Lễ chào cờ hùng tráng trên biển của Quân chủng Hải quân

Lễ chào cờ và diễu binh 2/9 trải dài từ Quảng trường Ba Đình đến Cam Ranh, tạo nên khoảnh khắc hào hùng, khẳng định sức mạnh và ý chí bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Cận cảnh tàu ngầm Kilo, tàu hộ vệ tên lửa diễu binh trên biển Lần đầu tiên trong lịch sử, cuộc diễu binh trên biển diễn ra mãn nhãn và khí thế, quy tụ hơn 30 tàu, 10 xuồng, 4 máy bay và hơn 2.000 cán bộ chiến sĩ.

Sáng 2/9, không khí trang nghiêm của Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) bao trùm từ Quảng trường Ba Đình lịch sử đến vùng biển Cam Ranh (Khánh Hòa).

Tại Quảng trường Ba Đình, lễ chào cờ mở màn sự kiện đã để lại nhiều xúc cảm mạnh mẽ. Hàng vạn người dân và đại biểu đồng loạt đứng nghiêm, hướng mắt về lá cờ đỏ sao vàng tung bay, cất vang Quốc ca. Âm hưởng hào hùng ấy còn vang vọng khắp các tuyến phố rợp bóng cờ, tạo nên bầu không khí thiêng liêng, gắn kết triệu con tim trong ngày lễ trọng đại của dân tộc.

Đáng chú ý, lần đầu tiên lễ chào cờ và diễu binh trên biển được tổ chức tại quân cảng Cam Ranh. Hàng chục tàu chiến, máy bay cùng các cán bộ, chiến sĩ đã tạo nên khung cảnh hiếm có đầy hào hùng. Khi Quốc ca vang lên, toàn bộ lực lượng Hải quân đứng trang nghiêm, kiên định, trong nền phông lá cờ Tổ quốc phấp phới giữa đại dương. Khoảnh khắc thực sự lay động trái tim của hàng triệu người theo dõi qua sóng trực tiếp và nhanh chóng được chia sẻ khắp mạng xã hội.

Lễ chào cờ trên vùng biển Cam Ranh trong lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9. Ảnh: Quân chủng Hải quân.

Cuộc diễu binh trên biển 2/9 quy tụ hơn 30 tàu, 10 xuồng, 4 máy bay và hơn 2.000 cán bộ chiến sĩ.

Đội hình các lực lượng tham gia diễu binh trên biển gồm có: tàu chỉ huy; máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm; các biên đội tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo của Hải quân nhân dân Việt Nam; các biên đội tàu của Cảnh Sát biển Việt Nam; Bộ đội Biên phòng và Hải đội Dân quân thường trực, cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại khác. Đây là lực lượng chủ lực trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Trong đội hình chào cờ, các biên đội tàu xếp thành hai hàng dọc, dẫn đầu là tàu chỉ huy 015. Sau đó, các lực lượng lần lượt xuất hiện theo đội hình chữ A, chữ V, quả trám tạo nên màn trình diễn đầy hào khí, uy nghi giữa biển khơi. Với đội hình quả trám, các tàu kỳ viên được bố trí phía trước, bên phải và bên trái tàu chỉ huy; tàu kỳ viên đi trên vết đi của tàu chuẩn. Đội hình được sử dụng phổ biến khi hành quân trên biển, tăng khả năng chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu tiêu diệt các lực lượng địch uy hiếp trực tiếp đến các tàu trong đội hình…

Màn trình diễn đồng bộ trên biển, cùng sự phối hợp nhịp nhàng giữa tàu chiến và không quân hải quân, đã tạo nên một trong những điểm nhấn đặc sắc nhất của lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Đây không chỉ là hình ảnh biểu dương sức mạnh quân đội, mà còn là thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.