Lamborghini Temerario Super Trofeo - siêu xe 'thuần khiết' 650 mã lực

Siêu xe này được ra mắt trong khuôn khổ sự kiện Lamborghini World Finals 2025, được tổ chức tại trường đua Misano World Circuit Marco Simoncelli. Temerario Super Trofeo sẽ thi đấu tại các giải châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ từ năm 2027.