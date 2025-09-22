Lật tẩy 'bẫy lừa' bạc tỷ mang tên 'WorldMall.app'

Cục CSHS Bộ Công an phối hợp với CATP Hà Nội cùng các lực lượng chức năng triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua dự án tiền ảo "WorldMall.app", huy động hàng tỷ đồng từ hàng nghìn người dân.

Chuyên án thành công, nhưng đằng sau đó là những băn khoăn, lo lắng trước những cạm bẫy đầu tư tài chính trên không gian mạng đã và đang "nhắm" đến không ít người dân ít kiến thức, thông tin song lại ham làm giàu.

Như ANTĐ thông tin, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, ngày 8/9, Cục Cảnh sát hình sự (Phòng Trọng án) phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội triệt phá nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức kêu gọi, dụ dỗ đầu tư dự án đồng tiền ảo có tên gọi "WorldMall.app" (đồng WM).

Cầm đầu ổ nhóm này là Bùi Quang Minh (SN 1991, trú tại phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên); cùng các đồng phạm Nguyễn Trọng Ngọc (SN 1988, trú tại phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội); Lê Văn Thành (SN 1988, trú tại phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội) đã lập trình phần mềm “WorldMall.app”, với đồng tiền ảo WM.

"Ông trùm" Bùi Quang Minh.

Đường dây này đã dựng lên câu chuyện giả mạo về việc "World Mall" là dự án của tập đoàn thương mại điện tử toàn cầu có trụ sở tại Dubai (UAE) với đội ngũ CEO là những chuyên gia nước ngoài giàu kinh nghiệm. Bằng thủ đoạn này, chúng đã thành công trong việc xây dựng niềm tin ban đầu cho các nhà đầu tư.

Tiếp đó, để dẫn dụ các nạn nhân, nhóm lừa đảo đã đưa ra các gói đầu tư với lợi nhuận "khủng" như cho nhà đầu tư gửi tiết kiệm bằng USDT với lãi suất 8-21%/năm; Mua bán NFT: Lợi nhuận cam kết 30-150%/tháng, tăng trưởng 8%/ngày; Hoa hồng đa cấp: Nhận % hoa hồng khi giới thiệu người mới tham gia (F1 - 5%, F2 - 3%, F3 - 2%); Đào (mining) đồng WM miễn phí và liên tục tung tin "sắp niêm yết" trên các sàn giao dịch thế giới với lộ trình tăng giá gấp nhiều lần, từ 1 USD lên 100 USD vào năm 2028...

Đáng chú ý, các đối tượng trong đường dây này có khả năng xây dựng các dự án tiền ảo lừa đảo theo "đơn đặt hàng", bao gồm cả việc viết phần mềm, tạo kịch bản và quản lý kỹ thuật dòng tiền.

Phương thức của chúng tinh vi. Ban đầu, để tạo lòng tin, chúng cho phép nhà đầu tư rút các khoản lãi nhỏ một cách dễ dàng. Khi nạn nhân tin tưởng và đầu tư số tiền lớn hơn, chúng sẽ tìm mọi lý do để chặn việc rút tiền. Bản chất của dự án này là tiền của nhà đầu tư khi nạp vào sẽ bị các đối tượng rút ra ngay lập tức, trong hệ thống chỉ còn lại những con số ảo.

"Nạn nhân mà các đối tượng nhắm đến thường là những người ít am hiểu về công nghệ và tiền kỹ thuật số, thuộc mọi lứa tuổi, trong đó có cả những người đã về hưu. Các đối tượng đã đánh trúng vào những điểm yếu của nạn nhân: lòng tham, sự thiếu hiểu biết về công nghệ và tâm lý muốn việc nhẹ lương cao", thành viên Ban chuyên án cho biết.

Chưa dừng lại ở đó, nếu như trước đây, các đối tượng lừa đảo thường đi về các tỉnh để mở các hội nghị, hội thảo; thì sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, Công an cấp cơ sở quản lý rất chặt về địa bàn; nên các đối tượng thay đổi phương thức, dùng thủ đoạn chia ra các nhóm quảng cáo trên mạng xã hội, thông qua "livestream" do một "leader" (trưởng nhóm) theo từng địa bàn để gom "nhà đầu tư".

Và sau khi gom đủ 50-200 nhà đầu tư, các đối tượng hẹn, bố trí ôtô chở những người này ra các vùng ven Hà Nội, rồi đưa đến các trung trâm sự kiện đã thuê, tránh sự chú ý của cơ quan chức năng, để tổ chức hội thảo...

Thời điểm Ban chuyên án bóc gỡ đường dây này, có người đã trót đầu tư số tiền lên đến 20.000 USD và biết bị mất trắng tiền nhưng vẫn... cố gắng ở lại trở thành "leader" để kêu gọi nhà đầu tư khác nhằm mục đích lấy lại được số tiền đã mất. Điều này đã tạo ra vòng xoáy lừa đảo, khiến hậu quả ngày càng lan rộng.

Theo Ban chuyên án, vụ án WorldMall là một minh chứng điển hình cho thấy tội phạm công nghệ cao đang trở thành thách thức an ninh phi truyền thống nghiêm trọng. Loại tội phạm này không có biên giới, sử dụng công nghệ làm công cụ và gây ra những thiệt hại sâu rộng về kinh tế, xã hội và tâm lý.

Các đối tượng có tính chất có tổ chức, chuyên nghiệp, tạo ra các dự án lừa đảo theo yêu cầu cho thấy các nhóm tội phạm này hoạt động rất chuyên nghiệp, có sự phân công vai trò rõ ràng từ khâu kỹ thuật, quảng cáo đến quản lý dòng tiền. Chính vì vậy, để đấu tranh và phòng ngừa hiệu quả loại tội phạm này, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, đòi hỏi phải có sự tỉnh táo của mỗi người dân.

Được biết, trong vụ án "WorldMall.app", Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án và 5 bị can về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý triệt để các đối tượng liên quan và nỗ lực thu hồi tài sản cho các bị hại.