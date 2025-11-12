Lấy vợ là PT, chàng trai Đồng Nai hóa 'trai 6 múi', giảm gần 20 kg

Để giúp Thanh Phong có cơ thể khỏe mạnh, săn chắc hơn, Ngọc Ni tự tay lên thực đơn, giáo án tập luyện và luôn bên cạnh động viên, hướng dẫn anh trong từng buổi tập.

Võ Thái Ngọc Ni (sinh năm 1996, quê Đồng Tháp) và Trần Thanh Phong (sinh năm 1990, quê Đồng Nai) quen biết qua một chuyến du lịch Thái Lan vào năm 2017, tiến tới hẹn hò từ đầu năm 2020.

Trong hơn 1 năm đầu yêu xa, Ngọc Ni là PT (huấn luyện viên cá nhân) ở Đồng Tháp, còn Thanh Phong làm việc tại TP.HCM. Thời điểm đó, vì khá bận rộn công việc, lại thích ăn vặt, ăn đồ ngọt, Phong có cân nặng 80-90 kg trong khi cao 1,76 m. Thấy vậy, Ni bắt đầu hướng cho người yêu ăn uống, sinh hoạt lành mạnh hơn để cải thiện hình thể.

"Tuy nhiên khi đó, do anh khá bận, lại không thích tập tạ mà chỉ thi thoảng chạy bộ nên cân nặng chưa thay đổi nhiều", Ni kể với Tri Thức - Znews.

Thanh Phong trước và sau khi giảm cân dưới sự hỗ trợ của bà xã.

Phải đến khi kết hôn, Phong chuyển về Đồng Tháp và cùng mở phòng gym với Ni vào tháng 10/2022, tình hình mới thay đổi rõ rệt. Nữ PT thành công thuyết phục chồng thử một lần quyết tâm "lột xác ngoại hình".

Vì có kinh nghiệm giảm béo cho học viên nhiều năm và có chứng chỉ làm huấn luyện viên cá nhân, Ngọc Ni tự tin lên giáo án tập luyện cho nửa kia, bao gồm 3-4 buổi tập tạ, 2-3 buổi chạy bộ/tuần. Cô cũng chuẩn bị nhiều món ăn dinh dưỡng, lành mạnh và tự tay hướng dẫn anh trong từng buổi tập.

Ngọc Ni cũng từng có hành trình giảm cân ngoạn mục và hiện có body săn chắc.

Không phụ lòng huấn luyện viên đặc biệt, Phong tuân thủ giáo án và tập luyện nghiêm túc, thậm chí từng khiến Ni bất ngờ khi có thể thực hiện kỷ lục động tác plank (giữ cơ thể ở tư thế thẳng, song song với mặt đất, được nâng đỡ bởi cẳng tay và mũi chân) trong 29 phút.

Chỉ sau khoảng 5 tháng, Phong đã thành công sở hữu thân hình 6 múi săn chắc, thần thái cũng trở nên tự tin hơn hẳn.

"Thậm chí, nhiều người quen, bạn bè sau một thời gian gặp lại đều nói không nhận ra anh ấy. Không chỉ hình thể, tôi cũng tư vấn, giúp anh thay đổi phong cách ăn mặc cho trẻ trung hơn", Ni tự hào.

Hiện, Thanh Phong không giữ được độ nét của 6 múi và cơ bắp so với thời điểm năm 2023, song vẫn duy trì được thân hình cân đối, cân nặng ở mức 72 kg.

Chia sẻ thêm về đam mê tập gym, Ngọc Ni tiết lộ chính cô cũng từng có thời gian nặng tới 70 kg trong khi cao 1,62 m. Cô thường xuyên cảm thấy tự ti ngoại hình, lao vào các phương pháp giảm cân sai cách dẫn đến rối loạn ăn uống. Có thời điểm, cô giảm về 52 kg song do căng thẳng lại tăng ngược về mốc cũ.

Cặp vợ chồng hiện duy trì tập luyện đều đặn để giữ cơ thể cân đối.

Đến khi kiên nhẫn tìm tòi, thử nghiệm nhiều phương pháp khác nhau và theo đuổi sự nghiệp PT toàn thời gian, Ni mới lấy lại vóc dáng săn chắc như hiện tại.

"Thực ra trước kia, tôi khá rụt rè, ngại giao tiếp. Một phần nhờ chồng động viên, hỗ trợ, tôi mới dần cởi mở hơn và có ngày hôm nay. Có thể nói, chúng tôi đã cùng giúp nhau để trở thành phiên bản tốt hơn", Ni bày tỏ.

Hiện, cặp đôi chưa có con và vẫn duy trì nhịp tập luyện thể dục đều đặn, kết hợp chơi các môn thể thao như cầu lông 3-4 buổi/tuần. Cả hai cũng dự định lên một kế hoạch "độ body lần hai" cho Phong trong thời gian tới.