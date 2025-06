Lần đầu tới Đức chứng kiến PSG vô địch Cúp C1 châu Âu

Theo dõi trực tiếp trận Chung kết Cup C1 giữa PSG và Inter Milan trên sân Allianz Arena (Munich, Đức) là cơ hội "nghìn năm có một", kỷ niệm khó quên của tuổi trẻ.

Theo dõi trực tiếp trận Chung kết Cup C1 giữa PSG và Inter Milan trên sân Allianz Arena (Munich, Đức) là cơ hội "nghìn năm có một", kỷ niệm khó quên của tuổi trẻ.

“We are the champions

(Chúng ta là những nhà vô địch)

We are the champions

(Chúng ta là những nhà vô địch)

No time for losers

(Không có chỗ cho kẻ thua cuộc)

‘Cause we are the champions of the world

(Vì chúng ta là những nhà vô địch của thế giới)".

Hàng chục nghìn cổ động viên bóng đá hòa chung giọng hát ca khúc We Are The Champions của Queens khi đổ về Munich (Đức) vào những ngày đầu tháng 6. Tất cả chuẩn bị cho trận Chung kết Champions League bùng nổ giữa Paris Saint-Germain (PSG) và Inter Milan.

Đúng 21h ngày 1/6, tôi có mặt tại sân vận động, giữa hàng chục nghìn khán giả cuồng nhiệt của 2 đội bóng châu Âu lớn.

Lần đầu tiên có cơ hội theo dõi trực tiếp trận Chung kết Champions League (Cup C1), tôi choáng ngợp trước không khí náo nhiệt, sôi động từ phía khán đài. Trước khi các cầu thủ xuất hiện trên sân, đám đông liên tục hò reo tên của 2 đội bóng, đánh trống, thổi kèn, tạo nên sự huyên náo hiếm thấy ở thành phố yên bình này.

Sân vận động Allianz Arena dần đổi màu, chào đón các ngôi sao sân cỏ. Từ những phút đầu tiên, PSG nhanh chóng chiếm ưu thế, áp đảo đối phương, tạo ra bàn thắng sớm. Phía khán đài của câu lạc bộ đến từ nước Pháp liên tục vỡ oà trước loạt bàn thắng của đội bóng.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về PSG. Khán giả Pháp nhanh chóng có những màn ăn mừng chiến thắng sớm. Tiếng hò reo không ngớt, kết hợp cùng pháo sáng mãn nhãn, tạo nên một bữa tiệc thể thao khó quên.

Sau hơn 90 phút thi đấu, chiến thắng cách biệt 5-0 thuộc về PSG. Các cầu thủ của đội bóng Pháp lập tức chạy về phía khán đài, ăn mừng cùng cổ động viên, chia sẻ khoảnh khắc vinh quang. Đáp lại tình cảm của đội bóng, khán giả PSG nhanh chóng đổ xuống sân khi được cho phép, nối dài niềm vui chiến thắng.

Dù không phải người hâm mộ của cả 2 đội bóng, tôi vẫn bị cuốn vào trận đấu, hò hét trước loạt bàn thắng của PSG và thở phào trước các tình huống cứu thua từ phía Inter Milan.

Những cái tên thường chỉ lướt qua trên mặt báo hay clip highlight như Vitinha, Barella hay Lautaro Martínez giờ đây ở ngay trước mắt, chuyển động linh hoạt như thể sân cỏ là sân khấu của riêng họ. Khi bàn thắng thứ 4 được ghi, tôi nhận ra mình đã đứng bật dậy và hét lên như một cổ động viên thực thụ.

Thay vì theo dõi qua màn hình nhỏ, tôi lần đầu có cơ hội nhìn các cầu thủ ở cự ly gần, tận mắt chứng kiến những pha bóng ấn tượng và kỹ thuật xử lý điêu luyện. Trong suốt thời gian trận cầu diễn ra, tôi hoàn toàn không động vào điện thoại.

Tuy nhiên, không khí bóng đá cuồng nhiệt không bị giới hạn bởi cả không gian và thời gian. Tinh thần của môn thể thao vua lan tỏa từ sân vận động Allianz Arena đến quảng trường trung tâm Marienplatz, từ trước đến sau trận chung kết nảy lửa.

Tại quảng trường trung tâm Marienplatz, đông đảo cổ động viên của 2 đội bóng tụ tập, uống bia, nói chuyện về bóng đá, hát vang những bài ca thể thao. Do quãng đường từ Italy đến Đức ngắn hơn, khán giả Inter Milan bao phủ khu vực này, đồng thanh hô vang tên đội bóng.

Trong không khí náo nhiệt, tất cả đều trở thành bạn bè, ôm nhau hát hò, chụp ảnh lưu niệm, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ. Đây là cảnh tượng khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng và choáng ngợp.

Tôi cũng may mắn có thêm vài người bạn sau những phút giây hoà tiếng hát, chung lời ca. Lúc đó, ngôn ngữ, quốc tịch và màu da không còn là rào cản đối với những người hâm mộ môn thể thao vua.

Sức mạnh gắn kết phi thường của bóng đá được chứng minh một cách rõ ràng trong những ngày tháng 6 nắng nhẹ, gió mát tại Munich.

Bên cạnh trận đấu chính, những hoạt động bên lề sân cỏ cũng diễn ra song song. Tại nhiều địa điểm ăn uống, vui chơi trong thành phố, người hâm mộ môn thể thao vua cùng nhau thưởng thức bia.

Tiếng mở nắp chai, chạm ly vang lên từ mọi góc phố. Hình ảnh các cổ động viên mặc áo câu lạc bộ yêu thích, cầm chai bia, rôm rả nói chuyện bên bàn ăn xuất hiện tại mọi nhà hàng, quán xá xung quanh thành phố Munich.

Những trò chơi liên quan như bi lắc cũng được hưởng ứng, cho phép khán giả thể thao đến Đức tận hưởng trọn vẹn không khí sôi động trong từng khoảnh khắc. Tôi cũng nhân dịp đặc biệt này thưởng thức hương vị bia mát lạnh, tham gia các trò chơi, hoạt động bên lề thú vị để lưu giữ kỷ niệm.

Lần đầu đến Đức, lần đầu theo dõi trực tiếp trận Chung kết Champions Leaugue, tuổi trẻ của tôi thêm trọn vẹn. Đó cũng là ước mơ của cô bé 10 tuổi năm nào dụi mắt thức khuya, xem các trận cầu trong khuôn khổ Cup C1 qua màn hình TV với bố.

Trở về từ Munich, tôi nhắn tin cho bố: “Bố ơi, con được tận mắt chứng kiến đội vô địch C1 nâng cúp rồi”.