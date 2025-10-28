Lê Anh Nuôi bị tố 'lợi dụng hình ảnh quân đội' bán hàng bất chấp

TikToker Lê Anh Nuôi bị cho là lợi dụng hình ảnh quân đội để bán hàng tư nhân trên TikTok, sau khi xuất hiện trong các livestream có logo Công ty cổ phần 26.

Liên quan đến vai trò của của Lê Anh Nuôi tại Công ty cổ phần 26 (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật), thuộc Bộ Quốc phòng, ông Thanh Trung - đại diện Công ty cổ phần 26 - cho biết đơn vị ký hợp đồng với TikToker Lê Anh Nuôi nhằm triển khai bán hàng, giới thiệu sản phẩm do công ty sản xuất trên nền tảng TikTok, dựa trên quy định của pháp luật.

"Lê Anh Nuôi không phải là người của Bộ Quốc phòng", ông Thanh Trung nói với Tri Thức - Znews.

Lê Anh Nuôi livestream bán yếu dưới logo Công ty cổ phần 26.

Trước đó, loạt video trên trang TikTok cá nhân Lê Anh Nuôi có nội dung "Thủ trưởng giao nhiệm vụ bán hàng" với mục đích giới thiệu nhu yếu phẩm quân đội do cơ quan trên sản xuất, khiến người dùng lầm tưởng nam TikToker có 1,8 triệu follow là người của Bộ Quốc phòng.

Tuy nhiên, cuối tháng 9, đầu tháng 10, Lê Anh Nuôi gây bàn tán vì liên tục xuất hiện trên livestream (phát trực tiếp) bán mặt hàng tư nhân bao gồm sản phẩm yến sào, nhưng sau lưng là logo biểu trưng của Công ty cổ phần 26.

Trước tin bị tố lợi dụng hình ảnh quân đội để quảng bá sản phẩm tư nhân, lấy lòng tin của khách hàng, phía Lê Anh Nuôi âm thầm gỡ bỏ các video với nội dung "Thủ trưởng giao nhiệm vụ bán hàng".

Tri Thức - Znews đã liên hệ phía Lê Anh Nuôi để xác minh vụ việc. Người đại diện phía Lê Anh Nuôi cho biết các vấn đề liên quan đến Công ty cổ phần 26 do chính anh trực tiếp làm việc, nên hiện chưa thể cung cấp thêm thông tin.

Lê Anh Nuôi (tên thật Lê Minh Tuyển, sinh năm 1992) bắt đầu nổi tiếng từ năm 2023, gắn liền với nội dung nấu ăn dinh dưỡng cho bộ đội với giá 26.000 đồng/suất. Anh tốt nghiệp hệ trung cấp nấu ăn tại Học viện Hậu cần. Sau khi tên tuổi được nhiều người biết đến, Lê Anh Nuôi chuyển hướng sang kinh doanh online. Một số lùm xùm nổi lên từ đó.

Hồi tháng 6, nam TikToker gây tranh cãi khi bán combo 50 hũ yến Đ.T.T. chưng sẵn với giá dao động 1-1,2 triệu đồng, được tặng thêm 10 hũ. Trung bình, mỗi hũ yến chỉ có giá 17.000-20.000 đồng. Đáng chú ý, Lê Anh Nuôi lại quảng cáo sản phẩm "chứa tới 50% yến tươi" khiến người dùng nghi ngờ về chất lượng mặt hàng.

Đến tháng 7, TikToker có 1,8 triệu follow tiếp tục vướng tranh cãi về ngày sản xuất với sản phẩm khô heo cháy tỏi do anh sản xuất. Trước loạt nghi vấn, người này gỡ/ẩn mặt hàn nói trên khỏi sàn thương mại.