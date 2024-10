Làm thơ đăng trên Facebook, một người đàn ông bị đánh nhập viện

Ngày 13/10, người nhà ông Ngô Văn Lư, trú ở thôn Thượng Bắc, xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã gửi đơn trình báo đến cơ quan chức năng địa phương về việc ông Lư (55 tuổi) bị một nhóm người đi 2 ôtô đến nhà đánh đập làm ông Lư bị thương nặng hiện phải nằm viện cấp cứu, điều trị.

Được biết, trước đó, vào tối 10/10, ông Ngô Văn Lư cùng vợ đang ăn cơm tối, thì bất ngờ có nhóm khoảng 10 người đi trên 2 xe đến ập vào nhà và lôi ông Lư ra đánh. Nhóm người trên đã đánh ông Lư rất dã man, làm ông bị thương tích đầy mình, dẫn đến bất tỉnh tại hiên nhà. Nghe tiếng kêu cứu từ nhà ông Ngô Văn Lư, nhiều người dân địa phương chạy đến can ngăn và lên tiếng bảo vệ thì nhóm người trên lên xe rời khỏi hiện trường.

Theo người nhà nạn nhân, vì thương tích nặng, gia đình chuyển ông Ngô Văn Lư vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Và đến nay, sau 3 ngày điều trị, ông Lư vẫn trong tình trạng lúc tỉnh lúc mê, thương tích đầy người.

Cũng theo gia đình nạn nhân, ngày 10/10, Hội Nông dân xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy tổ chức giải bóng chuyền giao hữu, nhưng do công tác tổ chức không được chặt chẽ, để xảy ra mâu thuẫn nên các đội bóng khiếu nại ban tổ chức và từ bỏ giải đấu. Thấy sự việc như vậy, ông Lư đã làm một bài thơ châm biếm kể về giải bóng chuyền và đăng lên mạng xã hội Facebook. Có thể đó là nguyên nhân, nên những người trên đã đến nhà hành hung ông Lư, vì lâu nay ông Lư không hề có mâu thuẫn việc gì với ai cả.

Công an huyện Lệ Thủy, Công an Quảng Bình cho biết đơn vị đã nhận được đơn trình báo và tố cáo vụ việc liên quan đến việc ông Ngô Văn Lư bị hành hung, đơn vị đang chỉ đạo tổ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

