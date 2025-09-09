Lập biên bản tài xế Mercedes 'quậy' trên đường phố ở TP.HCM

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) An Sương thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe Mercedes có hành vi tạt đầu chặn một xe tải trên đường.

Ngày 8/9, Đội CSGT An Sương (Phòng CSGT, Công an TP.HCM) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế ôtô con biển số 51L-177.XX về hành vi chuyển làn không đúng quy định, gây mất an toàn giao thông.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ video clip ghi lại cảnh chiếc ôtô con chạy trên làn ôtô tuyến đường Lê Quang Đạo theo hướng từ cầu An Hạ về vòng xoay An Sương. Chiếc xe trên đã bất ngờ chuyển làn mà không bật tín hiệu nên suýt xảy ra va chạm với xe phía sau.

Hình ảnh ghi lại vụ việc.

Trưa cùng ngày, lực lượng CSGT đã xác minh và mời tài xế đến trụ sở làm việc. Người điều khiển ôtô được xác định là ông N.H.P. (SN 1998, ngụ xã Bà Điểm, TP.HCM). Ông P thừa nhận khi điều khiển xe không thắt dây an toàn, đồng thời cố tình lấn làn "dằn mặt" xe đi trước vì nhiều lần xin vượt nhưng không được.

Đội CSGT An Sương đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông P về hai lỗi: chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước và không thắt dây an toàn khi điều khiển xe.

Phòng CSGT TP.HCM lưu ý: Mọi hành vi thiếu ý thức, coi thường pháp luật khi tham gia giao thông đều tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, đe dọa tính mạng và tài sản người dân. Người dân cần tuân thủ nghiêm luật Giao thông, quan sát kỹ trước khi chuyển hướng, đi đúng phần đường, làn đường và giữ thái độ văn minh để tránh sự cố đáng tiếc.