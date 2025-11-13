Lamborghini Temerario Super Trofeo - siêu xe 'thuần khiết' 650 mã lực

|
Dựa trên siêu xe Temerario, Lamborghini đã chính thức trình làng concept Temerario Super Trofeo 2027, thể hiện cam kết của thương hiệu với mảng xe đua khách hàng.
|
Siêu xe này được ra mắt trong khuôn khổ sự kiện Lamborghini World Finals 2025, được tổ chức tại trường đua Misano World Circuit Marco Simoncelli. Temerario Super Trofeo sẽ thi đấu tại các giải châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ từ năm 2027.
|
Lamborghini Temerario Super Trofeo là mẫu Super Trofeo thứ sáu kể từ khi bộ phận đua khách hàng Lamborghini Squadra Corse được thành lập, và sẽ thay thế cho chiếc Huracán Super Trofeo với 3 thế hệ đã ra mắt từ năm 2015.
|
Được trang bị khung gầm hybrid ALU/CFK với hệ thống khung chống lật FIA tích hợp, Temerario Super Trofeo là chiếc xe đua cao cấp với công nghệ phanh ABS và hệ thống kiểm soát lực kéo có thể điều chỉnh 12 mức độ.
|
Ngoài ra, mẫu siêu xe dành riêng cho đường đua này còn là sự kết hợp với các thương hiệu lớn trong giới đua xe như khi sử dụng hệ thống treo KW, bộ lọc gió BMC, ống xả Capristo và dầu động cơ Pertamina.
|
Điểm nổi bật của siêu xe này là động cơ V8 twin-turbo 4.0L mạnh 650 mã lực mà không cần sự hỗ trợ của động cơ điện. Sức mạnh được truyền đến cầu sau thông qua hộp số tuần tự 6 cấp Hoer của Temerario GT3.
|
Nhiều linh kiện khác cũng được chia sẻ từ mẫu xe đua Temerario GT3, giúp chiếc xe trở thành nền tảng huấn luyện lý tưởng cho tay đua nghiệp dư muốn tiến lên phân hạng GT3.
|
Lamborghini Temerario Super Trofeo đánh dấu một kỷ nguyên mới cho chương trình xe đua khách hàng của Lamborghini, với công nghệ chia sẻ từ GT3, khung carbon-aluminum, vật liệu nội thất tiên tiến và di sản kế thừa từ hơn 15 năm phát triển của Super Trofeo.
