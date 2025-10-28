Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

Lê Anh Nuôi bị tố 'lợi dụng hình ảnh quân đội' bán hàng bất chấp

  • Thứ ba, 28/10/2025 20:04 (GMT+7)
  • 38 phút trước

TikToker Lê Anh Nuôi bị cho là lợi dụng hình ảnh quân đội để bán hàng tư nhân trên TikTok, sau khi xuất hiện trong các livestream có logo Công ty cổ phần 26.

Liên quan đến vai trò của của Lê Anh Nuôi tại Công ty cổ phần 26 (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật), thuộc Bộ Quốc phòng, ông Thanh Trung - đại diện Công ty cổ phần 26 - cho biết đơn vị ký hợp đồng với TikToker Lê Anh Nuôi nhằm triển khai bán hàng, giới thiệu sản phẩm do công ty sản xuất trên nền tảng TikTok, dựa trên quy định của pháp luật.

"Lê Anh Nuôi không phải là người của Bộ Quốc phòng", ông Thanh Trung nói với Tri Thức - Znews.

TikToker Le Anh Nuoi anh 1

Lê Anh Nuôi livestream bán yếu dưới logo Công ty cổ phần 26.

Trước đó, loạt video trên trang TikTok cá nhân Lê Anh Nuôi có nội dung "Thủ trưởng giao nhiệm vụ bán hàng" với mục đích giới thiệu nhu yếu phẩm quân đội do cơ quan trên sản xuất, khiến người dùng lầm tưởng nam TikToker có 1,8 triệu follow là người của Bộ Quốc phòng.

Tuy nhiên, cuối tháng 9, đầu tháng 10, Lê Anh Nuôi gây bàn tán vì liên tục xuất hiện trên livestream (phát trực tiếp) bán mặt hàng tư nhân bao gồm sản phẩm yến sào, nhưng sau lưng là logo biểu trưng của Công ty cổ phần 26.

Trước tin bị tố lợi dụng hình ảnh quân đội để quảng bá sản phẩm tư nhân, lấy lòng tin của khách hàng, phía Lê Anh Nuôi âm thầm gỡ bỏ các video với nội dung "Thủ trưởng giao nhiệm vụ bán hàng".

Tri Thức - Znews đã liên hệ phía Lê Anh Nuôi để xác minh vụ việc. Người đại diện phía Lê Anh Nuôi cho biết các vấn đề liên quan đến Công ty cổ phần 26 do chính anh trực tiếp làm việc, nên hiện chưa thể cung cấp thêm thông tin.

Lê Anh Nuôi (tên thật Lê Minh Tuyển, sinh năm 1992) bắt đầu nổi tiếng từ năm 2023, gắn liền với nội dung nấu ăn dinh dưỡng cho bộ đội với giá 26.000 đồng/suất. Anh tốt nghiệp hệ trung cấp nấu ăn tại Học viện Hậu cần. Sau khi tên tuổi được nhiều người biết đến, Lê Anh Nuôi chuyển hướng sang kinh doanh online. Một số lùm xùm nổi lên từ đó.

Hồi tháng 6, nam TikToker gây tranh cãi khi bán combo 50 hũ yến Đ.T.T. chưng sẵn với giá dao động 1-1,2 triệu đồng, được tặng thêm 10 hũ. Trung bình, mỗi hũ yến chỉ có giá 17.000-20.000 đồng. Đáng chú ý, Lê Anh Nuôi lại quảng cáo sản phẩm "chứa tới 50% yến tươi" khiến người dùng nghi ngờ về chất lượng mặt hàng.

Đến tháng 7, TikToker có 1,8 triệu follow tiếp tục vướng tranh cãi về ngày sản xuất với sản phẩm khô heo cháy tỏi do anh sản xuất. Trước loạt nghi vấn, người này gỡ/ẩn mặt hàn nói trên khỏi sàn thương mại.

Những đứa trẻ tim rỗng

Hiện nay, ngày càng nhiều em nhỏ mắc phải chứng "tim rỗng". Chúng đạt thành tích cao trong học tập nhưng lại thiếu sức sống và động lực sống nên được gọi là "người rỗng tuếch". Trong quá trình trưởng thành, những đứa trẻ chỉ biết học tập không ngừng nghỉ để đáp ứng kỳ vọng của cha mẹ, sẽ vô tình bỏ qua cảm xúc và mong muốn của chính mình.

Lê Anh Nuôi lại vướng lùm xùm

Giữa những thắc mắc của dân mạng liên quan tới sản phẩm heo cháy tỏi, Lê Anh Nuôi không xác nhận hay phản bác mà âm thầm gỡ/ẩn giỏ hàng.

17:37 2/7/2025

Loạt TikToker triệu fan bị 'réo tên' trong lùm xùm hũ yến giá rẻ

Lê Anh Nuôi, Phạm Thoại hay Long Chun bị người theo dõi đặt câu hỏi sau khi sản phẩm yến chưng họ từng quảng cáo bị nghi ngờ chất lượng.

12:12 10/6/2025

Vi Lê

TikToker Lê Anh Nuôi TikTok Công ty Cổ phần 26 Lê Anh Nuôi yến tươi giá rẻ sản phẩm quân đội

  • TikTok

    TikTok

    TikTok là nền tảng video âm nhạc và mạng xã hội của Trung Quốc. Ứng dụng cho phép người dùng xem các clip nhạc, quay các clip ngắn và chỉnh sửa chúng. TikTok đạt 150 triệu người dùng hoạt động hàng ngày vào tháng 6/2018 và là ứng dụng được tải xuống nhiều nhất trên thế giới trong quý đầu tiên năm 2018 (45,8 triệu lượt tải).

    • Thành lập: 9/2016
    • Sáng lập: Trương Nhất Minh

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý