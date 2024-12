Lễ thắp sáng cây thông Noel ở London làm khán giả không thể nhịn cười

Trước buổi lễ, cây thông nổi tiếng nhất London đã bị chỉ trích vì trông "khô cằn" và "thiếu sức sống" so với "đối thủ" thường rậm rạp, sum suê hơn ở New York. Thực tế, đây là món quà mà Na Uy tặng cho Vương quốc Anh theo truyền thống kéo dài gần 80 năm qua. Hàng năm, cây sẽ được di chuyển hơn 1.600 km từ Oslo đến Quảng trường Trafalgar và sẽ được trưng bày ở đó cho đến ngày 5/1. Cây thông năm nay cao 20 m, khoảng 60 năm tuổi và đến từ Grefsenkleiva - khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở phía bắc Oslo. Ảnh: The Sun.