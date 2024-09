Lầm tưởng khó ngờ về quan hệ tình dục

Các chuyên gia khuyên các cặp đôi đừng quá quan tâm đến tần suất quan hệ tình dục mà nên tập trung vào chất lượng trải nghiệm của từng lần gần gũi.

Nhiều cặp đôi thường lo lắng về mức độ ham muốn tình dục chênh lệch nhau. Và nhiều cặp đôi thường đặt câu hỏi liệu họ có đang quan hệ tình dục "bình thường" hay không, theo New York Times.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia về tình dục và mối quan hệ, các cặp đôi nên ngừng việc đếm số lần quan hệ để đo lường mức độ gắn bó của mình. Và dưới đây là những sự thật tình dục mà các chuyên gia muốn bạn biết:

1. Sự so sánh sẽ đánh cắp niềm vui tình dục

Lori Brotto, nhà tâm lý học và giáo sư tại Đại học British Columbia, tác giả của cuốn "Better Sex Through Mindfulness" (Tình dục tuyệt hơn thông qua chánh niệm), đã dành nhiều thời gian để thuyết phục mọi người từ bỏ khái niệm về đời sống tình dục "bình thường" khi nói đến cách thức và tần suất quan hệ tình dục.

Tần suất quan hệ không phải thước đo hạnh phúc.

Brotto cho biết tần suất quan hệ của các cặp đôi không phải là thước đo có ý nghĩa về sức khỏe tình dục, mặc dù đó là điều mà "mọi người thực sự quan tâm". Bà nói thêm rằng nó không cho bạn biết bất cứ điều gì về việc liệu các cá nhân có thực sự tận hưởng thời gian riêng tư bên bạn đời của mình hay không, cũng như mức độ quan hệ tình dục mà họ đang có.

Casey Tanner, một nhà trị liệu tình dục tại Thành phố New York và là tác giả của cuốn "Feel It All" (Cảm nhận tất cả), tiết lộ: "Tôi từng làm việc với những cặp đôi quan hệ tình dục mỗi đêm và sống rất khổ sở với nhau".

Ngược lại, bà đã từng tư vấn cho những cặp đôi quan hệ tình dục chỉ 3 lần/năm nhưng cảm thấy gắn bó sâu sắc. Tanner khuyên mọi người hãy bỏ qua việc đếm số, thay vào đó nên tập trung vào cảm giác của từng trải nghiệm tình dục.

2. Cập nhật lại định nghĩa về tình dục

Esther Perel - nhà trị liệu cặp đôi và là tác giả đang mở một khóa học trực tuyến mới về ham muốn - cho biết chúng ta có xu hướng nghĩ về tình dục như một hành động. "Tình dục không phải là thứ bạn làm. Tình dục là nơi bạn đến", Perel nói với những khách hàng của mình.

Mỗi người nên có "thực đơn tình dục" của mình - trong đó có thứ bạn thích hoặc không muốn làm.

Cô thường đặt ra những câu hỏi như: Bạn muốn trải nghiệm điều gì ở tình dục? Đây có phải là trải nghiệm siêu việt đối với bạn không? Về sự kết hợp tâm linh? Về sự kết nối sâu sắc?

Perel nhận thấy rằng việc thừa nhận rằng cùng "lên đỉnh" không phải là mục đích duy nhất trong khi quan hệ tình dục có thể giúp các cặp đôi thoát khỏi bế tắc.

Candice Nicole Hargons, phó giáo sư tại Đại học Emory và là tác giả của cuốn sách sắp ra mắt "Good Sex", khuyến khích khách hàng của mình suy nghĩ về ý tưởng về thứ gọi là "thực đơn tình dục".

"Hầu hết chúng ta đều được cung cấp một thực đơn tình dục bị thiếu gia vị khi còn nhỏ", Hargons nói.

Các loại tình dục trong "thực đơn" của chúng ta có thể bị ảnh hưởng bởi phương tiện truyền thông, các lớp giáo dục giới tính và những gì chúng ta tiếp thu được trong xã hội. Nhưng vị chuyên gia khuyến khích khách hàng trị tham gia liệu tạo ra một thực đơn có "hương vị" hơn, được cá nhân hóa - tự nói với bản thân những gì họ thích, những gì họ không đồng thuận, những gì họ có thể.

Jessica Ross, một nhà trị liệu tình dục tại Michigan, cho biết: "Nhiều người thậm chí không hiểu rằng tình dục tốt không có đau đớn. Cực khoái không phải lúc nào cũng đạt được, nhưng khoái cảm nhất định phải có".

3. Có nhiều kiểu ham muốn

Ham muốn tình dục, như được mô tả trên phim ảnh và sản phẩm khiêu dâm, luôn luôn là tự phát - một ham muốn đột ngột, mãnh liệt muốn quan hệ tình dục.

Nhưng có một loại ham muốn khác, cũng hợp lệ không kém, được gọi là ham muốn đáp ứng. Nó xuất hiện để đáp lại khoái cảm có chủ đích hoặc kích thích khiêu dâm, Lauren Fogel Mersy, một nhà tâm lý học và nhà trị liệu tình dục có trụ sở tại Minnesota và là tác giả của cuốn "Desire" cho biết.

Mỗi người có một kiểu ham muốn tình dục khác nhau.

Những người có xu hướng trải nghiệm ham muốn đáp ứng nên thấy yên tâm rằng "họ không có gì sai cả". Họ có thể chỉ cần nỗ lực hơn một chút để hiểu loại kích thích nào giúp họ cảm thấy cởi mở với khả năng thân mật, chẳng hạn như chạm vào da thịt.

Ngoài ra, các cặp đôi cần phải từ bỏ kỳ vọng rằng họ phải thống nhất về cách thức và thời điểm họ trải nghiệm ham muốn. Tiến sĩ Fogel Mersy cho biết: "Sự khác biệt về ham muốn là bình thường chứ không phải là chuyện hiếm".

4. Đàn ông không phải "công tắc"

Có rất nhiều quan điểm sáo rỗng về tình dục ở nam giới: trong đó có lầm tưởng rằng tất cả đàn ông đều liên tục nghĩ về tình dục và "chỉ cần một cơn gió mạnh là đàn ông có thể sẵn sàng lâm trận".

Tiến sĩ Kerner cho biết: "Một sự thật lớn bị bỏ qua đó là tình dục của nam giới cũng phức tạp và đa dạng như tình dục của phụ nữ".

Sự khác biệt về ham muốn là vấn đề số 1 mà Kerner gặp trong quá trình hành nghề của mình. Ông cho biết nam giới cũng có khả năng là đối tác có ham muốn thấp như phụ nữ. Thông thường, khách hàng nam của ông cảm thấy rất xấu hổ và bối rối vì họ không chủ động quan hệ tình dục theo cách mà họ được kỳ vọng "phải làm".

Tiến sĩ Kerner cho biết: "Đàn ông không phải là công tắc đèn khi nói đến tình dục. Họ không chỉ có bật và tắt".