Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khai giảng 'chưa từng có'

Ngày 5/9, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026. Đây là lần đầu tiên, tất cả cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học trên toàn quốc chào cờ, hát Quốc ca cùng một thời điểm trong lễ khai giảng năm học mới.

Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ GD&ĐT qua các thời kỳ… Cùng với đó, hơn 3.700 đại biểu là học sinh, sinh viên, giáo viên... có mặt tại hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) để tham dự lễ khai giảng đặc biệt.

Buổi lễ chính thức diễn ra từ 8h đến 9h30, được truyền hình trực tiếp, kết nối trực tuyến toàn bộ cơ sở giáo dục, đào tạo trên toàn quốc với sự tham dự của khoảng 1,6 triệu giáo viên và 26 triệu người học trên cả nước. Trong không khí hân hoan, các em học sinh cùng hát vang bài ca Em là mầm non của Đảng.

Đúng 8h15, toàn thể giáo viên, học sinh, sinh viên trên cả nước trang nghiêm thực hiện lễ chào cờ. Ngay sau đó, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đọc diễn văn kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026.

Trải qua chặng đường 80 năm, ngành giáo dục đã không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, đổi mới chính mình để góp phần đổi mới và phát triển đất nước. Đó là hành trình từ nền giáo dục thuộc địa hoang sơ, tới nền giáo dục độc lập “hoàn toàn Việt Nam”, từng bước khẳng định mình trên bản đồ giáo dục thế giới, đang nỗ lực từng bước để sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Ông đề nghị ngành giáo dục cần tiên phong trong đổi mới tư duy, phương pháp, quản trị; xây dựng đội ngũ nhà giáo vừa có tri thức, vừa có đạo đức và khát vọng cống hiến. Các thầy cô giáo phải là tấm gương sáng, là nguồn cảm hứng cho học trò. Học sinh, sinh viên phải nuôi dưỡng chí lớn, khát vọng lớn, học tập và rèn luyện để trở thành công dân toàn cầu, từng bước hội nhập chuẩn mực quốc tế nhưng luôn giữ vững bản sắc và tâm hồn Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao tặng huân chương lao động hạng nhất cho Bộ GD&ĐT.

