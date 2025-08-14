Lễ khai giảng chưa từng có trong lịch sử

Bộ GD&ĐT yêu cầu các thầy cô giáo và học sinh, sinh viên trên cả nước thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca cùng thời điểm, kết nối trực tuyến.

Học sinh, sinh viên cả nước khai giảng ngày 5/9. Ảnh: Hoàng Hà.

Bộ GD&ĐT cho biết sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GD&ĐT) và khai giảng năm học 2025-2026 vào sáng ngày 5/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (thành phố Hà Nội).

Bộ GD&ĐT sẽ truyền hình trực tiếp và kết nối trực tuyến tới các cơ sở giáo dục, đào tạo trong cả nước.

Các hoạt động theo kế hoạch của nhà trường (nếu có) tổ chức gọn nhẹ, kết thúc trước 8h. Từ 8h đến 9h30, tất cả đại biểu, các thầy cô giáo và học sinh, sinh viên tham dự đầy đủ các nội dung theo chương trình do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Trong đó, các đơn vị thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca cùng thời điểm diễn ra lễ chào cờ tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia; nghe phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm...

Bộ GD&ĐT cũng chỉ đạo các đơn vị bố trí, chuẩn bị đầy đủ đường truyền và thiết bị kết nối trực tuyến để đảm bảo tín hiệu ổn định, chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt.

Cùng với đó, các đơn vị có phương án phù hợp với điều kiện thời tiết, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong thời gian diễn ra buổi lễ.

Trước đó, Bộ GD&ĐT ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Cụ thể, học sinh cả nước sẽ tựu trường sớm nhất trước một tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng học sinh đầu cấp (lớp 1, lớp 9, lớp 12) tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

Bộ GD&ĐT yêu cầu học kỳ 1 cần kết thúc trước ngày 18/1/2026 và hoàn thành chương trình, kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026.

Thời gian năm học của các địa phương phải đảm bảo đủ 35 tuần thực học (học kỳ 1 có 18 tuần và học kỳ 2 có 17 tuần). Kế hoạch thời gian năm học cũng cần phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương.

Đối với các ngày nghỉ lễ, tết, Bộ luật Lao động và văn bản hướng dẫn hàng năm sẽ quyết định để các địa phương thực hiện.

Sở GD&ĐT có thể quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù phù hợp, nhưng cũng cần đảm bảo thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

Đối với học sinh cuối cấp, các trường phổ thông trên địa bàn sẽ xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2026. Công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp dự kiến hoàn thành trước ngày 31/7/2026.