'Làng tiến sĩ' ở Trung Quốc mở tiệc, ăn mừng 46 học sinh đậu đại học

Ngoài 46 học sinh trúng tuyển đại học, làng này có thêm 15 người theo học chương trình thạc sĩ, một người đậu tiến sĩ - nâng tổng số người học tiến sĩ lên 33.

Làng Pengdao chi hơn 30.000 USD để trao thưởng cho các cá nhân đỗ đạt năm 2025. Ảnh: SCMP.

Làng Pengdao ở tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) mới đây đã gây chú ý khi tổ chức lễ trao học bổng cho một thành viên mới trúng tuyển chương trình nghiên cứu sinh tiến sĩ của Đại học Thanh Hoa. Buổi lễ có sự góp mặt đông đảo của các thành viên thuộc dòng họ Guo trong ngôi làng này.

Theo Xiaoxiang Morning Herald, năm nay, ngoài nghiên cứu sinh tiến sĩ Đại học Thanh Hoa, làng Pengdao còn có 15 người theo học chương trình thạc sĩ và 46 học sinh sẽ nhập học đại học trong tháng 9.

Ước tính làng này đã chi khoảng 217.000 nhân dân tệ (hơn 30.000 USD ) để trao học bổng cho những người đỗ đạt. Một cá nhân được trao thưởng cao nhất lên đến 8.000 nhân dân tệ (hơn 1.100 USD ).

Tại buổi lễ, những học sinh xuất sắc khoác dải băng đỏ thêu dòng chữ "wu zu zhi guang" (tạm dịch: Vinh quang của dòng họ), thắp hương và cúi lạy trước bàn thờ gia tộc. Tên tuổi và nơi học của 32 người có học vị tiến sĩ cũng được treo trang trọng tại tòa nhà lớn trong làng.

Theo SCMP, làng Pengdao hiện có khoảng 6.000 cư dân, nằm trong khu vực núi non hẻo lánh. Do điều kiện đất canh tác hạn chế, người dân từ nhiều thế hệ đã coi giáo dục là con đường chính để đổi đời.

Ông Guo Dongyu, Giám đốc Quỹ Giáo dục họ Guo, cho biết làng Pengdao có truyền thống lâu đời coi trọng việc học. Cha mẹ luôn dạy con phải cố gắng học tập và giải thưởng này nhằm khích lệ học sinh biết yêu quê hương, tích cực làm việc thiện và nỗ lực học tập chăm chỉ.

Khi câu chuyện về làng tiến sĩ ở tỉnh Phúc Kiến được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều dân mạng dành lời khen cho làng vì tư tưởng cầu tiến, coi trọng việc học. Một dân mạng nói: "Nhiều người cho rằng làng này thành công nhờ phong thủy, nhưng tôi tin là nhờ bầu không khí khuyến học, ai cũng nỗ lực vươn lên".

Không riêng làng Pengdao, nhiều ngôi làng ở vùng nông thôn Trung Quốc cũng thường tổ chức lễ tôn vinh các học sinh xuất sắc. Tháng 7 vừa qua, một gia đình ở Chiết Giang gây chú ý khi tổ chức tiệc linh đình cho cháu trai trúng tuyển Đại học Bắc Kinh. Em là người đầu tiên của dòng họ trúng tuyển ngôi trường này trong vòng một thập kỷ qua.