km Hướng dẫn viên du lịch bản địa Hảng Thị Cầu (29 tuổi) bất ngờ trước cảnh tắc đường hàng giờ tại Móng Ngựa chiều 20/9.

“Đông khủng khiếp, chúng tôi nhích từng đoạn một vì đường vào Móng Ngựa tắc cứng cả km”, Linh Mỹ (27 tuổi, Hà Nội) chia sẻ sau chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm tại Mù Cang Chải (Yên Bái) dịp cuối tuần (19-21/9) vừa qua.

Chiều 20/9, Linh và nhóm bạn thuê xe ôm từ trung tâm thị xã lên Đồi Móng Ngựa - điểm check-in nổi tiếng với ruộng bậc thang mùa vàng rực rỡ. Tuy nhiên, chỉ sau vài phút di chuyển, cả nhóm mắc kẹt giữa dòng xe nối dài hơn một km. “Chúng tôi không thể quay đầu hay đi tiếp, chỉ đứng chờ giữa biển người và xe cộ”, Linh kể.

Tắc đường hàng km

Cũng chen chân vào dòng người đông nghẹt tại đường vào Móng Ngựa, Hảng Thị Cầu (29 tuổi), hướng dẫn viên du lịch bản địa tại xã La Pán Tẩn, xác nhận với Tri Thức - Znews tình trạng ùn tắc kéo dài diễn ra vào chiều 20/9.

“Làm hướng dẫn viên ở Mù Cang Chải được hơn 3 năm, tôi không hiếm lạ cảnh đông đúc tại địa điểm này vào mùa lúa, nhưng đây là lần đầu tiên có cảnh tắc nghẽn lâu đến vậy. Đoạn từ chân núi lên Đồi Móng Ngựa đông nghịt xe ôm chở khách, chiều lên và xuống chồng lấn khiến giao thông gần như tê liệt. Đoàn chúng tôi bị kẹt cứng hơn một tiếng mới thông đường di chuyển”, Cầu nói.

Khu vực Móng Ngựa đông nghịt du khách chụp ảnh check-in với lúa. Ảnh: Hảng Thị Cầu.

Cầu cho biết năm nay đơn vị tour của cô đón lượng khách năm nay tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái, cao điểm rơi vào khoảng giữa tháng 9 đến giữa tháng 10.

Mùa này, chiều thứ sáu và thứ bảy là thời điểm đông đúc nhất khi hàng nghìn "nàng thơ" đổ về các điểm săn lúa như Đồi Móng Ngựa, Mâm Xôi... khiến đường lên núi tắc dài hàng cây số, có lúc ùn ứ hàng tiếng đồng hồ.

Nhiều người dùng mạng gọi vui đây là tình trạng "lạm phát nàng thơ", chỉ cảnh đông đúc, hàng trăm người xếp hàng chờ chụp ảnh.



Tình trạng ùn tắc kéo dài đến tối 20/9. Ảnh: Vàng A Thào.

Homestay "cháy phòng"

Không chỉ có Đồi Móng Ngựa, Mù Cang Chải còn sở hữu hàng loạt điểm ngắm lúa như Mâm Xôi Lớn, Mâm Xôi Nhỏ, rừng trúc… Những cánh đồng vàng óng kết hợp địa hình ruộng bậc thang hùng vĩ đã biến nơi đây thành điểm đến “đinh” trong mùa thu miền Bắc.

Chính vì lượng khách đổ về "thiên đường ruộng bậc thang" Yên Bái dẫn đến tình trạng nhiều cơ sở lưu trú tại Mù Cang Chải "cháy phòng".

Đại diện Hello Mu Cang Chai Homestauy cho biết cơ sở có 10 phòng, thường xuyên kín khách từ sau kỳ nghỉ lễ 2/9. “Có những thời điểm nếu có 100 phòng cũng không đủ đón khách”, đại diện chia sẻ.

Homestay này nằm gần Đồi Mâm Xôi, cách Đồi Móng Ngựa khoảng 20 km. Nhờ thời tiết nắng đẹp, ít mưa, đây là thời điểm lý tưởng để du khách thưởng ngoạn cảnh quan mùa lúa chín.

Vào dịp tháng 9-10, "thiên đường ruộng lúa" Yên Bái là điểm hút khách du lịch trong nước quốc tế. Ảnh: Tuyên Parafu.

