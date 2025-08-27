Lặn lội từ TP.HCM, đội mưa trước 15 tiếng chờ xem sơ duyệt diễu binh

|
20h ngày 27/8, hoạt động sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80) dự kiến bắt đầu. Từ 8h sáng, dù mưa nặng hạt, nhiều người dân vẫn đội mưa, đổ ra các tuyến đường quan trọng để tìm vị trí đẹp. Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, trên phố Trần Phú, vỉa hè đã dần chật kín người. Ảnh: Văn Nguyện.
Xuất phát từ Thanh Hóa đến Hà Nội lúc 5h, Nguyễn Trinh cùng hai người bạn thân tranh thủ ăn sáng rồi nhanh chóng di chuyển đến phố Trần Phú để tìm chỗ ngồi thuận lợi theo dõi buổi sơ duyệt diễu binh. Trinh cho biết do ngày 30/8 phải đi làm nên cô đã xin nghỉ phép từ ngày 27/8 để ra Hà Nội. Lần đầu tiên hòa mình vào dòng người chờ đợi, cô vừa háo hức vừa hồi hộp. Dù gặp mưa lớn, Trinh vẫn quyết tâm ở lại đến cuối ngày để xem hết hoạt động đặc biệt này. Ảnh: Văn Nguyện.
Giống như nhóm bạn của Trinh, nhóm bạn của Ngọc (đến từ Quảng Ninh) cũng xuất phát đến Hà Nội từ đêm 26, rạng sáng 27/8. Ngọc cho biết từ 6h, cô và các bạn đã bắt đầu xếp hàng ở phố Trần Phú và mang theo đồ ăn, nước uống dự trữ để chờ xem diễu binh. Do xuất phát vội, nhóm bạn chỉ kịp mua áo mưa tiện lợi để tránh trận mưa lớn trong sáng 27/8. Ảnh: Văn Nguyện.
Khởi hành từ Hải Phòng từ 3h, bà Phương và bà Hường đã kịp có mặt ở Hà Nội để tìm vị trí đẹp. Hai bà đã bàn bạc từ trước để đi sớm, chuẩn bị sẵn áo mưa, ô, đồ ăn và nước uống nhằm sẵn sàng chờ đợi dưới mưa suốt nhiều giờ. “Vì Tổ quốc, vì niềm vui chung, 80 năm mới có một lần nên chúng tôi sắp xếp thời gian để có mặt", người phụ nữ chia sẻ. Dù lo ngại thời tiết bất lợi, bà vẫn giữ tinh thần phấn khởi, cho biết nếu không thể tham dự ngày 30/8 ở vị trí đẹp, bà sẽ chọn theo dõi ở các tuyến khác để hòa cùng không khí. Ảnh: Văn Nguyện.
Không riêng người lớn, nhiều em nhỏ cũng theo gia đình ra đường "camp rào" từ sáng sớm. Tại nút giao Hùng Vương - Nguyễn Thái Học, chị Lê Nguyệt Chi (30 tuổi) cùng hai con là Như Ngọc và Thu Thảo đã có mặt tại khu vực phố Trần Phú từ sáng sớm để chờ theo dõi buổi sơ duyệt. Chị cho biết ba mẹ con khởi hành từ 5-6h, đi xe buýt từ Chương Mỹ đến bến xe Yên Nghĩa, sau đó bắt xe đến Cát Linh rồi đi bộ vào khu vực tập trung. “Hai lần trước không đi được nên lần này tôi quyết tâm đưa các con đi từ sớm. Các cháu rất háo hức, tối hôm qua còn mong ngóng để hôm nay được tham dự", người mẹ chia sẻ. Ảnh: Quang Thông.
Cũng tại nút giao Hùng Vương - Nguyễn Thái Học, bà Khúc Thị Mơ (70 tuổi) đã mặc áo mưa, che dù và ngồi chờ từ 6h30. Bà cho biết bà cùng con gái, cháu gái bay ra Hà Nội cách đây hai ngày. Sáng nay, bà mang theo đồ ăn như xôi, thịt nướng, gà nướng để dùng trong ngày. Người phụ nữ 70 tuổi cho biết bà từng trải qua chiến tranh nên càng thấy trân quý hòa bình. "Đất nước ngày càng đổi mới, các thế hệ sau có cuộc sống đầy đủ hơn, tôi rất tự hào khi được là người Việt Nam", bà Mơ chia sẻ. Ảnh: Quang Thông.
Suốt buổi sáng, Hà Nội vẫn mưa không ngớt. Nhiều người dân không "camp rào" ở hai bên vỉa hè các tuyến phố mà chọn trú mưa tại các nhà bạt phục vụ nhân dân. Từ tối 26/8, Hà Nội đã thống nhất phương án dựng 10 nhà bạt dã chiến tại 5 vị trí để phục vụ người dân xem diễu binh. Ảnh: Quang Thông.
Các nhà bạt dã chiến đã được dựng tại nhiều địa điểm trung tâm như vườn hoa Tây Sơn, vườn hoa Lê Trực, ngã ba Núi Trúc - Kim Mã, sân ga Hà Nội và khu vực đối diện số 14B Lê Trực. Bên cạnh đó, Thành đoàn Hà Nội còn bố trí 40 điểm cấp phát lương thực, nhu yếu phẩm miễn phí phục vụ người dân cùng lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành A80. Hoạt động này diễn ra từ ngày 27 đến 30/8 và ngày 2/9. Ảnh: Quang Thông.
