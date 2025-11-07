Lần đầu mở cửa 'vườn bí mật' ở Tử Cấm Thành sau 100 năm

Lần đầu tiên sau 100 năm, khu vườn được xem như "viên ngọc ẩn" trong Tử Cấm Thành chính thức đón khách tham quan. Sự kiện thu hút chú ý của người dân Trung Quốc và du khách quốc tế.

Vườn Càn Long trong Tử Cấm Thành mở cửa đón khách du lịch lần đầu tiên, ngày 30/9. Ảnh: Fred He/CNN.

Cuối tháng 9, nhân kỷ niệm 100 năm thành lập, Tử Cấm Thành (nay là Bảo tàng Cố Cung, Bắc Kinh, Trung Quốc) gây chú ý lớn khi lần đầu mở cửa vườn Càn Long.

Khu vườn này được mệnh danh "vườn bí mật" (secret garden), nằm ở góc Đông Bắc, "tinh xảo và trang trí đẹp nhất trong toàn bộ quần thể cung điện.

Công trình được xây dựng trong 5 năm, hoàn thành vào thập niên 1770, nhưng đóng cửa gần một thế kỷ. Dự án trùng tu kéo dài suốt 25 năm trong khuôn khổ hợp tác giữa Bảo tàng Cố Cung và Quỹ Di tích Thế giới (World Monuments Fund).

CNN đánh giá việc mở cửa khu vườn là bước đi quan trọng trong chiến lược bảo tồn dài hạn của bảo tàng.

Tuần trước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm triển lãm kỷ niệm, nhấn mạnh Bảo tàng Cố Cung là "biểu tượng quan trọng của nền văn minh Trung Hoa" và kêu gọi "nỗ lực hơn nữa trong bảo tồn, trùng tu và phát huy giá trị di sản văn hóa".

Du khách xếp hàng chờ vào tham quan vườn Càn Long dưới trời mưa. Ảnh: Fred He/CNN.

Đến đầu tháng 10, dù trời mưa, hàng dài du khách vẫn xếp hàng chờ vào tham quan vườn Càn Long. Hình ảnh về khu vườn nhanh chóng lan truyền và trở thành chủ đề nổi bật trên mạng xã hội Trung Quốc.

Khu vườn mang tên vị hoàng đế nhà Thanh nổi tiếng, nằm cạnh một điểm tham quan khác trong bảo tàng. Cổng vào nhỏ và kín đáo, thể hiện chủ ý của Hoàng đế Càn Long muốn biến nơi đây thành chốn nghỉ ngơi riêng tư.

Với diện tích khoảng 6.000 m2, vườn Càn Long mang phong cách đối lập hoàn toàn với phần lớn Tử Cấm Thành, nơi được xây dựng để thể hiện quyền lực và uy thế đế vương.

Các hòn non bộ trong vườn Càn Long được thiết kế tạo nhiều "lớp" không gian, giúp khu vườn trở nên sinh động và ấn tượng hơn. Ảnh: Fred He/CNN.

Lấy cảm hứng từ các khu vườn tư gia miền Nam Trung Quốc, hoàng đế thiết kế bố cục gọn gàng, chia không gian thành 4 sân nối tiếp nhau, trong đó 2 sân hiện mở cửa cho khách. Mỗi sân có phong cách khác biệt: sân nhiều công trình, sân lại thoáng rộng, gắn với cảnh quan tự nhiên.

"Kiến trúc được sắp đặt khéo léo để trong không gian nhỏ vẫn tạo ra nhiều góc nhìn khác nhau. Từ dưới đất hay từ lầu cao, từ triền núi nhân tạo, du khách đều có thể cảm nhận những khung cảnh thay đổi liên tục", kiến trúc sư người Singapore Ho Puay-peng, Chủ tịch UNESCO về bảo tồn di sản kiến trúc và quản lý ở châu Á, phân tích.

Sau vườn Càn Long, Điện Dưỡng Tâm vốn là nơi ở và làm việc của các hoàng đế nhà Thanh cũng dự kiến mở cửa trở lại trong năm nay, sau quá trình tu sửa bắt đầu từ năm 2018.

Những bức tượng nhỏ trên mái được chạm khắc tinh xảo, tượng trưng cho may mắn và bảo vệ khỏi hỏa hoạn, thiên tai. Ảnh: Fred He/CNN.