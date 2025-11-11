Lần đầu tiết lộ vật phẩm thi đấu giải chạy marathon 'hot' nhất TP.HCM

"Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank Mùa thứ 8" công bố bộ vật phẩm thi đấu (race kit) với cảm hứng thiết kế từ tầm nhìn phát triển thành phố trở thành siêu đô thị quốc tế.

Huy chương giải chạy được lấy cảm hứng từ chợ Bến Thành - dấu ấn văn hóa của TP.HCM.

Giải "Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank Mùa thứ 8" là sự kiện thể thao cộng đồng tiêu biểu của TP.HCM, do Sở Du lịch phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, Liên đoàn Điền kinh thành phố chỉ đạo tổ chức, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) là đơn vị tài trợ chiến lược và Sunrise Events Vietnam là đơn vị thực hiện.

Bộ vật phẩm thi đấu mùa giải năm nay bao gồm túi rút, áo thi đấu, áo hoàn thành cự ly marathon và huy chương hoàn thành, cảm hứng thiết kế xuất phát từ tầm nhìn phát triển TP.HCM trở thành siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế.

Hình ảnh chủ đạo trên bộ vật phẩm là sự kết hợp của ba biểu tượng chợ Bến Thành - dấu ấn văn hóa và thương mại đặc trưng của thành phố; tòa nhà Trung tâm Hành chính Bình Dương - biểu trưng cho sức bật của đô thị mới; và ngọn hải đăng Vũng Tàu - biểu tượng cho điểm giao thoa giữa đất liền và biển cả.

Ý tưởng này không chỉ tôn vinh bản sắc từng vùng, mà còn thể hiện tinh thần gắn kết giữa ba trung tâm kinh tế lớn và khát vọng vươn tầm của thành phố sau hợp nhất.

Bộ vật phẩm cũng là biểu trưng tự hào đầu tiên dành cho những ai yêu mến, sinh sống, học tập và làm việc tại TP.HCM trong những ngày đầu thành phố mang tầm vóc mới.

Bên cạnh ý nghĩa biểu tượng, bộ vật phẩm còn mang tính ứng dụng cao - có thể đồng hành trong quá trình luyện tập hàng ngày, để mỗi vận động viên tiếp tục trở thành đại sứ lan tỏa lối sống lành mạnh, tinh thần vượt trội và niềm tự hào của người dân thành phố.

Năm nay, XTEP tiếp tục là Nhà tài trợ độc quyền trang phục, đánh dấu 4 mùa giải liên tiếp đồng hành để đem lại sự thoải mái tối đa cho vận động viên thi đấu.

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, chia sẻ: “Mùa giải năm nay là điểm nhấn thể thao - du lịch đặc sắc trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Tuần lễ Du lịch TP.HCM 2025, góp phần khẳng định hình ảnh một đô thị năng động, thân thiện và giàu sức sống”.

Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cũng nhấn mạnh: “Đây tiếp tục là sự kiện thể thao biểu trưng của địa phương, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao, nâng cao đời sống tinh thần và tăng cường gắn kết xã hội. Bên cạnh giá trị chuyên môn, giải đấu còn mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc, góp phần xây dựng lối sống năng động, lành mạnh cho người dân”.

Bà Thái Minh Diễm Tú, Giám đốc Khối Tiếp thị Techcombank, chia sẻ: “Với vai trò Nhà tài trợ Chiến lược, Techcombank cam kết đồng hành lâu dài và bền vững cùng giải, không ngừng mang đến những sáng kiến đột phá nhằm kiến tạo giá trị và góp phần nâng tầm giải chạy đúng với tinh thần 'Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội'”.

Ngoài ra, ông Rob Zamacona, Tổng giám đốc Công ty Sunrise Events Vietnam, cũng nhận định: “Giải chạy lần này là cách chúng tôi hiện thực hóa tầm nhìn truyền cảm hứng cho 100 triệu người Việt. Chúng tôi trân trọng sự đồng hành của các cơ quan chức năng, đối tác chiến lược và cộng đồng vận động viên”.