Land Cruiser Prado 2024 có gì khiến nhiều người mê mẩn

Sự kết hợp giữa động cơ tăng áp 2.4L và khung gầm TNGA-F biến Toyota Land Cruiser Prado 2024 thành cỗ máy vận hành vừa mạnh mẽ, vừa tiết kiệm nhiên liệu, ổn định và an toàn.

Không giống nhiều mẫu SUV đang chạy theo xu hướng thiết kế phá cách, Toyota Land Cruiser Prado 2024 giữ cho mình phong cách đơn giản, nhưng không kém phần sang trọng và quyền lực.

Với triết lý thiết kế hướng tới sự bền bỉ, mẫu xe này không cần phô trương hay gây sốc bằng những đường nét táo bạo, chi tiết mang tính thời thượng. Thay vào đó, xe sở hữu diện mạo tối giản nhưng tinh tế, tạo nên sự thanh lịch đặc trưng của dòng xe Toyota cũng như gợi nhớ đến lịch sử của mẫu xe này.

Thiết kế đầu xe mang đến vẻ bề thế cho Land Cruiser Prado 2024.

Phần đầu xe Prado 2024 được thiết kế vuông vức với nắp ca-pô kết hợp lưới tản nhiệt gồm các thanh dọc to bản sơn đen, cụm đèn chiếu sáng LED, cụm đèn hậu LED, đèn chiếu xa tự động thích ứng mang đến vẻ ngoài hiện đại và mạnh mẽ. Vành bánh xe 20 inch, chất liệu nhôm đúc và thiết kế mới 6 chấu kép màu đen tăng thêm phần bệ vệ cho chiếc xe.

Khoang nội thất hiện đại và tiện nghi.

Không gian nội thất mang đến sự choáng ngợp bởi đa dạng trang bị cao cấp xứng tầm với giá trị chiếc xe. Vô lăng 3 chấu bọc da, chỉnh điện 4 hướng có nhớ vị trí, tích hợp các phím điều chỉnh chức năng; màn hình đa thông tin 12,3 inch với 12 tùy chỉnh chế độ hiển thị; màn hình giải trí 12,3 inch kết nối điện thoại thông minh không dây; gương chiếu hậu điện tử trong xe; điều hòa 3 vùng độc lập; cửa sổ trời toàn cảnh mang đến trải nghiệm đẳng cấp cho người dùng.

Ở thế hệ mới, Toyota đã thực hiện một thay đổi quan trọng với Land Cruiser Prado - chuyển từ động cơ 2.7L sang động cơ tăng áp 2.4L. Đây là bước đi không chỉ mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ hơn mà còn giúp tối ưu hóa khả năng tiêu hao nhiên liệu - một yếu tố quan trọng đối với người yêu thích off-road mà vẫn quan tâm đến chi phí vận hành.

Động cơ tăng áp cho khả năng vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu.

Động cơ tăng áp 2.4L mới của Prado 2024 mang lại công suất mạnh mẽ. Mô-men xoắn tối đa 430 Nm giúp xe dễ dàng chinh phục các địa hình khắc nghiệt. Hệ thống treo tự thích ứng kiểm soát lực giảm chấn theo các chế độ lái nhằm đáp ứng đa dạng phong cách lái xe và điều kiện mặt đường. Hệ thống chống ồn cũng mang đến không gian yên tĩnh và cảm giác thư thái trên mọi hành trình.

Không dừng lại ở việc nâng cấp động cơ, Land Cruiser Prado 2024 còn xây dựng trên nền tảng khung gầm TNGA-F - đã được chứng minh về độ ổn định, tầm quan sát và tính linh hoạt. TNGA-F không chỉ cải thiện khả năng chịu lực mà còn tăng cường độ cứng vững của khung xe, giúp giảm rung lắc khi di chuyển trên các địa hình khó khăn.

Khung gầm cứng vững, đầm chắc.

Không chỉ vậy, Toyota tích hợp nhiều tính năng an toàn hiện đại vào Prado 2024, điển hình là gói trang bị an toàn cao cấp Toyota Safety Sense gồm: Cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường và hỗ trợ giữ làn đường, đèn chiếu xa tự động thích ứng và điều khiển hành trình chủ động. Đặc biệt, Land Cruiser Prado thế hệ mới còn trang bị thêm hệ thống hỗ trợ ra khỏi xe an toàn khi đưa ra cảnh báo trên gương chiếu hậu ngoài xe và trên màn hình đa thông tin, phát ra âm thanh cảnh báo.

Hệ thống phanh hỗ trợ đỗ xe sẽ đưa ra cảnh báo bằng âm thanh, giảm công suất động cơ, tự động phanh khi phát hiện có vật thể tĩnh, giảm thiểu va chạm. Hệ thống chống giả lập bước sóng tăng cường độ mạnh của sóng từ khóa đến xe, ngăn chặn kẻ trộm mô phỏng và phá sóng để đột nhập vào xe.

Bên cạnh đó, cảm biến chuyển động sẽ báo động bằng âm thanh và đèn cảnh báo khi phát hiện các chuyển động trong xe như để quên trẻ nhỏ, thú cưng, hay tình huống có người lạ đột nhập… đảm bảo an toàn tối đa cho khách hàng.

Với thiết kế đơn giản mà sang trọng, khả năng vận hành mạnh mẽ trên mọi địa hình, cùng sự linh hoạt và tiện ích gia tăng, Land Cruiser Prado 2024 không chỉ giữ vững vị thế mà còn đáp ứng nhu cầu thực tế của người dùng trong cuộc sống hàng ngày.