Lật tẩy thủ đoạn 'hóa kiếp' vàng của cựu Tổng giám đốc Công ty SJC

VKSND Tối cao truy tố Lê Thúy Hằng (SN 1970, ngụ phường Xuân Hòa, TP.HCM, cựu Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng nhiều cựu cán bộ khác về hành vi tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo quy định tại Quyết định số 1623, Công ty SJC chỉ được sản xuất, gia công lại vàng miếng SJC móp méo khi được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về khối lượng, thời gian của từng đợt gia công; chịu sự giám sát chặt chẽ của NHNN trong quá trình sản xuất, gia công đảm bảo khối lượng thực tế không vượt khối lượng được phép gia công.

NHNN đã thành lập tổ giám sát thực hiện giám sát toàn bộ quá trình gia công vàng miếng SJC tại Xưởng vàng Tân Thuận, gồm 4 thành viên được phân công thực hiện nhiệm vụ khác nhau, giám sát trực tiếp và qua màn hình camera tất cả các khâu thực hiện gia công vàng miếng gồm 12 bước; được chia thành 4 tổ, gồm: Tổ nấu vàng đổ thỏi thực hiện nhận nguyên liệu từ kho, nấu vàng đổ thỏi, cán phá, cán tinh; Tổ cắt, tỉa thực hiện kiểm tra hàm lượng, cắt phôi, cắt tỉa, sấy lau; Tổ dập định hình thực hiện dập định hình, kiểm tra thành phẩm; Tổ đóng số seri thực hiện đóng số, ép bao.

Quá trình trực tiếp thực hiện các khâu gia công, sản xuất vàng miếng tại xưởng vàng, lợi dụng sơ hở của Tổ giám sát, khoảng tháng 10/2021, Trần Tấn Phát, Phó giám đốc Xưởng vàng gặp, bàn bạc thống nhất với Lê Thúy Hằng cho phép mua vàng nguyên liệu bên ngoài để đưa vào sản xuất vàng miếng SJC trái quy định, bằng cách đưa (chèn) vàng nguyên liệu vào các đợt gia công lại vàng miếng SJC móp méo được NHNN phê duyệt, lấy vàng miếng SJC bán ra thị trường hưởng chênh lệch, thu lời bất chính.

Cựu Tổng giám đốc Công ty SJC Lê Thúy Hằng.

Lê Thúy Hằng chịu trách nhiệm cung cấp nguồn vàng nguyên liệu để đưa cho Phát. Sau khi thống nhất, Phát về trao đổi với Mai Quốc Uy Viễn, Giám đốc Xưởng vàng; Đoàn Lê Thanh, Tổ trưởng Tổ nấu vàng; Trương Công Ánh, Tổ trưởng Tổ ép bao, đóng số seri; Võ Hữu Phú, Tổ trưởng Tổ cắt tỉa, thống nhất sản xuất vàng miếng SJC trái quy định.

Để có nguồn vàng, Lê Thúy Hằng liên hệ với một số đầu mối thu gom vàng nguyên liệu. Trong đó, từ ngày 14/6/2023 đến ngày 2/2/2024, ông Lâm Hữu T., chủ Tiệm vàng K.S (phường Phú Nhuận, TP.HCM) giao cho các nhân viên mang bán cho Hằng tổng cộng 2.185 lượng vàng nguyên liệu với tổng giá trị hơn 128 tỷ đồng với giá bằng giá của vàng nhẫn 99,99% trên thị trường và một số lần khác, nhưng ông T. không nhớ rõ số lượng và giá bán từng lần cho Hằng.

Ngày 13/5/2022, ông Trần C., chủ Tiệm vàng C.Y (phường Bến Thành, TP.HCM) bán tổng cộng 88 lượng vàng với giá 6,1 tỷ đồng cho Lê Thúy Hằng. Sau đó, Hằng giao lại số vàng này cho Phát để sản xuất vàng miếng SJC trái phép tại Xưởng vàng Tân Thuận khi thực hiện gia công vàng SJC cho NHNN.

