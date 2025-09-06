Lamborghini hợp tác làm thiết bị lặn, lấy cảm hứng từ siêu xe Revuelto

|
Ra mắt vào năm 2023, Lamborghini Revuelto là mẫu xe đầu bảng của thương hiệu, thay thế cho Aventador. Vào năm 2024, hãng cho biết danh sách chờ đặt hàng của siêu xe này đã kín đến cuối năm 2026.
|
Nếu muốn sở hữu một chiếc Revuelto và thậm chí có thể "chạy" dưới nước, khách hàng có thể chuyển hướng sang thiết bị lặn biển Seabob SE63 for Automobili Lamborghini.
|
Seabob SE63 for Automobili Lamborghini được phát triển từ dòng cao cấp nhất Seabob F9 S - thiết bị cho phép người dùng không chỉ "lướt" trên mặt nước mà còn dễ dàng lặn sâu khám phá thế giới dưới đại dương.
|
Seabob SE63 for Automobili Lamborghini như một chiếc Revuelto thu nhỏ với cụm đèn pha dạng chữ Y đặc trưng, "nắp capo" vuốt nhọn và sở hữu logo Lamborghini.
|
Seabob SE63 for Automobili Lamborghini sở hữu ngoại hình đậm chất "siêu xe" với các màu sắc độc quyền của Lamborghini như cam Arancio Egon, xanh Verde Gea, xám Grigio Lynx, xanh Verde Selvans, vàng Giallo hay trắng Bianco Siderale.
|
Khách hàng có thể nâng cấp ván nâng Performance Board dùng để đỡ thân người khi "lướt sóng", vốn có thể được tháo lắp trực tiếp và sơn đồng màu với thiết bị.
|
Phía sau còn được bổ sung logo Lamborghini và 2 ống pô giả lập như Revuelto. Cayago cũng nâng cấp cánh điều hướng mới, giúp tăng độ ổn định khi vận hành ở tốc độ cao.
|
Điểm nổi bật của phiên bản đặc biệt này là giao diện bảng đồng hồ kỹ thuật số mô phỏng chính xác đồ họa được sử dụng trên chiếc Revuelto, bao gồm nắp che nút khởi động.
|
Seabob SE63 for Automobili Lamborghini được trang bị một động cơ điện công suất 6,3 kW (8,6 mã lực), cao hơn mức 2,6 kW của Seabob F9 và 3,6 kW của Seabob F9 S.
|
Cơ cấu này giúp tạo ra lực đẩy 162 TP, mạnh hơn rất nhiều so với mức 60 TP và 84 TP của 2 phiên bản tiêu chuẩn. Seabob SE63 có khả năng vận hành trong 60 phút với khả năng lặn sâu 25 m. Thiết bị chỉ mất 25 phút để sạc đầy dung lượng pin.
|
Seabob SE63 for Automobili Lamborghini sẽ chính thức ra mắt tại sự kiện Cannes Yachting Festival 2025 với mức giá chưa được công bố. Tại Mỹ, Seabob F9 có giá từ 10.725 USD, và Seabob F9 S có giá từ 14.465 USD.
