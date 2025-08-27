Lặn lội từ TP.HCM, đội mưa trước 15 tiếng chờ xem sơ duyệt diễu binh

Không riêng người lớn, nhiều em nhỏ cũng theo gia đình ra đường "camp rào" từ sáng sớm. Tại nút giao Hùng Vương - Nguyễn Thái Học, chị Lê Nguyệt Chi (30 tuổi) cùng hai con là Như Ngọc và Thu Thảo đã có mặt tại khu vực phố Trần Phú từ sáng sớm để chờ theo dõi buổi sơ duyệt. Chị cho biết ba mẹ con khởi hành từ 5-6h, đi xe buýt từ Chương Mỹ đến bến xe Yên Nghĩa, sau đó bắt xe đến Cát Linh rồi đi bộ vào khu vực tập trung. “Hai lần trước không đi được nên lần này tôi quyết tâm đưa các con đi từ sớm. Các cháu rất háo hức, tối hôm qua còn mong ngóng để hôm nay được tham dự", người mẹ chia sẻ. Ảnh: Quang Thông.