Tương tự, Mu Cang Chai Ecolodge cũng hoạt động hết công suất. Đại diện cơ sở cho biết có 14 phòng, bắt đầu kín lịch từ tháng 7 và hiện đã hết chỗ vào tất cả các dịp cuối tuần đến giữa tháng 10.

Đặc biệt, đại diện tiết lộ hiện tại cơ sở lưu trú đã hết sạch phòng nhiều tháng năm 2026. “Hiện tại, chúng tôi ghi nhận nhiều khách đặt phòng cho năm 2026, các dịp cao điểm tháng 3, tháng 4 và tháng 9 sang năm đều đã kín chỗ”, vị này nói và cho biết thêm đa số khách đặt trước cho năm sau đều là du khách quốc tế.

Cơ sở lưu trú nằm cách xa các điểm du lịch nổi tiếng khoảng 25 km nhưng vẫn thu hút đông đảo khách nhờ mô hình trải nghiệm hiking (đi bộ đường dài) giữa không gian ruộng lúa. Khách nước ngoài chiếm phần lớn, giá phòng dao động từ 900.000 - 1.000.000 đồng/đêm, phụ thu 100.000 đồng vào cuối tuần.

“Nếu có thêm phòng, chúng tôi cũng bán hết”, đại diện khẳng định.

Tại khu vực ruộng bậc thang đẹp nhất Mù Cang Chải, La Pan Tẩn Paradise - điểm nghỉ dưỡng bản địa chỉ có 5 phòng - cũng kín khách từ đầu tháng 9 đến tháng 10, khi lượng du khách đổ về Mù Cang Chải tăng mạnh để săn lúa vàng.

“Nhà tôi có ít phòng nên cao điểm hầu như không còn chỗ trống. Vào mùa này, ngày thường hay cuối tuần đều kín khách như nhau”, chủ khu nghỉ dưỡng chia sẻ.

Điểm nghỉ dưỡng Lapantannằm giữa ruộng bậc thang đẹp nhất của Mù Cang Chải. Ảnh: Lapantan Paradise.

Vị này cho biết, thời điểm hiện tại khách Việt Nam chiếm đa số, trong khi khách quốc tế ít hơn do không kịp đặt phòng từ sớm.

Điểm nghỉ dưỡng nằm ở khu vực ruộng bậc thang đẹp nhất của Mù Cang Chải, gần các điểm check-in nổi tiếng như Mâm Xôi Lớn, Mâm Xôi Nhỏ và rừng trúc.

Những ngày gần đây, lo ngại ảnh hưởng của mưa bão sắp tới khiến một số khách phải hủy phòng vào phút chót. Tuy nhiên, chủ cơ sở khẳng định tình hình chung vẫn rất sôi động: “Lượng khách đặt phòng hầu như không giảm nhiều, chỉ có vài trường hợp hủy do bão. Nếu có thêm phòng, chúng tôi cũng kín chỗ”, vị này nói.

Với tổng diện tích khoảng 2.200 ha ruộng bậc thang, trong đó 330 ha đã được xếp hạng danh thắng quốc gia đặc biệt, Mù Cang Chải được ví như “thiên đường ruộng bậc thang” giữa núi rừng Tây Bắc. Nơi đây có hai mùa đẹp nhất trong năm (tháng 5-6 và tháng 9-10) gắn liền với chu kỳ sản xuất lúa của đồng bào người Mông.

Theo hướng dẫn viên bản địa, mùa lúa thứ 2 trong năm thường kéo dài đến khoảng cuối tháng 10, cảnh lúa trổ đồng, đẹp nhất là khoảng cuối tháng 9 - đầu tháng 10. Du khách được khuyến cáo nên thuê xe ôm bản địa để đảm bảo an toàn, bởi đường dốc, trơn trượt và không phù hợp với xe ga hay người chưa quen địa hình. Giá xe ôm được niêm yết rõ ràng, hạn chế tình trạng chặt chém.

Ngoài ra, vé vào các điểm tham quan như Móng Ngựa, Mâm Xôi, rừng trúc... dao động từ 30.000 đến 40.000 đồng/người. Các khu dựng cảnh, vườn hoa do người dân tự quản thu thêm khoảng 10.000 đồng/người.