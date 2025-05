Làm rõ clip chồng rượt đuổi, đánh đập vợ dã man ngay trong sân vườn

Ngày 25/5, UBND huyện Tuy An (Phú Yên) cho biết đã chỉ đạo Công an xã An Dân vào cuộc làm rõ đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh người chồng rượt đuổi, đánh vợ tới tấp.

Lãnh đạo UBND huyện Tuy An cho hay, theo thông tin ban đầu, người vợ bị chồng đánh trong đoạn clip (cũng là người đăng clip lên MXH), đã đến Công an xã An Dân trình báo sự việc. Hình ảnh cắt từ clip ghi lại cảnh người chồng đánh vợ dã man. Trước đó, vào tối 24/5, trên MXH Facebook xuất hiện clip ghi lại cảnh một người đàn ông dùng tay, chân đánh liên tiếp vào đầu vợ mình, mặc cho người phụ nữ này liên tục kêu la. Toàn bộ hành vi diễn ra ngay trong sân vườn, có sự chứng kiến của hàng xóm. Trên MXH, nhiều người bày tỏ sự bất bình với hành động bạo lực này. Một số cho rằng, bạo hành gia đình không phải là chuyện riêng trong nhà, nó là vết thương của xã hội. Qua xác minh của cơ quan chức năng, vụ việc xảy ra tại xã An Dân. Người chồng trong clip được xác định là Đ.H., trú tại địa phương. Chính quyền địa phương đã yêu cầu Công an xã An Dân làm việc với các cá nhân liên quan để có cơ sở xử lý. Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra.

