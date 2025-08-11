Lamborghini giảm giá 'sốc' tại Thái Lan

Nhờ vào chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt mới kể từ năm 2026, Lamborghini sẽ giảm giá nhiều mẫu siêu xe Lamborghini tại Thái Lan với tỷ lệ lên đến 15%.

Lamborghini sẽ điều chỉnh giảm giá bán tất cả các mẫu xe tại Thái Lan với mức giảm trung bình khoảng 15%, nhằm đón đầu chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt mới áp dụng cho ôtô theo dung tích động cơ và loại công nghệ, dự kiến có hiệu lực từ năm 2026.

Nhờ vào ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt dành cho các mẫu xe PHEV kể từ năm 2026, toàn bộ dải sản phẩm của Lamborghini tại Thái Lan sẽ có mức giá mới thấp hơn khoảng 15% hiện tại.

Theo quy định hiện hành, xe có dung tích động cơ trên 3.000 cc chịu mức thuế tiêu thụ đặc biệt 40%. Tuy nhiên, từ năm 2026, mức thuế sẽ được phân loại chi tiết hơn: xe động cơ đốt trong (ICE) trên 3.000 cc sẽ chịu thuế 50%, trong khi xe sử dụng công nghệ plug-in hybrid (PHEV) chỉ chịu 30%.

Toàn bộ các mẫu Lamborghini tại Thái Lan đều sử dụng công nghệ PHEV, vì vậy mức thuế mới giúp hãng giảm được 10% so với mức thuế cũ. Dù mức giảm thuế là 10%, giá bán lẻ trung bình sẽ giảm tới 15% do tác động dây chuyền của thuế tiêu thụ đặc biệt trong cấu trúc giá xe.

Lamborghini Urus SE sở hữu động cơ V8 twin-turbo 4.0L mạnh 620 mã lực. Kết hợp cùng động cơ điện, mẫu SUV hiệu năng cao này có sức mạnh tối đa 800 mã lực.

Trong năm 2025, Lamborghini dự kiến doanh số chỉ đạt 28 xe – mức thấp nhất trong 8 năm hoạt động tại thị trường Thái Lan. Nguyên nhân đến từ kinh tế trong nước suy giảm, tâm lý mua sắm trầm lắng, số lượng sản phẩm mới hạn chế và nhiều khách hàng trì hoãn nhận xe để chờ giá mới vào năm sau.

Bước sang năm 2026, Lamborghini kỳ vọng doanh số tăng lên 50 xe, nhờ lượng đơn hàng tồn từ năm 2025, sự xuất hiện của các sản phẩm mới và khả năng thị trường chứng khoán Thái Lan khởi sắc. Dù vậy, Lamborghini vẫn nhận định tình hình kinh tế chung sẽ tiếp tục chậm.

Thái Lan là một trong những thị trường đầu tiên tại Đông Nam Á nhận bàn giao siêu xe Lamborghini Revuelto. Mức giá khởi điểm của siêu xe này lên đến 47 triệu baht (khoảng 1,45 triệu USD ).

Tại Thái Lan, Lamborghini đang phân phối các mẫu siêu xe hiệu năng cao gồm Temerario, Revuelto và Urus SE, với mức giá khởi điểm lần lượt là 23,76 triệu baht ( 735.000 USD ), 47 triệu baht (khoảng 1,45 triệu USD ) và 24,98 triệu baht (khoảng 773.000 USD ).