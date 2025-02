Lập 23 công ty 'ma' mua bán hơn 4.500 hóa đơn khống

Cơ quan Công an TP Long Xuyên (An Giang) triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống với quy mô lên đến 269 tỷ đồng, do Trương Hồng Sang cầm đầu.

Chiều 15/2, Công an TP. Long Xuyên (An Giang) cho biết lực lượng Cảnh sát kinh tế vừa triệt phá thành công chuyên án "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước". Đường dây do Trương Hồng Sang (SN 1968, trú TP Long Xuyên) cầm đầu. Lực lượng Công an áp giải Trương Hồng Sang về nơi giam giữ. Kết quả điều tra xác định từ năm 2007 đến 2024, Trương Hồng Sang đã thành lập 23 công ty, doanh nghiệp tại An Giang, Đồng Tháp và TP Cần Thơ, rồi móc nối với nhiều đối tượng để bán hóa đơn khống cho hơn 360 cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Các hóa đơn ghi khống nhiều loại hàng hóa như cát, nhựa đường, xi măng, cừ tràm, gạch… với tổng cộng 4.539 tờ hóa đơn giá trị gia tăng, doanh số bán ra ghi khống hơn 269 tỷ đồng , tổng thuế giá trị gia tăng ghi khống hơn 24,8 tỷ đồng . Qua hoạt động phi pháp này, Sang thu lợi bất chính trên 8 tỷ đồng . Tang vật thu giữ trong quá trình khám xét nơi ở của Trương Hồng Sang. Ảnh: Tiến Tầm. Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên đã ra quyết định khởi tố 15 bị can. Trong đó, Trương Hồng Sang bị tạm giam, 14 đối tượng khác bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra. Vụ án tiếp tục được mở rộng, cơ quan công an đang làm rõ hành vi "Trốn thuế" đối với các doanh nghiệp có giao dịch mua bán hóa đơn trái phép với Sang.

