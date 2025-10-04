Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị nói gì về vụ học sinh ngộ độc tập thể?

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị khẳng định sự việc ở trường PTDTBT Tiểu học Kim Thủy thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Kim Ngân, song các sở ngành cấp tỉnh phải hỗ trợ tích cực để minh bạch hóa vụ việc, sớm ổn định dạy học.

Ông Hoàng Nam chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 9 của UBND tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Tiền Phong.

Vụ hơn 40 học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học Kim Thủy, xã Kim Ngân (Quảng Trị) nhập viện sau bữa sáng tại trường, cùng việc phụ huynh đồng loạt không đưa 75 học sinh đến lớp, đã khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Sau nhiều cuộc họp, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã lên tiếng, yêu cầu xử lý dứt điểm để lấy lại niềm tin phụ huynh, học sinh.

Niềm tin phụ huynh bị lung lay

Như báo Tiền Phong đã thông tin, sáng 26/9, hàng chục học sinh của trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy xuất hiện triệu chứng buồn nôn, đau bụng, phải nhập viện cấp cứu.

Clip ghi lại cảnh trong phòng y tế của trường với sự hiện diện của ban giám hiệu, trong đó có người được cho là bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó hiệu trưởng phụ trách bán trú, chỉ đạo nhân viên y tế không cho học sinh đi bệnh viện nếu chưa có ý kiến lãnh đạo, càng khiến phụ huynh bức xúc.

Ngay sau đó, 75 học sinh bán trú được cha mẹ cho nghỉ học. Nhiều phụ huynh khẳng định họ không còn tin tưởng vào chất lượng bữa ăn cũng như sự an toàn của con em tại trường, nhất là khi người phụ trách bán trú lại để xảy ra sự cố nghiêm trọng.

Trước sức ép của phụ huynh, xã Kim Ngân đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Đỗ Thị Hồng Huế để chờ cơ quan chức năng kết luận vụ việc. Ngay khi bà Huế bị đình chỉ công tác, 75 phụ huynh đã đồng loạt đưa con đến trường để tiếp tục học tập.

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, cho biết phụ huynh đã yêu cầu thay đổi đơn vị cung cấp thực phẩm, thay nhân viên cấp dưỡng và đình chỉ bà Đỗ Thị Hồng Huế. Nếu sau 15 ngày đình chỉ mà bà Huế trở lại trường, phụ huynh sẽ tiếp tục cho con nghỉ học.

Trong khi đó, ngành Y tế tỉnh Quảng Trị cũng nhìn nhận vụ việc ở Kim Ngân là lời cảnh báo lớn. Bà Diệp Thị Minh Quyết, Giám đốc Sở Y tế, cho biết sẽ phối hợp với Sở GD&ĐT kiểm tra đồng loạt bếp ăn trường học, đặc biệt những nơi có phản ánh của dư luận.

Xã phải chủ trì giải quyết

Phát biểu tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9, ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, nhấn mạnh trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy hiện trực thuộc UBND xã Kim Ngân.

Theo phân cấp, cán bộ, nhân sự của trường nằm trong thẩm quyền quản lý của xã. Vì vậy, vụ việc phát sinh, đặc biệt liên quan đến trách nhiệm cán bộ, phải do UBND xã chủ trì giải quyết.

“Về vấn đề an toàn thực phẩm và đặc biệt sự cố vừa qua ở xã Kim Ngân, UBND xã phải là đơn vị chủ trì xử lý. Đây là trách nhiệm được phân cấp rõ ràng. Tuy nhiên, không có nghĩa xã phải tự loay hoay. Các đơn vị chức năng cấp tỉnh, nhất là Sở Y tế và Sở GD&ĐT, phải hỗ trợ tích cực về mặt chuyên môn, quy trình pháp lý, để xã có căn cứ xử lý minh bạch, kịp thời”, ông Nam nói.

Theo ông Hoàng Nam, việc xác định rõ vai trò, thẩm quyền của từng cấp chính quyền là cần thiết. Nếu xã không xử lý, đùn đẩy lên cấp trên sẽ làm kéo dài vụ việc, gây mất ổn định tình hình dạy và học ở địa phương.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu các sở ngành chuyên môn khẩn trương phối hợp, kiểm nghiệm, đưa ra kết luận chính thức về nguyên nhân vụ ngộ độc và trách nhiệm cụ thể. Trên cơ sở đó, UBND xã Kim Ngân phải có quyết định xử lý dứt điểm đối với các cá nhân, tập thể liên quan.

“Các cơ quan cấp tỉnh cần có những khẳng định về mặt chuyên môn, kết luận mang tính pháp lý rõ ràng. Trên nền tảng đó, xã sẽ có cơ sở ra quyết định, đảm bảo tính minh bạch và thuyết phục với phụ huynh. Mục tiêu cuối cùng là học sinh sớm trở lại trường, phụ huynh yên tâm gửi gắm con em”, ông Nam nhấn mạnh.

Ông Hoàng Nam cho rằng vụ việc là một “bài học kinh nghiệm” đắt giá đối với toàn hệ thống giáo dục của tỉnh Quảng Trị. Không thể để xảy ra sự cố rồi mới đi giải quyết, mà cần xây dựng cơ chế phòng ngừa, giám sát bếp ăn tập thể thường xuyên.

Việc xử lý dứt điểm vụ việc không chỉ là trách nhiệm trước mắt với phụ huynh và học sinh Kim Ngân, mà còn là thước đo cho toàn bộ hệ thống quản lý giáo dục, y tế của tỉnh Quảng Trị. “Không để sự việc tương tự tái diễn ở bất cứ trường học nào khác trên địa bàn”, ông Hoàng Nam khẳng định.