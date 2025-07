Làm rõ cá nhân, công ty liên quan sai phạm đại gia Đinh Trường Chinh

Cơ quan ANĐT Công an TP.HCM đề nghị truy tố đối với các bị can: Huỳnh Thế Năng (cựu TGĐ Vinafood II), Đinh Trường Chinh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển và kinh doanh nhà) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Đáng lưu ý, nhiều cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến vụ án đang được cơ quan điều tra tách hành vi có dấu hiệu thiếu trách nhiệm để tiếp tục, điều tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ làm rõ, xem xét xử lý theo theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, đối với các thành viên Hội đồng thành viên Vinafood II, gồm: Phạm Hoàng Hà, Nguyễn Ngọc Nam, Trương Văn Ảnh, Vũ Bá Vĩnh. Theo tài liệu, chứng cứ đã thu thập được xét thấy, tại thời điểm ban hành Nghị quyết số 05, các thành viên hội đồng thành viên chưa nhận thức rõ việc xác định giá trị tài sản trên đất và giá trị quyền sử dụng đất là 730 tỷ đồng, để làm cơ sở cho việc góp vốn, chuyển nhượng vốn góp là gây thiệt hại cho Nhà nước (Vinafood II) số tiền 970 tỷ đồng .

Kết quả điều tra đến nay chưa chứng minh được sai phạm của các thành viên Hội đồng thành viên là do động cơ vụ lợi, nhưng có dấu hiệu của tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại Điều 360, Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, để có đầy đủ cơ sở pháp lý vững chắc, đảm bảo sự thận trọng khách quan, toàn diện trong việc đánh giá, xem xét xử lý trách nhiệm đối với các thành viên Hội đồng thành viên, cơ quan điều tra xét thấy cần phải thu thập thêm tài liệu, chứng cứ chứng minh làm rõ việc thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát đối với Tổng giám đốc Tổng Công ty của Hội đồng thành viên...

Hai bị can Huỳnh Thế Năng và Đinh Trường Chinh.

Đối với hành vi sai phạm của Ban kiểm soát Vinafood II, hành vi của Huỳnh Văn Tranh và Lê Phước Hải có dấu hiệu của "Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, để có đầy đủ cơ sở để xem xét trách nhiệm của các kiểm soát viên, cơ quan điều tra xét thấy cần phải tiếp tục làm rõ nhận thức của họ về các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với việc dùng quyền sử dụng đất để góp vốn, thoái vốn; quy trình, trách nhiệm cụ thể của kiểm soát viên đối với kiểm soát việc góp vốn, thoái vốn của Vinafood II như thế nào.

Theo cơ quan điều tra, đối với các cá nhân là thành viên góp vốn của Công ty cổ phần Bất động sản Mùa Đông và Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam. Với tài liệu, chứng cứ đã thu thập được trong quá trình điều tra, chưa có đủ cơ sở để xác định các cá nhân thuộc Công ty Mùa Đông có tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp cùng với bị can Chinh để thỏa thuận, thống nhất với Vinafood II; cũng như không có cơ sở để xác định Công ty Mùa Đông, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam có liên quan đến việc Vinafood II góp vốn, chuyển nhượng vốn góp và chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Công ty Việt Hân.

Do vậy, Cơ quan điều tra cũng tách hành vi có liên quan của một số cá nhân tại Công ty Mùa Đông và Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Đối với dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc lập dự án khống để vay vốn từ Ngân hàng SCB. Quá trình điều tra xác định, sau khi Công ty CP Saigon Dimension và Công ty cổ phần đầu tư BOB nhận chuyển nhượng 100% vốn góp của Công ty Mùa Đông và Công ty Việt Hân tại Công ty Việt Hân Sài Gòn, thì 4 cơ sở nhà, đất đã được Công ty Việt Hân Sài Gòn sử dụng để ký nhiều hợp đồng thế chấp tài sản với Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Phạm Ngọc Thạch (SCB), bảo đảm cho nhiều khoản vay của nhiều công ty khác nhau, mục đích vay vốn là thực hiện dự án không có thật “The Goldmark Premium Tower”.

Hiện, khu đất đang được Công ty Việt Hân Sài Gòn sử dụng làm tài sản đảm bảo cho 4 khoản vay của 4 công ty khác nhau, với tổng số tiền 7.500 tỷ đồng tại SCB. Tuy nhiên, hiện trạng là khu đất không có hoạt động đầu tư xây dựng, cũng như chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép cho đầu tư xây dựng dự án The Goldmark Premium Tower. Vì vậy, cơ quan điều tra đã tách vụ việc có dấu hiệu lập khống dự án để vay vốn tại Ngân hàng SCB để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Đồng thời, căn cứ vào nguyên nhân và điều kiện phạm tội, Cơ quan điều tra kiến nghị cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng các biện pháp khắc phục và phòng ngừa. Hành vi phạm tội của các bị can Huỳnh Thế Năng, Đinh Trường Chinh và Nguyễn Thọ Trí đã gây thất thoát cho nhà nước số tiền 970 tỷ đồng .

Do đó, để phục vụ cho việc giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, cơ quan điều tra đề nghị, các văn phòng đăng ký đất đai các tỉnh, thành phố và cơ quan chức năng khác chưa cho thực hiện giao dịch (mua bán, chuyển nhượng, cầm cố, thể chấp, tặng cho, bảo lãnh) đối với các dự án bất động sản, tài sản khác là phương tiện xe cơ giới đường bộ, đường thủy hiện do Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Bất động sản FR, các bị can Huỳnh Thế Năng, Đinh Trường Chinh và Nguyễn Thọ Trí đứng tên chủ sở hữu và các cá nhân khác có liên quan đứng tên chủ sở hữu.

Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà không thực hiện các giao dịch (mua bán, chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, tặng cho, bảo lãnh) đối với 26,45% cổ phần đứng tên bị can Chinh: 34,78% cổ phần đứng tên Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Bất động sản ER, 8,67% cổ phần đứng tên Đinh Ngọc Châu Hương.