Làm sao để mua nhà trước 35 tuổi?

Dù ngày càng nhiều người trẻ tham gia thị trường bất động sản, thực tế số người dưới 35 tuổi thực sự mua được nhà vẫn chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ.

Nhóm khách hàng 25 - 35 tuổi chiếm hơn 40% giao dịch mua nhà. Ảnh minh họa: Freepik.

Theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), từ năm 2019 đến nay, tỷ lệ người trẻ tham gia thị trường bất động sản tăng rõ rệt, đặc biệt ở phân khúc căn hộ. Nhóm khách hàng 25-35 tuổi hiện chiếm hơn 40% giao dịch, thậm chí một số dự án lên tới 70% - cao hơn hẳn so với thế hệ trước.

Tuy vậy, VARS cũng chỉ ra rằng tỷ lệ người trẻ thực sự mua được nhà vẫn còn khá nhỏ. Nguyên nhân là thu nhập tăng chậm, chi phí sinh hoạt cao và áp lực vay nợ lớn.

Trong khi đó, giá nhà tại các đô thị lớn tăng nhanh hơn nhiều. Quý II/2025, giá căn hộ trung bình tại Hà Nội tăng 88% so với năm 2019, đạt 75 triệu đồng/m2; Đà Nẵng tăng gần 70% lên 66 triệu đồng; còn TP.HCM tăng hơn 48%, lên 77 triệu đồng.

Vậy người trẻ nên làm thế nào để hiện thực hóa giấc mơ an cư trước tuổi 35? Dưới đây là 5 gợi ý:

Lên kế hoạch tài chính sớm

Mua nhà không thể là quyết định bộc phát, mà cần chuẩn bị ít nhất 3-5 năm. Người trẻ nên xác định rõ mức thu nhập, khả năng tiết kiệm hàng tháng và khoảng thời gian dự kiến mua nhà.

Việc có một lộ trình rõ ràng sẽ giúp bạn kiểm soát dòng tiền tốt hơn, đồng thời tránh tình trạng "đuổi theo" giá bất động sản khi thị trường tăng nóng.

Chọn phân khúc vừa túi tiền

Bạn không nhất thiết phải bắt đầu bằng căn hộ cao cấp hay nhà phố trung tâm. Những dự án ở khu vực lân cận, có hạ tầng kết nối tốt và mức giá vừa phải sẽ phù hợp hơn với khả năng tài chính của đa số người trẻ.

Sau khi ổn định tài chính, bạn hoàn toàn có thể bán lại hoặc cho thuê để tích lũy và nâng cấp sang căn nhà có giá trị cao hơn.

Tăng thu nhập từ nhiều nguồn

Một công việc ổn định chưa chắc đã đủ để giúp bạn nhanh chóng mua được nhà. Nhiều người trẻ tìm cách phát triển thêm các nguồn thu nhập khác như đầu tư chứng khoán, cho thuê phòng, hoặc làm việc tự do ngoài giờ.

Việc mua nhà cần cân nhắc kỹ lưỡng nhiều yếu tố để có thể gắn bó lâu dài. Ảnh minh họa: Freepik.

Sự chủ động này vừa giúp rút ngắn thời gian tích lũy, vừa tạo sự an toàn tài chính khi phải gánh thêm khoản vay mua nhà.

Chọn phương án vay thông minh và linh hoạt

Đa số người trẻ khó có thể mua nhà chỉ bằng tiền tích lũy. Vay ngân hàng là giải pháp phổ biến, nhưng quan trọng là chọn được gói vay linh hoạt, lãi suất cạnh tranh.

Hiện nay, HDBank là ngân hàng tiên phong triển khai gói vay mua nhà lên đến 50 năm - dài nhất thị trường. Với lãi suất chỉ từ 4,5%/năm, ân hạn gốc tối đa 5 năm và cho vay tới 90% giá trị tài sản đảm bảo, gói vay này giúp giảm đáng kể áp lực trả nợ hàng tháng, phù hợp với khả năng tài chính của người trẻ.

Tận dụng chính sách ưu đãi từ chủ đầu tư

Không ít dự án hiện nay áp dụng chính sách chiết khấu cao, hỗ trợ lãi suất, hoặc tiến độ thanh toán linh hoạt.

Người mua trẻ nếu biết tận dụng sẽ giảm được đáng kể gánh nặng ban đầu, đồng thời có thêm thời gian xoay xở tài chính. Đây cũng là cách nhiều bạn trẻ "chốt" được căn hộ ưng ý mà không phải chờ đến khi tích lũy đủ vốn.