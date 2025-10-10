Lambretta Elettra - concept scooter điện có gì đặc biệt?

|
Trong khuôn khổ sự kiện ra mắt thương hiệu Lambretta tại Việt Nam, hãng tay ga Italy trưng bày Lambretta Elettra - mẫu concept scooter thuần điện từng chào sân lần đầu ở triển lãm EICMA cách đây 2 năm.
|
Lambretta Elettra sở hữu chiều dài cơ sở 1.380 mm, khoảng sáng gầm 140 mm. Khối lượng bản thân 135 kg.
|
Chiều cao yên xe đạt 780 mm. Sàn để chân có khắc nổi logo truyền thống của thương hiệu Italy. Logo Lambretta dạng chữ và tên xe Elettra cũng xuất hiện tại nhiều vị trí khác trên chiếc scooter điện.
|
Nhìn chính diện, Lambretta Elettra vẫn có thiết kế quen thuộc, khá tương đồng các mẫu xe tay ga khác của hãng. Thay vì trang bị đèn xi-nhan trên đầu xe hay ở khu vực mặt nạ, mẫu concept scooter điện được bố trí đèn báo rẽ tích hợp vào ghi đông tại vị trí cục gù tay lái.
|
Đèn pha LED với thiết kế tổng thể hình lục giác, logo Lambretta ẩn bên trong. Tay phanh của Lambretta Elettra cũng là chi tiết đáng chú ý, sở hữu thiết kế dạng thanh ẩn, sẽ bật ra khỏi ghi đông khi người dùng kích hoạt hệ thống điện.
|
Ngay trên chắn bùn trước, Lambretta Elettra có thêm một cụm đèn định vị.
|
Lambretta Elettra dùng mâm đúc kích thước 12 inch, giảm xóc trước kiểu cổ điển. Xe sử dụng phanh đĩa cho bánh trước, cùm phanh Brembo.
|
Trên trục sau, Lambretta Elettra được trang bị kết cấu giảm xóc đơn đặt ngang phía trên động cơ, kết nối với gắp sau bằng hợp kim nhôm. Chi tiết này có thể quan sát được khi người dùng nâng phần thân sau bằng một phím bấm điều khiển từ xa, cho phép tiếp cận khoang chứa pin.
|
Ghi đông thẳng và hoàn toàn không có phím bấm vật lý trên Lambretta Elettra. Mẫu concept scooter điện được trang bị một màn hình kỹ thuật số dạng tròn.
|
Lambretta trang bị cho Elettra một motor điện sở hữu công suất liên tục khoảng 5,44 mã lực, tối đa 15 mã lực với mô-men xoắn cực đại 258 Nm. Tốc độ tối đa của xe đạt 110 km/h.
|
Lambretta Elettra sử dụng pin LFP dung lượng 4,6 kWh, cung cấp quãng đường vận hành tiêu chuẩn 104,5 km. Ở chế độ Eco (tốc độ di chuyển 40 km/h), phạm vi hoạt động tối đa của xe đạt 127 km. Các chế độ Ride và Sport có phạm vi hoạt động tương ứng lần lượt 70,5 km và 62,3 km.
|
Cổng sạc của mẫu concept scooter điện bố trí ở thân xe bên phải. Khi sử dụng sạc chậm, Lambretta Elettra cần khoảng 5,7 giờ để nạp đầy dung lượng bộ pin. Xe hỗ trợ sạc nhanh, có thể nạp lại 20-80% dung lượng trong khoảng 36 phút.
|
Hãng xe tay ga Italy chưa công bố kế hoạch thương mại hóa dành cho scooter thuần điện Elettra. Bản thương mại chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi so với bản concept có nhiều chi tiết "phi" thực tế. Lãnh đạo cấp cao của Lambretta chia sẻ với Tri thức - Znews rằng đây sẽ là một mẫu xe có hiệu năng vượt trội và nhắm tới nhóm khách hàng cao cấp. Mức giá cao, khả năng tiếp cận khách hàng không dễ khiến mẫu xe điện này sẽ cần nhiều thời gian để thương mại hóa, nhất là trong bối cảnh nhiều hãng ôtô, xe máy đang "quay đầu" trở lại với xe động cơ đốt trong hoặc hybrid. Ảnh: Lambretta.