Về thủ đoạn sản xuất vàng miếng SJC trái phép, trước khi Tổ Giám sát xuống xưởng, Phát đưa vàng nguyên liệu mua bên ngoài vào cho Đoàn Lê Thanh, thực hiện nấu, đổ thỏi số vàng nguyên liệu này, rồi cho vào thùng axit cất giấu. Khi Tổ giám sát bàn giao vàng để nấu theo đợt của NHNN, thì Thanh chờ đến thời điểm đổ thỏi, cán phá, cán tinh nhưng báo bị lỗi, không đạt tiêu chuẩn, hàm lượng vàng phải nấu lại và không có Tổ giám sát kiểm tra trực tiếp thì đưa thỏi vàng nguyên liệu bên ngoài đã nấu trước đó vào cán phá, cán tinh và thực hiện quy trình như gia công vàng móp méo.

Đến giai đoạn cắt tỉa, Phú chỉ đạo nhân viên kiểm tra hàm lượng vàng, cắt, tỉa, sấy, lau miếng vàng đạt tiêu chuẩn, đủ số lượng theo đơn gia công trong ngày, rồi chuyển qua Tổ dập định hình do Trương Kiến Hương, Tổ trưởng thực hiện dập mà không theo dõi số lượng dập là bao nhiêu.

Đến khu vực đóng số, ép bao, Trương Công Ánh sẽ lấy ra số vàng miếng sản xuất trái phép (do Phát đã thông báo trước đó) và sử dụng máy dập dự phòng để đóng số seri của những thỏi vàng sản xuất trái quy định (số seri do Phát lấy từ những dãy số trước đây bị cách quãng, không liền nhau), cất giấu tại xưởng.

Đồng thời, Ánh sẽ báo lên cho Phú số lượng vàng miếng lỗi cần gia công lại cộng thêm từ 110 lượng đến 120 lượng vàng (bằng với số lượng sản xuất trái quy định mà Ánh đã lấy ra) để Phú chỉ đạo công nhân cắt tỉa tăng thêm số lượng vàng miếng so với định mức gia công trong ngày và chuyển qua các bước sản xuất tiếp theo.

Kết thúc buổi gia công vàng móp méo, Tổ giám sát ra về thì Ánh đưa số vàng miếng sản xuất trái quy định đã cất giấu trước đó cho Phát. Tiếp đó, Phát giao vàng cho Lê Thúy Hằng bán cho các tiệm vàng trên địa bàn TP.HCM và một phần gửi bán qua Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc SJC Chi nhánh Hải Phòng dưới hình thức gửi bán vàng của người quen.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2021 đến tháng 9/2024, Công ty SJC đăng ký thực hiện 119 lần gia công vàng móp méo với tổng số 107.966,7322 lượng vàng. Với cách thức thực hiện việc sản xuất vàng miếng SJC trái phép như trên, lợi dụng việc được NHNN giao gia công vàng miếng SJC móp méo, từ ngày 10/8/2022 đến ngày 21/2/2024, Lê Thuý Hằng đã 56 lần giao vàng nguyên liệu cho Trần Tấn Phát, Mai Quốc Uy Viễn, Đoàn Lê Thanh, Võ Hữu Phú, Trương Công Ánh tổ chức sản xuất thêm 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định để bán ra ngoài, hưởng lợi bất chính, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền hơn 74 tỷ đồng .

Sau khi bán hưởng chênh lệch, Lê Thúy Hằng được hưởng lợi hơn 64 tỷ đồng , Phát hưởng lợi hơn 6 tỷ đồng , Viễn hưởng lợi 980 triệu đồng, Thanh hưởng lợi hơn 1 tỷ đồng , Trương Công Ánh hưởng lợi hơn 1 tỷ đồng , Phú hưởng lợi 600 triệu đồng.