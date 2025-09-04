Lặp lại cảnh tượng hiếm gặp ở núi Bà Đen nhìn từ TP.HCM

Nhiếp ảnh gia bắt được khoảnh khắc núi Bà Đen ẩn hiện từ TP.HCM không tin có thể nhìn thấy cảnh tượng này lần thứ 2 với khoảng cách gần 100 km.

Khoảnh khắc máy bay 'cắt ngang' núi Bà Đen nhìn từ TP.HCM Nhiếp ảnh gia Minh Hòa ghi lại cảnh núi Bà Đen (Tây Ninh) hiếm có được nhìn từ quận Bình Thạnh (TP.HCM) chiều 29/6, điểm nhấn là chiếc máy bay chuẩn bị hạ cánh.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews ngày 3/9, nhiếp ảnh gia Minh Hòa (chủ nhân bức ảnh) bày tỏ sự bất ngờ khi lần thứ hai bắt được khoảnh khắc hiếm có của núi Bà Đen (Tây Ninh) nhìn từ trung tâm TP.HCM.

"Cùng một vị trí, cùng khung giờ, tôi có thể thấy được cảnh tượng này lần nữa trong 2 tháng, thật khó tin", anh Hòa nói và cho biết thêm sự khác biệt ở 2 lần là chất lượng không khí.

Tác phẩm chụp vào chiều 3/9 có chỉ số chất lượng không khí (AQI+) hiển thị trên ứng dụng AirVisual tại phường Bình Thạnh là 56, cao hơn mức 33 từ lần chụp trước đó. Vì vậy, núi Bà Đen lúc ẩn lúc hiện, không rõ ràng như bức ảnh ngày 29/6.

Cùng một góc núi Bà Đen bị mây che khuất (ảnh 1) và khoảnh khắc địa danh hiện rõ chiều ngày 29/6 (ảnh 2). Ảnh: NVCC.

Bên cạnh đó, vị nhiếp ảnh gia cố ý canh thời điểm máy bay hạ cánh xuống cảng hàng không Tân Sơn Nhất nhằm tạo điểm nhấn cho tác phẩm.

Trước đó, ngày 29/6, bức ảnh chụp núi Bà Đen từ TP.HCM của anh Hòa từng gây chú ý bởi chất lượng không khí tốt "hiếm có" kể từ sau Covid-19.

Yếu tố để vị nhiếp ảnh gia khẳng định là núi Bà Đen nhờ tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, cao 72 m, nằm sừng sững trên đỉnh núi, và hướng nhìn trên ứng dụng Google Map. Tác phẩm vào lúc chạng vạng thu hút hàng nghìn lượt thích và chia sẻ trên một số Fanpage về TP.HCM.

Người dân có thể thưởng thức khung cảnh kỳ vĩ của núi Bà Đen từ TP.HCM nếu đứng tại một số vị trí khác chẳng hạn cầu Phú Mỹ (phường Tân Thuận), phường Gò Vấp... Tất nhiên, điều kiện phải bao gồm thời tiết thoáng đãng, trong lành, chỉ số hiển thị chất lượng không khí từ màu vàng đến xanh.

Cảnh tượng choáng ngợp của các tín đồ trên núi Bà Đen mùa lễ hội Xuân hồi đầu năm. Ảnh: Bui Van Hai.

Núi Bà Đen là một ngọn núi lửa đã tắt nằm ở phường Bình Minh (tỉnh Tây Ninh). Ngọn núi cao nhất khu vực phía Nam (khoảng 986 m) từng được Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch (VHTTDL) công nhận là di tích lịch sử và danh thắng cấp quốc gia ngày 21/1/1991.

Dù trong quá khứ hay hiện tại, địa danh luôn là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng dành cho tín đồ Phật giáo, đặc biệt, thời điểm hành hương phổ biến là Lễ hội Xuân núi Bà Đen (được tổ chức từ mùng 4 tháng Giêng cho đến hết tháng Giêng hàng năm).

Tháng 8/2019, Bộ VHTTDL công nhận lễ vía bà Linh Sơn Thánh Mẫu núi Bà Đen là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tính đến tháng 7, điểm đến đã đón khoảng 4 triệu lượt khách ghé thăm.