Lamborghini Aventador Ultimae Roadster sở hữu màu sơn hồng chính hãng

Cá nhân hóa những siêu xe trị giá hàng triệu USD không phải là một điều quá khác thường trong thời đại ngày nay. Với Lamborghini, hãng có chương trình Ad Personam để giúp khách hàng thỏa niềm đam mê của mình.
Một khách hàng tại Nhật Bản với biệt danh "Ken-chan" thậm chí còn sở hữu nhiều mẫu Lamborghini hàng hiếm với màu sơn đặc biệt, trong đó có chiếc Lamborghini Aventador Ultimae Roadster vốn chỉ sản xuất giới hạn 250 chiếc trên toàn cầu.
Cụ thể, chiếc Lamborghini Aventador Ultimae Roadster của nhà sưu tập này mang màu sơn hồng Rosa Babi Shiny, vốn sở hữu sắc hồng tươi với hiệu ứng thị giác ánh kim. Cản trước và sau được viền các đường chỉ vàng tươi.
Không chỉ sở hữu màu sơn ngoại thất độc nhất thế giới, "Ken-chan" còn cá nhân hóa siêu xe của mình theo phong cách như lấy từ bộ phim "Búp bê Barbie".
Xe được trang bị ghế đua bọc chất liệu Alcantara màu đen Nero Cosmus và hồng Rosa Babi. Đi kèm là logo Lamborghini và "Ultimae" được thêu bằng chỉ màu vàng Oro.
Tương tự, vô lăng và bệ điều khiển trung tâm cũng được bọc chất liệu da cao cấp màu hồng. Vị trí đánh dấu hướng 12 giờ cũng được trang trí màu vàng kim.
Trái tim của Lamborghini Aventador Ultimae Roadster là khối động cơ V12 hút khí tự nhiên dung tích 6.5L, sản sinh công suất tối đa 780 mã lực và mô-men xoắn cực đại 720 Nm.
Đi kèm là hộp số ISR 7 cấp cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian Haldex thế hệ thứ 4, giúp siêu xe này có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,9 giây, tốc độ tối đa 355 km/h.
Màu hồng là một trong những tùy chọn được nhiều người yêu thích. Dù được các thương hiệu như Lamborghini hay Bentley cho phép lựa chọn, màu sơn này lại bị thương hiệu siêu xe Ferrari từ chối bổ sung trên trang xây dựng cấu hình.
Lamborghini Aventador Ultimae Coupe và Roadster là các phiên bản cuối cùng trước khi siêu xe này được thay thế bởi Revuelto. Trên thị trường thứ cấp, Aventador Ultimae có giá trung bình khoảng 629.000 USD, trong khi phiên bản mui trần có giá khoảng 730.000 USD.
