Lamborghini hợp tác làm thiết bị lặn, lấy cảm hứng từ siêu xe Revuelto

Seabob SE63 for Automobili Lamborghini sẽ chính thức ra mắt tại sự kiện Cannes Yachting Festival 2025 với mức giá chưa được công bố. Tại Mỹ, Seabob F9 có giá từ 10.725 USD , và Seabob F9 S có giá từ 14.465 USD .