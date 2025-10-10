Lambretta Elettra - concept scooter điện có gì đặc biệt?

Hãng xe tay ga Italy chưa công bố kế hoạch thương mại hóa dành cho scooter thuần điện Elettra. Bản thương mại chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi so với bản concept có nhiều chi tiết "phi" thực tế. Lãnh đạo cấp cao của Lambretta chia sẻ với Tri thức - Znews rằng đây sẽ là một mẫu xe có hiệu năng vượt trội và nhắm tới nhóm khách hàng cao cấp. Mức giá cao, khả năng tiếp cận khách hàng không dễ khiến mẫu xe điện này sẽ cần nhiều thời gian để thương mại hóa, nhất là trong bối cảnh nhiều hãng ôtô, xe máy đang "quay đầu" trở lại với xe động cơ đốt trong hoặc hybrid. Ảnh: Lambretta.