Lấy cớ đến chia buồn cùng gia đình có tang lễ để tổ chức đánh bạc

Một nhóm 9 đối tượng với nhiều tiền án, tiền sự, chuyên lợi dụng các gia đình có người thân vừa qua đời, sau khi mai táng xong, lấy cớ đến nhà gia chủ chia buồn để tổ chức đánh bạc với số tiền lớn.

Sáng 11/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ hình sự 9 đối tượng về hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Qua nắm tình hình, cơ quan Công an phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi phạm tội "Đánh bạc" trên địa bàn phường Cửa Lò và phường Trường Vinh bằng hình thức xóc đĩa, với sự tham gia của các đối tượng có tiền án, tiền sự, hoạt động tinh vi.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Trong đó, đối tượng Hoàng Đình Sơn (SN 1974, trú phường Trường Vinh), thường gọi là Sơn "Chất", từng có 5 tiền án về các tội: Trộm cắp tài sản, Cưỡng đoạt tài sản, Cướp tài sản, Gây rối trật tự công cộng, Đánh bạc và 1 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Địa điểm đánh bạc là những gia đình có người thân đã khuất, sau khi mai táng xong, lấy cớ đến nhà gia chủ chia buồn để đánh bạc. Các đối tượng tham gia đánh bạc có quen biết, chơi với nhau từ trước, không cho những người không quen biết tham gia.

Tối 7/11, lợi dụng thời điểm một gia đình phường Trường Vinh vừa tổ chức xong các thủ tục an táng người thân, Hoàng Đình Sơn cùng các đối tượng đã tới thắp hương rồi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa ngay trong một phòng kín tại nhà gia chủ.

Công an lấy lời khai Hoàng Đình Sơn.

Khi đang say sưa sát phạt, 9 đối tượng bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ. Tang vật thu giữ hơn 80 triệu đồng tiền mặt, 3 điện thoại di động và các vật chứng khác.

Ngoài Hoàng Đình Sơn, có 7 đối tượng cùng trú phường Trường Vinh bị bắt giữ, gồm: Nguyễn Thị Kim Dung (SN 1973, có 2 tiền án về các tội: Trộm cắp tài sản và Chứa chấp hoạt động mại dâm); Nguyễn Thành Dũng (SN 1973, có 3 tiền án về các tội: Cố ý gây thương tích, Đánh bạc và Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có); Vũ Quang Khánh (SN 1978, có 2 tiền án về tội Đánh bạc); Ngô Xuân Quyết (SN 1973, có 1 tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy); Hoàng Nghĩa Quỳnh (SN 1972); Nguyễn Công Lữ (SN 1977); Nguyễn Phúc Sơn (SN 1988) và Lê Văn Duẩn (SN 1972, trú xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện, vụ án tiếp tục được điều tra mở rộng.