Làm việc, sinh hoạt phòng máy lạnh dễ mắc bệnh, bác sĩ chỉ ra lý do

Nhiều người mắc các bệnh hô hấp như cúm, viêm họng, viêm phổi do thường xuyên làm việc trong không gian kín, sử dụng máy lạnh suốt ngày.

Bệnh hô hấp dễ lây lan trong không gian kín. Ảnh: Freepik.

Thời gian gần đây, các bệnh đường hô hấp như cúm, viêm họng, viêm phổi và viêm phế quản đang có xu hướng gia tăng tại TP.HCM. Theo ghi nhận của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, số ca nhập viện tăng rõ rệt trong những tuần giao mùa, khi thời tiết thay đổi thất thường và người dân thường xuyên làm việc, sinh hoạt trong môi trường kín, sử dụng máy lạnh liên tục.

Bác sĩ chuyên khoa II Phan Vĩnh Thọ, Trưởng khoa Nhiễm D của bệnh viện, cho biết không khí tù đọng trong phòng lạnh là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, virus phát tán. Người có sức đề kháng kém, trẻ em, người cao tuổi và người mắc bệnh nền là nhóm dễ bị ảnh hưởng nhất.

Để phòng ngừa, bác sĩ Thọ khuyến cáo không nên để phòng kín 24/24 khi sử dụng điều hòa. Vào buổi sáng sớm hoặc chiều muộn, khi thời tiết mát, nên tắt máy lạnh, mở cửa sổ để lưu thông không khí, giúp giảm tích tụ mầm bệnh trong phòng.

Người đang mắc bệnh hô hấp cần đeo khẩu trang khi làm việc, giữ khoảng cách với người khỏe mạnh và hạn chế tiếp xúc gần. Ngoài ra, nên rửa tay thường xuyên, vệ sinh hệ thống điều hòa định kỳ và khử khuẩn bề mặt làm việc để hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo.

Bác sĩ Thọ nhấn mạnh việc duy trì lối sống lành mạnh, gồm tập thể dục đều đặn, ăn uống đủ dinh dưỡng, ngủ đủ giấc và tránh thức khuya là biện pháp quan trọng để tăng sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc bệnh. Khi xuất hiện các triệu chứng như ho, sổ mũi, đau họng hoặc sốt, người dân nên đi khám sớm, không tự ý dùng thuốc điều trị tại nhà để tránh biến chứng.

"Tuân thủ các biện pháp phòng ngừa trong môi trường làm việc, đặc biệt là nơi sử dụng máy lạnh, sẽ góp phần quan trọng trong việc hạn chế lây lan bệnh hô hấp", bác sĩ Thọ nói.