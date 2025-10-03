Lần đầu vinh danh ‘Người kể chuyện của năm' ở TikTok Awards Việt Nam

Lễ trao giải thường niên do TikTok tổ chức chính thức khởi động, tiếp tục tôn vinh các gương mặt tiên phong của “thế hệ mới” qua chủ đề “Thế hệ mới, tiếp nối kỷ nguyên sáng tạo”.

Bà Tami Nguyễn - Quản lý Phát triển Dự án và Thị trường Chuyên sâu, TikTok Đông Nam Á - phát biểu tại buổi họp báo.

Trong 5 năm qua, nền tảng mạng xã hội đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của những gương mặt truyền cảm hứng, nơi các xu hướng văn hóa mới được hình thành và lan tỏa mạnh mẽ. Đánh dấu chặng đường ý nghĩa đó, sự kiện TikTok Awards Việt Nam 2025 chính thức trở lại, tiếp tục tôn vinh thế hệ nhà sáng tạo tiên phong với chủ đề Thế hệ mới, tiếp nối kỷ nguyên sáng tạo (New Era, New Icons).

Lấy cảm hứng từ tinh thần đổi mới không ngừng, TikTok Awards Việt Nam 2025 khẳng định vai trò của cộng đồng sáng tạo trẻ trong việc kiến tạo giá trị tích cực, lan tỏa những câu chuyện tử tế và nuôi dưỡng ý tưởng nguyên bản.

Đây cũng là dịp để nhìn lại hành trình 5 năm đồng hành cùng hàng triệu người dùng, không gian số không chỉ là nền tảng giải trí mà còn trở thành “gala của cảm hứng” cho thế hệ mới.

Tổng số hạng mục của TikTok Awards Việt Nam 2025 tăng từ 14 lên 16.

Năm nay, giải thưởng trở lại với 16 hạng mục và 74 gương mặt được đề cử, phản ánh sự phát triển đa dạng của nội dung trên nền tảng, từ giải trí, thể thao, giáo dục, làm đẹp, ẩm thực cho đến livestream.

Đáng chú ý, số hạng mục bình chọn công khai được mở rộng lên 10 hạng mục (so với 7 hạng mục năm 2024), mang đến nhiều cơ hội hơn để khán giả trực tiếp lựa chọn những biểu tượng sáng tạo yêu thích.

Bên cạnh đó, sự kiện còn bổ sung thêm nhiều hạng mục đáng chú ý. Lần đầu tiên, lễ trao giải có hạng mục “Storyteller of the Year" (Người kể chuyện của năm), tôn vinh những nhà sáng tạo có khả năng xây dựng kịch bản, sản xuất nội dung chất lượng cao và dẫn dắt câu chuyện cuốn hút.

Ngoài ra, hệ sinh thái đối tác cũng được mở rộng với hai giải thưởng mới: “Entertainment Partner of the Year" (Đối tác Giải trí của năm) và “Sports Partner of the Year" (Đối tác Thể thao của năm), nâng tổng số hạng mục từ 14 lên 16.

Một số nhà sáng tạo nội dung được đề cử trao giải năm nay.

Cổng bình chọn trực tuyến sẽ mở từ 0h ngày 04/10 đến 23h59 ngày 15/10 trên trang H5 của TikTok Awards Việt Nam. Đêm vinh danh, cột mốc được mong đợi nhất trong năm, sẽ diễn ra vào 18/10, phát sóng trực tiếp độc quyền trên tài khoản chính thức của nền tảng này tại Việt Nam.

“Sau 5 năm, điều chúng tôi tự hào nhất không chỉ là sự phát triển của nền tảng mà là nỗ lực bền bỉ của cộng đồng sáng tạo. Từ những video giản dị ban đầu, các bạn đã trở thành những người kể chuyện chuyên nghiệp, chuyên gia trong lĩnh vực của mình và biểu tượng truyền cảm hứng cho thế hệ mới", bà Tami Nguyễn, Quản lý Phát triển Dự án và Thị trường Chuyên sâu, TikTok Đông Nam Á, chia sẻ. Bà nhấn mạnh nền tảng sẽ tiếp tục cam kết mang đến một sân chơi an toàn, trách nhiệm và sáng tạo cho tương lai.