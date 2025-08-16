Land Rover triệu hồi hơn 121.500 xe tại Mỹ

Jaguar Land Rover (JLR) vừa thông báo sẽ triệu hồi hơn 121.500 xe tại thị trường Mỹ do lỗi liên quan đến hệ thống treo trước.

Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) vừa phát lệnh triệu hồi 121.509 xe của tập đoàn Jaguar Land Rover (JLR) tại Mỹ, chủ yếu thuộc các dòng Range Rover và Range Rover Sport, được sản xuất trong khoảng thời gian 2014 - 2017.

Lệnh triệu hồi mới nhất của Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) ảnh hưởng đến 121.509 xe Range Rover và Range Rover Sport sản xuất trong các năm 2014 - 2017.

NHTSA cho biết những xe trên có khả năng gặp vấn đề ở các khớp nhôm hệ thống treo cầu trước. Đây là chi tiết kết nối bánh trước với những bộ phận quan trọng khác như cụm phanh. Cơ quan này cảnh báo rằng các khớp này có thể bị nứt, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng, đặc biệt khi xe đang vận hành ở tốc độ cao.

Cuộc triệu hồi được đưa ra sau khi NHTSA tiến hành điều tra sơ bộ từ tháng 6/2025, liên quan đến 91.856 xe Jaguar và Land Rover bị nghi ngờ có khớp hệ thống treo cầu trước bị gãy. Theo kế hoạch, các xe nằm trong diện triệu hồi sẽ được kiểm tra bởi kỹ thuật viên, các bộ phận lỗi sẽ được sửa chữa hoặc thay thế miễn phí cho khách hàng.

Hiện tượng khớp nhôm của hệ thống treo cầu trước bị nứt, thậm chí gãy rời, trên các dòng xe Range Rover (L405) và Range Rover Sport (L494) đã từng được ghi nhận trên nhiều diễn đàn kỹ thuật quốc tế. Ảnh: DS Automotive

Đợt triệu hồi quy mô lớn này diễn ra trong bối cảnh Jaguar Land Rover đang đối mặt với nhiều thách thức. Doanh số sụt giảm cùng tác động từ thuế quan tại Mỹ đã ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận.

Chỉ vài ngày trước, công ty mẹ Tata Motors công bố lợi nhuận ròng hợp nhất quý I năm tài chính 2026 (FY26) đạt khoảng 480 triệu USD , giảm 62,2% so với mức 1,27 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chính được cho là do doanh số bán giảm trên nhiều phân khúc và lợi nhuận của JLR sụt giảm mạnh bởi thuế nhập khẩu tại Mỹ.

Mặc dù đã dừng sản xuất, hơn 121.500 chiếc Range Rover và Range Rover Sport thế hệ trước vẫn sẽ được kiểm tra kỹ thuật và thay thế phụ tùng miễn phí tại Mỹ.

Doanh thu quý gần nhất của Jaguar Land Rover cũng giảm 9,2% so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn 8,3 tỷ USD , so với mức hơn 9,1 tỷ USD của quý I năm tài chính 2025 (FY25). Nguyên nhân được JLR lý giải là do sản lượng bán sỉ giảm vì ảnh hưởng thuế quan cũng như kế hoạch loại bỏ dần các dòng xe Jaguar cũ.

Trong bối cảnh đầy biến động này, JLR cũng đang chuẩn bị cho sự thay đổi lớn trong cấu trúc đội ngũ lãnh đạo. Ông PB Balaji sẽ chính thức đảm nhiệm vị trí CEO từ ngày 17/11/2025, với kỳ vọng mang lại chiến lược mới giúp hãng xe sang Anh Quốc vượt qua giai đoạn khó khăn.

Việc định vị lại hình ảnh thương hiệu Jaguar của JLR cũng đang gặp nhiều phản hồi tiêu cực từ nhiều khách hàng, trong khi CEO mới của tập đoàn cho rằng đây là "chiến lược đi đúng hướng".

Đối với thương hiệu Land Rover, tập đoàn vẫn đẩy mạnh việc phân phối các dòng sản phẩm chủ đạo như Range Rover, Defender và Discovery. Tuy nhiên, việc định hình lại toàn bộ dải sản phẩm của Jaguar gây ra sự tranh cãi lớn, nhất là khi nhu cầu xe điện trên toàn cầu đang giảm. Đồng thời, chiến lược quảng bá "woke" của thương hiệu cũng khiến nhiều khách hàng quay lưng.